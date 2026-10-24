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Οι επιθέσεις έπληξαν εμβληματικά καταστήματα οίκων όπως οι Dior, Louis Vuitton και Hermès, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για τον συμβολισμό της πολυτέλειας σε περιόδους κρίσης.

Οι εικόνες των κατεστραμμένων βιτρινών ανέδειξαν την αντίφαση ανάμεσα στην παγκόσμια προβολή των προϊόντων υψηλής αξίας και στην περιορισμένη πρόσβαση των πολιτών σε αυτά.

Ενώ οι επιχειρήσεις λαμβάνουν πλέον αυστηρά μέτρα ασφαλείας, η αυξανόμενη οικονομική ανισότητα παραμένει στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης για τη βιωσιμότητα του συγκεκριμένου επιχειρηματικού μοντέλου.

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Οι γυάλινες προσόψεις των Dior, Louis Vuitton, Celine, Burberry και Hermès έχουν σχεδιαστεί για να προκαλούν θαυμασμό. Πίσω τους βρίσκονται τσάντες που κοστίζουν χιλιάδες ευρώ, συλλογές που παρουσιάζονται ως έργα τέχνης και εμπορικά σήματα τα οποία έχουν καταφέρει να μετατρέψουν ένα προϊόν σε σύμβολο κοινωνικού κύρους. Το περασμένο Σάββατο, όμως, οι ίδιες βιτρίνες έγιναν εικόνες καταστροφής, καθώς ομάδες κουκουλοφόρων λεηλάτησαν καταστήματα στη Γαλλία, στο περιθώριο μαζικών διαδηλώσεων κατά της ακρίβειας και της υποβάθμισης των δημόσιων υπηρεσιών.

Στο Παρίσι, καταστήματα της Celine στην Avenue Montaigne, της Dior και της Burberry στη Rue Saint-Honoré, καθώς και άλλες επιχειρήσεις πολυτελείας βρέθηκαν στο στόχαστρο. Στη Μασσαλία, το κατάστημα της Hermès λεηλατήθηκε, ενώ οι καταστροφές επεκτάθηκαν σε εμπορικούς χώρους, σούπερ μάρκετ και δημόσια κτίρια σε διάφορες γαλλικές πόλεις.

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Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Monde, οι εκτιμήσεις για τη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις της 17ης Οκτωβρίου κυμάνθηκαν από 550.000 ανθρώπους, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, έως 800.000, σύμφωνα με τους διοργανωτές. Η μαζική συμμετοχή στις διαδηλώσεις, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι όσοι διαμαρτύρονταν συμμετείχαν και στις λεηλασίες.

Οι εικόνες των πολυτελών καταστημάτων που καταστράφηκαν κυριάρχησαν στη διεθνή ειδησεογραφία. Και μαζί τους επανήλθε ένα ερώτημα που υπερβαίνει την ίδια την παραβατικότητα: γιατί τα σύμβολα της πολυτέλειας συγκεντρώνουν τόσο έντονα συναισθήματα σε περιόδους οικονομικής και κοινωνικής κρίσης;

Το όνειρο που προβάλλεται παντού, αλλά δεν είναι για όλους

Η πολυτέλεια έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί με το κοινό της. Δεν απευθύνεται πλέον μόνο στους εύπορους πελάτες που περνούν το κατώφλι μιας μπουτίκ στο Παρίσι, στο Μιλάνο ή στο Λονδίνο. Βρίσκεται καθημερινά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις φωτογραφίες των influencers, στις επιδείξεις μόδας που μεταδίδονται σε ολόκληρο τον κόσμο και στις εμφανίσεις διασημοτήτων στα κόκκινα χαλιά.

Μια τσάντα Chanel μπορεί να γίνει παγκόσμιο θέμα συζήτησης χωρίς να την έχει αγγίξει κανείς από όσους σχολιάζουν την τιμή της. Ένα πανωφόρι Dior μπορεί να αναγνωριστεί από εκατομμύρια ανθρώπους που δεν θα μπορούσαν να διαθέσουν ούτε ένα μικρό μέρος του μισθού τους για να το αποκτήσουν.

Η αναγνωρισιμότητα, ωστόσο, δεν συνεπάγεται και πρόσβαση. Αντίθετα, η βιομηχανία της πολυτέλειας έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα κοινό που γνωρίζει τα προϊόντα, παρακολουθεί τις συλλογές και επιθυμεί τα εμπορικά σήματα, ακόμη κι όταν οι οικονομικές του δυνατότητες δεν επιτρέπουν την αγορά τους.

Αυτή η απόσταση αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος της καθημερινότητας πιέζει τα νοικοκυριά. Όταν η στέγαση, τα τρόφιμα και οι βασικές υπηρεσίες απορροφούν όλο και μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος, οι εικόνες της ακραίας κατανάλωσης μπορούν να ενισχύσουν την αίσθηση ότι η οικονομική πραγματικότητα διαφέρει δραματικά από τη μία κοινωνική ομάδα στην άλλη.

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Δεν σημαίνει, βέβαια, ότι κάθε λεηλασία αποτελεί συνειδητή πολιτική διαμαρτυρία. Η κλοπή, ο βανδαλισμός και η κοινωνική αμφισβήτηση δεν είναι ταυτόσημες έννοιες. Ωστόσο, η επιλογή συγκεκριμένων στόχων μπορεί να αποκτά συμβολικό βάρος, ιδιαίτερα όταν αυτοί συνδέονται στη συλλογική φαντασία με τον πλούτο και την οικονομική ισχύ.

Μια τσάντα που έγινε σύμβολο κοινωνικής απόστασης

Η συζήτηση για τις τιμές της πολυτέλειας δεν είναι καινούργια, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει μεγαλύτερη ένταση. Οι ανατιμήσεις σε εμβληματικά προϊόντα των μεγάλων οίκων έχουν μεταβάλει την εικόνα της αγοράς, ακόμη και για καταναλωτές που κάποτε μπορούσαν να αγοράσουν περιστασιακά ένα ακριβό αξεσουάρ.

Σε ανάλυσή του τον Ιούνιο του 2024, το Reuters ανέφερε ότι οι μεγάλες εταιρείες πολυτελείας είχαν αυξήσει τις τιμές των προϊόντων τους κατά μέσο όρο 33% από το 2019, σύμφωνα με εκτιμήσεις της RBC. Οι ανατιμήσεις αντιστοιχούσαν περίπου στο μισό της οργανικής αύξησης των πωλήσεων του κλάδου κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια.

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Η Chanel αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η τιμή της κλασικής τσάντας Classic Flap ξεπέρασε τα 10.000 ευρώ, έχοντας υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με την περίοδο πριν από την πανδημία, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Το ζήτημα δεν είναι μόνο πόσο ακριβό είναι ένα προϊόν, αλλά και τι σημαίνει η τιμή του για την ταυτότητα της μάρκας. Η αποκλειστικότητα αποτελεί μέρος της αξίας που πουλά ένας πολυτελής οίκος. Η περιορισμένη διαθεσιμότητα, η ιστορία του εμπορικού σήματος, η ποιότητα της κατασκευής και η σύνδεση με έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής δημιουργούν μια επιθυμία που δεν αφορά αποκλειστικά την πρακτική χρήση του αντικειμένου.

Όσο, όμως, αυξάνεται η τιμή, τόσο περισσότεροι καταναλωτές απομακρύνονται από την αγορά. Η στρατηγική αυτή μπορεί να ενισχύει την αίσθηση αποκλειστικότητας, ταυτόχρονα όμως περιορίζει το κοινό που μπορεί να ακολουθήσει τις ανατιμήσεις.

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Το Reuters κατέγραψε το 2024 και την ανησυχία αναλυτών ότι οι συνεχείς αυξήσεις ενδέχεται να έχουν αποξενώσει μέρος των καταναλωτών που επιθυμούν τα προϊόντα των μεγάλων οίκων, αλλά δεν διαθέτουν μεγάλες περιουσίες. Η συζήτηση αυτή αφορά πλέον και την ίδια τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού μοντέλου της πολυτέλειας.

Τα δισεκατομμύρια πίσω από τις λαμπερές βιτρίνες

Η κοινωνική φόρτιση γύρω από τους μεγάλους οίκους δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από το οικονομικό τους μέγεθος. Για τη Γαλλία, η μόδα και τα είδη πολυτελείας δεν αποτελούν απλώς ένα σύνολο εμπορικών σημάτων, αλλά μέρος της διεθνούς εικόνας της, της πολιτιστικής της κληρονομιάς και της οικονομικής της επιρροής.

Η LVMH, ο όμιλος που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις Louis Vuitton, Dior, Celine και Fendi, κατέγραψε έσοδα 80,8 δισ. ευρώ το 2025. Τα κέρδη από επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 17,8 δισ. ευρώ, ενώ το δίκτυό της αριθμούσε περισσότερα από 6.280 καταστήματα παγκοσμίως.

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Τα στοιχεία προέρχονται από την επίσημη οικονομική ενημέρωση του ομίλου και αποτυπώνουν το μέγεθος μιας επιχείρησης που εκτείνεται πολύ πέρα από τις μπουτίκ των ακριβών εμπορικών δρόμων.

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Η δραστηριότητα αυτή δημιουργεί θέσεις εργασίας, στηρίζει εργαστήρια και τεχνίτες, ενισχύει τον τουρισμό και συμβάλλει στα δημόσια έσοδα. Η γαλλική βιομηχανία της μόδας και της πολυτέλειας έχει, επομένως, πραγματικό οικονομικό και πολιτιστικό βάρος, το οποίο δεν εξαφανίζεται επειδή τα προϊόντα της είναι απρόσιτα για μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

Από την άλλη πλευρά, η συγκέντρωση τόσο μεγάλων οικονομικών μεγεθών σε ομίλους που συνδέονται με την εξαιρετικά ακριβή κατανάλωση τροφοδοτεί τη δημόσια συζήτηση για την ανισότητα. Σε περιόδους κοινωνικής έντασης, μια πολυτελής μπουτίκ μπορεί να γίνει ορατό σύμβολο ενός πλούτου που βρίσκεται κυριολεκτικά λίγα μέτρα μακριά, αλλά παραμένει απρόσιτος.

Η αντίφαση είναι ακόμη εντονότερη όταν οι επιχειρήσεις που εκπροσωπούν αυτή την ευημερία βρίσκονται στο επίκεντρο κινητοποιήσεων για το κόστος ζωής και την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών.

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Γιατί οι βιτρίνες έγιναν στόχος

Οι λεηλασίες στη Γαλλία δεν περιορίστηκαν στα καταστήματα πολυτελείας. Στόχοι έγιναν σούπερ μάρκετ, επιχειρήσεις τεχνολογίας, εμπορικά καταστήματα και δημόσια κτίρια. Η καταστροφή τουριστικών και διοικητικών εγκαταστάσεων σε άλλες πόλεις επιβεβαιώνει ότι η βία δεν μπορεί να ερμηνευθεί αποκλειστικά ως επίθεση κατά των εύπορων καταναλωτών.

Ωστόσο, οι πολυτελείς μπουτίκ διαθέτουν ορισμένα χαρακτηριστικά που τις καθιστούν ιδιαίτερα ορατούς στόχους. Βρίσκονται συχνά σε εμβληματικούς δρόμους, έχουν υψηλής αξίας εμπορεύματα και συνδέονται με εταιρείες που αναγνωρίζονται διεθνώς. Οι εικόνες από μια λεηλατημένη βιτρίνα Dior ή Louis Vuitton αποκτούν εύκολα δημοσιότητα, επειδή αντιπαραβάλλουν την ακριβή αισθητική της πολυτέλειας με τη βία του δρόμου.

Το γυαλί της βιτρίνας λειτουργεί, σε συμβολικό επίπεδο, ως όριο ανάμεσα σε αυτό που μπορεί κανείς να επιθυμεί και σε αυτό που μπορεί να αποκτήσει. Η διάρρηξή του μπορεί να ερμηνευθεί ως εικόνα αμφισβήτησης αυτού του ορίου, χωρίς να αποδεικνύει ότι αυτό ήταν το κίνητρο κάθε ανθρώπου που συμμετείχε στις επιθέσεις.

Η διάκριση έχει σημασία. Η κοινωνική ανισότητα μπορεί να αποτελεί μέρος του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η οργή, αλλά δεν δικαιολογεί την καταστροφή επιχειρήσεων και περιουσιών. Ούτε η λεηλασία μιας τσάντας χιλιάδων ευρώ συνιστά από μόνη της πράξη κοινωνικής δικαιοσύνης.

Αυτό που αποκαλύπτουν οι εικόνες είναι περισσότερο η ένταση μιας αντίφασης: τα σύμβολα του πλούτου είναι εξαιρετικά ορατά, αλλά η οικονομική δυνατότητα συμμετοχής στον κόσμο τους παραμένει άνισα κατανεμημένη.

Από τα «Κίτρινα Γιλέκα» στις σημερινές συγκρούσεις

Η Γαλλία έχει μακρά ιστορία κοινωνικών κινητοποιήσεων στις οποίες η οικονομική ανισότητα και η πολιτική εξουσία βρίσκονται στο επίκεντρο. Η σχέση της χώρας με την πολυτέλεια είναι σύνθετη, καθώς η ίδια βιομηχανία που αποτελεί πηγή εθνικής υπερηφάνειας μπορεί να μετατραπεί σε στόχο κριτικής όταν εντείνονται οι κοινωνικές αντιθέσεις.

Το 2018 και το 2019, το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων» ξεκίνησε με αφορμή τις αυξήσεις στους φόρους των καυσίμων, αλλά σύντομα εξελίχθηκε σε ευρύτερη διαμαρτυρία για την αγοραστική δύναμη, τη φορολογική πολιτική και την αίσθηση ότι οι οικονομικές αποφάσεις επιβαρύνουν δυσανάλογα τα χαμηλότερα και μεσαία εισοδήματα.

Κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων σημειώθηκαν βανδαλισμοί και επιθέσεις σε εμπορικούς χώρους, ενώ πολυτελή καταστήματα στα Ηλύσια Πεδία και σε άλλες κεντρικές περιοχές του Παρισιού χρειάστηκε να προστατευτούν με μεταλλικά ρολά και ξύλινες κατασκευές.

Το 2023, οι διαδηλώσεις κατά της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος έφεραν ξανά αντιμέτωπη τη γαλλική κυβέρνηση με μεγάλες κινητοποιήσεις, ενώ διαδηλωτές εισέβαλαν στα κεντρικά γραφεία της LVMH στο Παρίσι.

Τα περιστατικά αυτά δεν είναι πανομοιότυπα με τις σημερινές λεηλασίες, ούτε αποδεικνύουν μια συνεχή και ενιαία εκστρατεία εναντίον της πολυτέλειας. Δείχνουν, ωστόσο, ότι οι εταιρείες που συμβολίζουν τον οικονομικό πλούτο μπορούν να μετατραπούν σε στόχους όταν η δημόσια συζήτηση επικεντρώνεται στην ανισότητα και στην κατανομή του οικονομικού κόστους.

Η βιτρίνα ως παγκόσμιο θέαμα

Υπάρχει και μια ακόμη διάσταση: οι λεηλασίες δεν εξελίσσονται πλέον μόνο στους δρόμους. Μεταφέρονται σχεδόν αμέσως στις οθόνες εκατομμυρίων ανθρώπων.

Βίντεο με σπασμένες προθήκες, ανθρώπους που αφαιρούν εμπορεύματα και εργαζομένους που προσπαθούν να προστατεύσουν τα καταστήματα κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα, συχνά αποκομμένα από το ευρύτερο πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο. Η εικόνα μιας πολυτελούς τσάντας που βγαίνει από μια κατεστραμμένη μπουτίκ γίνεται από μόνη της περιεχόμενο, προκαλώντας σχόλια, αντιδράσεις και αντιπαραθέσεις.

Η ίδια ψηφιακή κουλτούρα που ενισχύει την επιθυμία για τα προϊόντα πολυτελείας μεταδίδει και τις εικόνες της καταστροφής τους. Οι μάρκες αποκτούν παγκόσμια προβολή ακόμη και όταν οι βιτρίνες τους έχουν γίνει θρύψαλα.

Το φαινόμενο αυτό δεν σημαίνει ότι οι επιθέσεις αποτελούν διαφημιστικό όφελος για τις εταιρείες. Το κόστος των ζημιών, οι κλοπές, οι διακοπές λειτουργίας, οι ασφαλιστικές απαιτήσεις και η ανησυχία εργαζομένων και πελατών είναι πραγματικά. Η δημοσιότητα, άλλωστε, δεν ισοδυναμεί με θετική εικόνα.

Η ταχύτητα με την οποία διαδίδονται οι εικόνες, όμως, επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτό το γεγονός. Μια σύνθετη κοινωνική σύγκρουση μπορεί να συμπυκνωθεί σε μια φωτογραφία: μια σπασμένη βιτρίνα, μια ακριβή τσάντα και ένας δρόμος γεμάτος συντρίμμια.

Ξύλινα πάνελ, σεκιούριτι και μια νέα πραγματικότητα για το Παρίσι

Μετά τις λεηλασίες, οι εμπορικές επιχειρήσεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με το άμεσο ζήτημα της προστασίας τους. Οι εικόνες από ξύλινες επιφάνειες που κάλυψαν τις βιτρίνες των πολυτελών καταστημάτων έγιναν μέρος της καθημερινότητας σε περιοχές που συνήθως προβάλλονται ως βιτρίνες της γαλλικής κομψότητας.

Σύμφωνα με την Le Monde, η Hermès προετοίμασε ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας για τα υπόλοιπα καταστήματά της μετά τη λεηλασία της μπουτίκ της στη Μασσαλία. Παράλληλα, επιχειρήσεις πολυτελείας και άλλοι έμποροι εξέταζαν την πρόσληψη ιδιωτικής ασφάλειας, την τοποθέτηση προστατευτικών κατασκευών και την προσωρινή διακοπή λειτουργίας.

Το κόστος αυτών των μέτρων, ωστόσο, δεν είναι το ίδιο για όλους. Ένας διεθνής όμιλος έχει περισσότερες δυνατότητες να διαθέσει προσωπικό ασφαλείας και να απορροφήσει μέρος των οικονομικών απωλειών από ό,τι μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση.

Το ίδιο δημοσίευμα καταγράφει τις δυσκολίες μικρών επαγγελματιών που δεν μπορούν να πληρώσουν ιδιωτικούς φρουρούς, αλλά ούτε να κλείσουν το κατάστημά τους χωρίς να χάσουν σημαντικό μέρος του εισοδήματός τους. Έτσι, οι συνέπειες των ταραχών επιβαρύνουν και εκείνους που δεν έχουν καμία σχέση με τη βιομηχανία της πολυτέλειας.

Για τις γαλλικές αρχές, η πρόκληση είναι διπλή: να προστατεύσουν τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, χωρίς να μετατραπούν οι εμπορικές συνοικίες σε μόνιμα περιφραγμένες ζώνες. Για τους οίκους μόδας, το ζητούμενο είναι να συνεχίσουν να λειτουργούν σε μια περίοδο κατά την οποία η εικόνα της ασφάλειας αποτελεί μέρος της εμπειρίας που προσφέρουν στους πελάτες τους.

Μπορεί η πολυτέλεια να παραμείνει ένα άπιαστο όνειρο;

Οι λεηλασίες στη Γαλλία δεν αποδεικνύουν ότι οι καταναλωτές έχουν στραφεί συλλογικά εναντίον της πολυτέλειας. Δεν σημαίνουν, επίσης, ότι η κοινωνική ανισότητα αποτελεί το μοναδικό κίνητρο πίσω από κάθε καταστροφή ή κλοπή. Η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη από μια απλή αντιπαράθεση ανάμεσα στους πλούσιους και στους φτωχούς.

Ωστόσο, οι εικόνες των σπασμένων βιτρινών φέρνουν στο προσκήνιο ένα ερώτημα που η βιομηχανία της πολυτέλειας δεν μπορεί να αγνοήσει: μέχρι ποιο σημείο μπορεί να στηρίζεται στην επιθυμία ενός ευρέος κοινού, όταν οι τιμές των προϊόντων της απομακρύνουν ολοένα περισσότερους από την πραγματική δυνατότητα αγοράς;

Η πολυτέλεια δεν πουλά μόνο τσάντες, ρούχα, κοσμήματα ή αξεσουάρ. Πουλά ιστορία, αισθητική, δεξιοτεχνία, αποκλειστικότητα και την υπόσχεση μιας διαφορετικής ζωής. Η αξία αυτών των στοιχείων δεν είναι κατ’ ανάγκη πλασματική. Η κατασκευή ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας απαιτεί τεχνογνωσία, εργασία και υλικά. Παράλληλα, όμως, η τιμή ενός προϊόντος αντανακλά και τη δύναμη του εμπορικού σήματος, την επιθυμία που αυτό δημιουργεί και τη θέση που κατέχει στην κοινωνική φαντασία.

Όσο η επιτυχία των μεγάλων οίκων εξαρτάται από τη διαρκή καλλιέργεια αυτής της επιθυμίας, τόσο η απόσταση ανάμεσα στην προβολή και στην πρόσβαση παραμένει κρίσιμο ζήτημα. Και όσο η καθημερινότητα γίνεται δυσκολότερη για μεγάλα τμήματα του πληθυσμού, τόσο πιο έντονη μπορεί να γίνεται η αντίθεση ανάμεσα στην εικόνα της αφθονίας και στην εμπειρία της οικονομικής πίεσης.

Οι βιτρίνες θα επισκευαστούν, τα εμπορεύματα θα αντικατασταθούν και τα μέτρα ασφαλείας θα ενισχυθούν. Αυτό, όμως, δεν απαντά από μόνο του στα ερωτήματα που ανέδειξαν οι εικόνες από τη Γαλλία.

Γιατί η πραγματική απόσταση ανάμεσα στην επιθυμία και στη δυνατότητα απόκτησης δεν μετριέται μόνο σε ευρώ. Μετριέται και στην αίσθηση συμμετοχής ή αποκλεισμού από έναν κόσμο που προβάλλεται καθημερινά ως επιθυμητός.

Και αυτή είναι μια αντίφαση που καμία ξύλινη κατασκευή, καμία κάμερα ασφαλείας και κανένα επιπλέον μέτρο προστασίας δεν μπορεί από μόνο του να εξαφανίσει.

Reuters / LVMH / MCkinsey / Vogue