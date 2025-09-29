Διευκρινίσεις για τη σύλληψη του ηθοποιού Βασίλη Μπισμπίκη σχετικά με το τροχαίο με υλικές ζημιές, που κατηγορείται ότι προκάλεσε στη Φιλοθέη τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, έδωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Όπως είπε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, «η αστυνομία πήγε σπίτι του, δεν ήταν εκεί αλλά όταν ενημερώθηκε τηλεφωνικά ότι αναζητείται και πήγε στην Τροχαία. Αυτό έγινε την Κυριακή το μεσημέρι. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν φαίνεται να έχει ενημερώσει ο ίδιος τους ιδιοκτήτες των οχημάτων ή την Τροχαία».

Αφού υπενθύμισε ότι «με τον νέο ΚΟΚ, σε τροχαίο με υλικές ζημιές και εγκατάλειψη ο οδηγός συλλαμβάνεται και υπάρχει ποινική δίωξη που μπορεί να φέρει φυλάκιση έως 3 έτη», η Κ. Δημογλίδου απάντησε στο ερώτημα αν έγινε αλκοτέστ στον ηθοποιό λέγοντας: «Δεν έχει νόημα να γίνει αλκοτέστ γιατί είχαν περάσει πάνω από 24 ώρες (σ.σ. από το συμβάν)».

«Ήταν συνεργάσιμος»

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., ο Βασίλης Μπισμπίκης «ήταν συνεργάσιμος, αποδέχτηκε ότι ήταν ιδιοκτήτης και οδηγός του οχήματος. Δεν έχει πει γιατί εγκατέλειψε το σημείο, δε έχει δώσει λεπτομέρειες πώς και πού διέφυγε, προφανώς περπάτησε πεζός και πήγε στην οικία του».

«Ίσως είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται η νέα νομοθεσία. Αν ο οδηγός ενημερώσει μέσα σε ένα 24ωρο, η Δικαιοσύνη τον χειρίζεται διαφορετικά. Θα απαντήσει (σ.σ. ο Βασίλης Μπισμπίκης) στον εισαγγελέα γιατί έχασε τον έλεγχο του οχήματος».

Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τον νέο Ποινικό Κώδικα, η πρόκληση ζημιών σε τροχαίο και η εγκατάλειψη του σημείου συνιστούν πλημμέλημα.

Συγκεκριμένα, η εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημιές (όπως αναφέρεται και στο άρθρο 43 του παλαιού ΚΟΚ) προβλέπει ποινές που αφορούν τον οδηγό, όπως πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης και ποινική δίωξη βάσει του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα για επικίνδυνη οδήγηση.

Οι ακριβείς ποινές και η κλιμάκωσή τους εξαρτώνται από το αν ο οδηγός είναι υπότροπος, με την πρώτη υποτροπή να οδηγεί σε μεγαλύτερα πρόστιμα και χρόνους αφαίρεσης άδειας, και την περαιτέρω υποτροπή να επιφέρει ακόμα πιο αυστηρές ποινές