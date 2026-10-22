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Περισσότερα από 500.000 ευρώ, κοσμήματα και ρολόγια εντόπισαν τα στελέχη της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος σε δωμάτιο – «κρύπτη», στο σπίτι του CEO της εταιρείας, στην Εκάλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 53χρονος είχε ζητήσει να του φτιάξουν ένα μικρό δωμάτιο, πίσω από την ντουλάπα, στο οποίο για να μπει κάποιος έσπρωχνε το τοίχωμα τής ντουλάπας. Μέσα σε αυτό βρήκαν τα χρήματα και τα τιμαλφή.

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Πριν από περίπου έξι μήνες πρόσωπο, που απ’ό,τι αποδείχθηκε γνώριζε πρόσωπα και πράγματα, έδωσε τις πρώτες πληροφορίες στην Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν την έρευνά τους και σταδιακά διαπίστωσαν ότι οι υπεύθυνοι της εταιρείας είχαν εγκαταστήσει ένα ειδικό λογισμικό για να κλέβουν το κράτος.

Η διοίκηση της εταιρείας έχει καθιερώσει ένα ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο για όλες τις παραγγελίες και ό,τι θέλει ο πολίτης μεταβιβάζεται στο κατάστημα της περιοχής του ως παραγγελία. Όταν δίνονται οι παραγγελίες είχαν φροντίσει να τους επιστρέφεται το 20% των παραγγελιών χωρίς απόδειξη. Η μία στις τρεις αποδείξεις, κυρίως οι μεγάλες, να είναι «κέρασμα», όπως αναγραφόταν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Δηλαδή η παραγγελία ήταν αόρατη, με τον ιδιοκτήτη του εκάστοτε καταστήματος να έχει εισπράξει το 13% του ΦΠΑ της εστίασης από την παραγγελία, χωρίς να την αποδίδει.

Τα χρήματα της παραγγελίας ήταν καθαρό κέρδος το οποίο μοιραζόταν ανάμεσα στη διοίκηση της εταιρείας και τον ιδιοκτήτη του εκάστοτε καταστήματος. Για αυτό και εκτός από τους συλληφθέντες, οι οποίοι δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τους είκοσι, θα κατηγορηθούν συνολικά ογδόντα άτομα, τα περισσότερα από τα οποία είναι διαχειριστές – ιδιοκτήτες υποκαταστημάτων της αλυσίδας.

Τον τρόπο λειτουργίας του λογισμικού περιέγραψε -σύμφωνα με πληροφορίες- και μάλιστα με σαφήνεια ο προγραμματιστής, ο οποίος είναι μεταξύ των συλληφθέντων.

Εκτός από τον CEO και τον προγραμματιστή, έχει συλληφθεί ο Νο2 της εταιρείας, λογιστές και κάποιοι διαχειριστές υποκαταστημάτων.