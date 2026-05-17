Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν σήμερα, 17 Μαΐου, η τελετή αλλαγής της Προεδρική Φρουρά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, στην πλατεία Συντάγματος.

Η τελετή ξεχώρισε λόγω της παρουσίας βρακοφόρων ευζώνων, οι οποίοι φορούσαν την παραδοσιακή κρητική στολή, αποτίοντας φόρο τιμής στους ανθρώπους που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν. Η συμβολική αυτή παρουσία είχε στόχο να θυμίσει τα γεγονότα της Μάχη της Κρήτης, αλλά και να αναδείξει τον ηρωισμό και την αυτοθυσία των Ελλήνων στρατιωτών.

Advertisement

Advertisement

Το κλίμα ήταν φορτισμένο με συγκίνηση και εθνική υπερηφάνεια, ενώ η εκδήλωση περιλάμβανε έντονους ιστορικούς και συμβολικούς αναφορές. Στην τελετή παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, καθώς και πλήθος πολιτών που έσπευσαν να τιμήσουν τη μνήμη των ηρώων της μάχης.

Η Μάχη της Κρήτης, που ξεκίνησε στις 20 Μαΐου 1941, αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες στιγμές του Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, αφήνοντας βαθύ αποτύπωμα στην ελληνική ιστορική μνήμη. Οι επετειακές αυτές εκδηλώσεις αναδεικνύουν τη σημασία της συλλογικής μνήμης και της αναγνώρισης των θυσιών που έγιναν για την ελευθερία της χώρας.