Δίκη στο Αυτόφωρο του ηθοποιού Βασίλη Μπισμπίκη για πρόκληση τροχαίου ατυχήματος με εγκατάλειψη, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025. Ο ηθοποιός, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/9/25) προκάλεσε φθορές σε τουλάχιστον 10 σταθμευμένα οχήματα στην περιοχή της Φιλοθέης, σε μία μάντρα και σε μία γκαραζόπορτα. (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI)

Με σφακιανό χιούμορ, που θυμίζει κάτι από τους αξέχαστους «Φουρτουνάτσηδες και Βροντάτσηδες», υπογράφει ο άγνωστος δημιουργός αυτή την μαντινάδα, που είναι αφιερωμένη εξαιρετικά στον Βασίλη Μπισμπίκη, με αφορμή την περιπέτεια που ο ίδιος προκάλεσε και ζει ακόμα, παίρνοντας σβάρνα καμιά δεκαριά ΙΧ τα ξημερώματα του Σαββάτου, ευρισκόμενος καθ’ οδόν από ένα κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση προς το σπίτι του.

Ενας «Κρητίκαρος» με στριφτό μουστάκι περιγράφει με τον δικό του τρόπο τα «πραγματικά γεγονότα». Δικό σας!

