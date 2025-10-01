Με σφακιανό χιούμορ, που θυμίζει κάτι από τους αξέχαστους «Φουρτουνάτσηδες και Βροντάτσηδες», υπογράφει ο άγνωστος δημιουργός αυτή την μαντινάδα, που είναι αφιερωμένη εξαιρετικά στον Βασίλη Μπισμπίκη, με αφορμή την περιπέτεια που ο ίδιος προκάλεσε και ζει ακόμα, παίρνοντας σβάρνα καμιά δεκαριά ΙΧ τα ξημερώματα του Σαββάτου, ευρισκόμενος καθ’ οδόν από ένα κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση προς το σπίτι του.
Ενας «Κρητίκαρος» με στριφτό μουστάκι περιγράφει με τον δικό του τρόπο τα «πραγματικά γεγονότα». Δικό σας!