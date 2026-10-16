Η Μπέττυ Μαγγίρα και η Νικολέττα Ράλλη έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν με τον ΑΝΤ1.

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Μπέττυ Μαγγίρα άσκησε κριτική στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 για την έλλειψη υπομονής απέναντι στα πρόσωπα που παρουσιάζουν εκπομπές στη ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Η Νικολέττα Ράλλη επιβεβαίωσε ότι απέρριψε πρόταση της Φαίης Σκορδά για τη νέα της εκπομπή στο ίδιο κανάλι λόγω περιορισμένου χρόνου.

Ο σεφ Δημήτρης Σκαρμούτσος τελικά δεν θα συμμετέχει στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, καθώς η συμφωνία με τον σταθμό δεν ολοκληρώθηκε για οικονομικούς και εμπορικούς λόγους.

Τη θέση της μαγειρικής στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, η οποία κάνει πρεμιέρα στις 24 Οκτωβρίου, αναλαμβάνει ο Γιώργος Τσούλης.

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Μετά από ερώτηση ρεπόρτερ της εκπομπής Happy Day για την επιστροφή του καλού της φίλου, Δημήτρη Μακαλιά στον ΑΝΤ1, η Μπέττυ Μαγγίρα άφησε μια αιχμή στο κανάλι που της είχε αναθέσει πριν από τρεις σεζόν την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου.

H Ελένη Τσολάκη απομακρύνθηκε από την εκπομπή της στον ΑΝΤ1 στα μέσα της περσινής σεζόν για να πάρει τη θέση της η Κατερίνα Καραβάτου.

«Δεν υπήρχε η υπομονή για να ποντάρουν σε ένα πρόσωπο» ανέφερε σχετικά με τις αλλαγές που έχει κάνει ο ΑΝΤ1 στη συγκεκριμένη ζώνη. «Θα μπορούσαν να μας αφήσουν κι εμάς δεύτερη χρονιά να δοκιμάσουμε, τους Weekenders επίσης, την Ελένη (σ.σ Τσολάκη) δεν την άφησαν να ολοκληρώσει χρονιά, άρα θεωρώ ότι υπήρχε κάποια πίεση και δεν υπήρχε υπομονή εκ μέρους του καναλιού».

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Στην ίδια εκδήλωση, η Νικολέττα Ράλλη αποκάλυψε ότι είχε δεχτεί πρόταση από τη Φαίη Σκορδά για τη νέα της εκπομπή στον ΑΝΤ1, αλλά τελικά έδωσε αρνητική απάντηση λόγω έλλειψης χρόνου. «Υπό άλλες συνθήκες θα ήταν για μένα ό,τι καλύτερο θα μπορούσα να κάνω φέτος» παραδέχτηκε.

«Η Νικολέττα έχει αδικηθεί από την τηλεόραση» σχολίασε η Τίνα Μεσσαροπούλου με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να υπενθυμίζει ότι η Νικολέττα Ράλλη είχε δέσει τηλεοπτικά με τη Φαίη Σκορδά ως καλεσμένη.

Εκτός ΑΝΤ1 έμεινε και ο Δημήτρης Σκαρμούτσος

Αν και είχε γνωστό πως τη στήλη της μαγειρικής στην εκπομπή For You του ΑΝΤ1 θα αναλάμβανε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος που βρισκόταν στο πλευρό της Φαίης Σκορδά τα τελευταία τέσσερα χρόνια, τόσο στον ΣΚΑΪ, όσο και στο MEGA, το δελτίο Τύπου του σταθμού ανακοίνωνε ότι στην εκπομπή που κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, θα μαγειρεύει τελικά ο Γιώργος Τσούλης.

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος είχε αναπτύξει μια πετυχημένη τηλεοπτική χημεία με τη Φαίη Σκορδά.

Όπως τόνισε και η δημοσιογράφος Τίνα Μεσσαροπούλου, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος είχε κάνει ραντεβού με τον σταθμό, αλλά η συμφωνία δεν προχώρησε για οικονομικούς- εμπορικούς λόγους.