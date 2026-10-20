Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Μπέττυ Μαγγίρα διατηρεί τη θέση της στην κριτική επιτροπή του GNTM, καθώς η εκπομπή σημειώνει ικανοποιητικά ποσοστά τηλεθέασης.

Παρά τις φήμες για νέα συνεργασία με το κανάλι STAR, το πρόγραμμα του σταθμού και οι περιορισμένοι πόροι δεν επιτρέπουν την ένταξη νέων πρότζεκτ στο άμεσο μέλλον.

Η ΕΡΤ σχεδιάζει να συνεργαστεί ξανά με την Μπέττυ Μαγγίρα, τον Γιώργο Καπουτζίδη και την Κατερίνα Βρανά για το Sing for Greece.

Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του εκπροσώπου της Ελλάδας στη Eurovision του 2027 θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη.

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Όλο και πιο συχνά ακούγεται το όνομα της Μπέττυς Μαγγίρα τις τελευταίες μέρες. Η συζήτηση φυσικά αφορά στο τηλεοπτικό της μέλλον καθώς, ήδη από την περασμένη σεζόν είχε γίνει γνωστό πως μετά το τέλος του GNTM θα επέστρεφε στην ΕΡΤ για τη σατιρική εκπομπή με στοιχεία show που είχε εγκρίνει αρχικά η κρατική τηλεόραση αλλά τελικά κατέληξε να μπει στον πάγο.

Την ίδια στιγμή άλλα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι το STAR επιθυμεί να κρατήσει την Μπέττυ Μαγγίρα στο δυναμικό του και να ανανεώσει το συμβόλαιό της αξιοποιώντας της σε άλλο project από τις αρχές του 2027.

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Η Μπέττυ Μαγγίρα έχει κερδίσει ήδη τις εντυπώσεις στο φετινό GNTM.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, κάτι τέτοιο δεν ισχύει, παρά το γεγονός ότι ο σταθμός είναι πολύ ευχαριστημένος από την Μπέττυ Μαγγίρα- εξάλλου της είχε κάνει πρόταση και την περασμένη σεζόν θεωρώντας ότι είναι ένα πρόσωπο που ταιριάζει πολύ με το προφίλ του STAR.

Εξάλλου αυτήν την περίοδο, έχει ήδη ξεκινήσει η προετοιμασία για τον νέο κύκλο του MasterChef και σε λίγες μέρες ξεκινάει η πρώτη φάση των οντισιόν από τους ανθρώπους της Παραγωγής ώστε οι τρεις κριτές να μπουν σε γυρίσματα μετά τις 20 Νοεμβρίου. Αν σκεφτεί κανείς ότι το ριάλιτι μαγειρικής προβάλλεται πέντε φορές την εβδομάδα, δεν υπάρχει πλέον χώρος- ούτε και το μπάτζετ- στην prime time ζώνη του καναλιού.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι, αν εγκριθεί για άλλη μια χρονιά το GNTM (προς το παρόν σημειώνει υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με πέρσι), η Μπέττυ Μαγγίρα έχει ήδη εξασφαλίσει τη θέση της στην κριτική επιτροπή.

ΕΡΤ καλεί (προσεχώς) Μαγγίρα

Μπορεί το σόου της Μπέττυς Μαγγίρα να μην υλοποιείται στο προσεχές διάστημα, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η ΕΡΤ δεν θα επικοινωνήσει (πολύ) σύντομα μαζί της. Σύμφωνα με πηγές της HuffPost, τόσο εκείνη όσο και οι συμπαρουσιαστές της στο Sing for Greece 2026, Γιώργος Καπουτζίδης και Κατερίνα Βρανά, θα κληθούν από τη διοίκηση να βρεθούν ξανά μαζί για τον διαγωνισμό τραγουδιού που θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στη συμπρωτεύουσα.

Η Κατερίνα Βρανά, ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μπέττυ Μαγγίρα.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της ΕΡΤ, «Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να βρεθεί στο επίκεντρο της μουσικής επικαιρότητας, φιλοξενώντας τρεις ξεχωριστές βραδιές γεμάτες μουσική, αγαπημένα τραγούδια, δυνατές ερμηνείες και πολλές εκπλήξεις. Στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη του καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας τον Μάιο του 2027.

Οι τρεις βραδιές –οι δύο ημιτελικοί και ο μεγάλος τελικός– θα μεταδοθούν ζωντανά από την ΕΡΤ και το ERTFLIX δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό σε όλη την Ελλάδα να παρακολουθήσει τη μεγάλη μουσική διοργάνωση για την ανάδειξη της ελληνικής συμμετοχής.

Είναι η τρίτη συνεχή χρονιά που η ΕΡΤ διοργανώνει το Sing for Greece. Πρόκειται για ένα ζωντανό show με μεγάλη απήχηση και υψηλή τηλεθέαση στη γραμμική τηλεόραση, αλλά και θεάσεις ρεκόρ στο ERTFLIX.

Η απόφαση της ΕΡΤ να μεταφέρει τον εθνικό τελικό στη Θεσσαλονίκη επιβεβαιώνει τη βούλησή της να μοιράζεται τις μεγάλες πολιτιστικές και ψυχαγωγικές διοργανώσεις με ολόκληρη τη χώρα, φέρνοντας τη μουσική πιο κοντά σε όλους».