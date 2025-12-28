Μέτρα για να αποφευχθεί το θέαμα που εμφανίστηκε σε αρκετές συνεδριάσεις της εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αρκετές στιγμές της οποίας έγιναν και viral στα μέσα κοινωνικής διακτύωσης προανήγγειλε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.

Ο κ. Κακλαμάνης εξήγγειλε «κόφτη» στα πρότυπα της Ολομέλειας για τις κοινοβουλευτικές επιτροπές της βουλής. Ο κόφτης όμως, όπως είπε στο Action 24 εξετάζεται να αφορά και τη ζωντανή μετάδοση των εξεταστικών επιτροπών, μέσω των διαύλων της Βουλής. Η δημοσιότητα των συνεδριάσεων, εξήγησε, διαφυλάσσεται μέσω της ζωντανής κάλυψης από τους αρμόδιους κοινοβουλευτικούς συντάκτες.

«Αν συνεχιστεί έτσι, θα κάνω μία συζήτηση στη Διάσκεψη των Προέδρων και θα τους βάλω προ των ευθυνών τους» είπε ο πρόεδρος της Βουλής, που υποστηρίζει ότι αυτό που εμφανίζεται στο κοινό αδικεί την κοινοβουλευτική επιτροπή. «Οι συζητήσεις διαρκούν 12 ώρες την ημέρα, δηλαδή δεν είναι του ποδιού. Αλλά οι μισοί συζητάνε για το θέμα για το οποίο συνεστήθη, οι άλλοι μισοί για άλλα θέματα που καμία σχέση δεν έχουν», είπε. Ερωτηθείς σχετικά, διευκρίνισε ότι το φαινόμενο της εκτός θέματος συζήτησης είναι μεν οριζόντιο αλλά κυρίως εκδηλώνεται από την αντιπολίτευση.

Τυχόν «κόφτης» που θα επιβληθεί, δεν θα αφορά στην παρούσα εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Αυτή θα τελειώσει έτσι, ως έχει», είπε. Οι αλλαγές, σύμφωνα με τον κ. Κακλαμάνη, θα ενταχθούν στο πλαίσιο της μεγάλης αναθεώρησης του Κανονισμού της Βουλής, που είναι αναγκαία, καθώς οι διατάξεις του έγιναν πριν 40 χρόνια, όταν στη Βουλή υπήρχαν μόλις τέσσερα κόμματα και πλέον υπάρχουν οκτώ κόμματα με 25 ανεξάρτητους βουλευτές.

ΣΥΡΙΖΑ: Η κατάργηση των ζωντανών μεταδόσεων των εξεταστικών επιτροπών είναι πλήγμα στη διαφάνεια

Ανακοίνωση εξέδωσε το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία σχετικά με δηλώσεις του προέδρου της Βουλής, ο οποίος, σύμφωνα με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ανέφερε σε τηλεοπτική συνέντευξη κατά την περίοδο των εορτών ότι η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει την κατάργηση των ζωντανών μεταδόσεων των εξεταστικών επιτροπών από το κανάλι της Βουλής.

Στην ανακοίνωση, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστηρίζει ότι μια τέτοια επιλογή πλήττει τη θεσμική λειτουργία και τη δημοκρατική διαφάνεια του Κοινοβουλίου και τη συνδέει με προηγούμενες κοινοβουλευτικές πρακτικές, όπως ζητήματα ασυλίας υπουργών, τη μη διερεύνηση ποινικών ευθυνών σε υποθέσεις όπως το δυστύχημα στα Τέμπη και η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και διαδικασίες που αφορούσαν τη λειτουργία εξεταστικών και προανακριτικών επιτροπών.

Το κόμμα εκφράζει την άποψη ότι η ενδεχόμενη διακοπή των ζωντανών μεταδόσεων δεν θα περιορίσει το δημόσιο ενδιαφέρον και τον έλεγχο, σημειώνοντας ότι η κοινωνία παρακολουθεί τις εξελίξεις και ζητά διαφάνεια και δικαιοσύνη.

Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καλεί να μην προχωρήσει οποιαδήποτε απόφαση για την κατάργηση των ζωντανών μεταδόσεων και επισημαίνει ότι ο ρόλος του προέδρου της Βουλής θα πρέπει, κατά την άποψή του, να ασκείται με θεσμική ανεξαρτησία.

Νέα Αριστερά: Η κατάργηση της ζωντανής μετάδοσης των εξεταστικών επιτροπών, δείχνει τον πανικό του Μαξίμου

«Ο πρόεδρος της Βουλής ανακοίνωσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ότι η κυβερνητική πλειοψηφία στην Βουλή προτίθεται να καταργήσει την ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση των εξεταστικών επιτροπών», επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.



«Κάτι τέτοιο συνιστά ευθέως αντικοινοβουλευτική και αντιδημοκρατική πρακτική, γεγονός που πλέον δεν μας εκπλήσσει», καταγγέλλει, τονίζοντας πως «η καταφυγή σε τέτοιες μεθοδεύσεις καταδεικνύει τον πανικό που έχει καταλάβει το Μαξίμου από την σύζευξη της Βουλής με τα μπλόκα των αγροτών, με αιχμή το σκανδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Το περασμένο καλοκαίρι, το Μαξίμου επέλεξε να σώσει Βορίδη και Αυγενάκη απορρίπτοντας την προφανή λύση της Προανακριτικής Επιτροπής, υπέρ της απλής Εξεταστικής Επιτροπής. Φάνηκε όμως ξεκάθαρα από τις αποκαλύψεις στην Επιτροπή, και την παρέλαση διαφόρων στελεχών της ΝΔ που ‘κερδίζουν στο τζόκερ’, πως το Μαξίμου, ούτε την Εξεταστική αντέχει», σχολιάζει η Νέα Αριστερά και καταλήγει:

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη νομίζει ότι με το πέπλο σιωπής θα μπορέσει να διαχύσει και να συγκαλύψει ακόμα ένα σκάνδαλο. Όμως ο κόσμος πλέον ξέρει, και κάθε μεθόδευση του Μαξίμου, απλώς υπογραμμίζει την ενοχή του».