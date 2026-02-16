Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας με νέα της παραγγελία διατάσσει τη διενέργεια εκταφής 9 σορών θυμάτων των Τεμπών μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Τέσσερις και πλέον μήνες από όταν και η Εισαγγελία έκανε δεκτά όλα τα αιτήματα εκταφών, η διαδικασία δεν έχει ξεκινήσει καθώς δεν υπάρχουν εξειδικευμένα εργαστήρια στην Ελλάδα, όπως ήδη έχουν πιστοποιήσει τέσσερα πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Σύμφωνα με έγγραφο της Εισαγγελίας που επικαλείται το dnews.gr, η κ. Παπαϊωάννου παραγγέλνει να γίνουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας οι εκταφές χωρίς ακόμη να έχουν βρεθεί τα εργαστήρια, ενώ δίνει διορία 24 ωρών για να βρεθούν και να κοινοποιηθούν. Παράλληλα δίνεται προθεσμία δύο ημερών ώστε να οριστούν πραγματογνώμονες χημικοί προκειμένου να συνδράμουν τους διορισμένους ιατροδικαστές.

Παράλληλα, εφίσταται η προσοχή στους διορισθέντες ιατροδικαστές και χημικούς «ότι οι κύριες εξετάσεις που επιβάλλεται να γίνουν, είναι ταυτόσημες με αυτές που έλαβαν χώρα στους θανόντες μηχανοδηγούς των δύο εμπλακεισών αμαξοστοιχιών (Τοξικολογικές-ιστολογικές DNA)»

Στην εισαγγελική παραγγελία: «Διευκρινίζεται ρητά ότι οι εξετάσεις αυτές είναι πρόσθετες και θα διενεργηθούν σωρευτικά, πέραν εκείνων που έχουν ήδη ζητηθεί από συγγενείς θυμάτων με τη ρητή ωστόσο επιφύλαξη και τον περιορισμό ότι θα υλοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο εκείνες οι εξετάσεις για τις οποίες υφίσταται αποδεδειγμένα η επιστημονική δυνατότητα διεκπεραίωσης τους από τα διαθέσιμα εργαστήρια της ημεδαπής. Επισημαίνεται προς τους πραγματογνώμονες ότι οφείλουν να εξαντλήσουν κάθε διαθέσιμο επιστημονικό μέσο για τη διενέργεια του συνόλου των παραγγελθεισών εξετάσεων, αυτονόητα στο μέτρο και στον βαθμό που η κατάσταση των σορών και η επάρκεια του ανευρεθησόμενου υλικού το επιτρέπουν, δεδομένου του μακρού χρόνου (εγγύς τριετίας) που έχει παρέλθει από τον ενταφιασμό».