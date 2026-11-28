Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η συνταγή προτείνει την παρασκευή μοσχαρίσιας σπάλας, η οποία ψήνεται αργά για τρεις ώρες, μαδιέται και καλύπτεται με κρούστα από πουρέ πατάτας, γραβιέρα και κεφαλοτύρι.

Για το επιδόρπιο προτείνεται μια καρυδόπιτα με κρέμα κάστανου, η οποία σιροπιάζεται αφού κρυώσει και μπορεί να συνοδευτεί ιδανικά από παγωτό βανίλια.

Η προετοιμασία του κυρίως πιάτου απαιτεί προσεκτικό μαρινάρισμα με μπαχαρικά και μακρά αναμονή, ώστε το κρέας να απορροφήσει τα υγρά του και να αποκτήσει γεύση.

Η διαδικασία παρασκευής της καρυδόπιτας περιλαμβάνει τη χρήση μαρέγκας για αφράτο αποτέλεσμα, ενώ απαιτείται αναμονή πολλών ωρών μετά το σιρόπιασμα για την ολοκλήρωση του γλυκού.

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Στρώνουμε το κυριακάτικο τραπέζι και μαγειρεύουμε σπάλα ξεκοκαλισμένη, μαδητή, ψημένη με τα ζουμιά της, με κρούστα από πουρέ πατάτας.

Θα προσθέσουμε κρεμμύδια κομμένα στη μέση, καστανή ζάχαρη, πάπρικα καπνιστή, κόλιανδρο-κύμινο σε σκόνη, κρόκοι αυγών, γραβιέρα και πικάντικο κεφαλοτύρι τριμμένα.

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Για γλυκό, καρυδόπιτα με κρέμα κάστανο. Συνοδεύουμε με παγωτό βανίλια.

Καλή όρεξη.

Σπάλα ξεκοκαλισμένη, μαδητή, ψημένη με τα ζουμιά της, με κρούστα από πουρέ πατάτας

Μερίδες: 6

Προετοιμασία: 20′

Ψήσιμο: 3 ώρες

Αναμονή: 5 ώρες

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Υλικά

2,5 κιλά μοσχαρίσια σπάλα, σε ενιαίο κομμάτι (παραγγέλνουμε εγκαίρως από τον κρεοπώλη μας να την ξεκοκαλίσει, διατηρώντας τη σε ενιαίο κομμάτι, όλο στο ίδιο πάχος, γύρω στα 5 εκ.)

100 γρ. αλάτι

100 γρ. ζάχαρη καστανή

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10 γρ. πάπρικα καπνιστή

10 γρ. κόλιανδρος σε σκόνη

10 γρ. κύμινο σε σκόνη

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3 μεγάλα κοκκινόφλουδα κρεμμύδια, καθαρισμένα, κομμένα στη μέση

1 λίτρο ζωμός κρέατος

για τον πουρέ πατάτας

1 κιλό πατάτες, καθαρισμένες, σε μεγάλα κομμάτια

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300 ml φρέσκο γάλα πλήρες, ζεστό

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200 γρ. βούτυρο αγελαδινό, αλατισμένο, κρύο

2 κρόκοι αυγών

100 γρ. γραβιέρα, τριμμένη

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150 γρ. πικάντικο κεφαλοτύρι, τριμμένο

αλάτι

Εκτέλεση

Πρώτα, σε ένα μπολ ανακατεύουμε το αλάτι, την καστανή ζάχαρη, την πάπρικα, τον κόλιανδρο και το κύμινο. Κρατάμε περίπου τη μισή ποσότητα για τη συνταγή και φυλάσσουμε την υπόλοιπη σε ένα βαζάκι, για άλλη παρασκευή.

Πασπαλίζουμε το κρέας με το μείγμα και από τις δύο πλευρές. Δεν το τρίβουμε, απλώς το πασπαλίζουμε. Αφήνουμε εκτός ψυγείου για τουλάχιστον 2 ώρες, για να απορροφήσει το μείγμα.

για το πρώτο ψήσιμο

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 160°C.

Διαλέγουμε μια μεγάλη κατσαρόλα, ιδανικά που να μπορεί να μπει στον φούρνο, τη ζεσταίνουμε σκέτη σε δυνατή φωτιά.

Τοποθετούμε στην κατσαρόλα το κρέας και γύρω του τα κομμένα κρεμμύδια και ψήνουμε για μερικά λεπτά, μέχρι το κρέας να ροδίσει καλά και από τις δύο πλευρές. Προσθέτουμε ζωμό τόσο ώστε ίσα να καλύψει το κρέας και το σκεπάζουμε με λαδόκολλα που να εφάπτεται πάνω του και μετά με το καπάκι του σκεύους. Αποσύρουμε από τη φωτιά.

Αν δεν έχουμε κατσαρόλα ιδανική για φούρνο, αμέσως μόλις σοτάρουμε το κρέας, το μεταφέρουμε μαζί με τα κρεμμύδια σε μια ευρύχωρη γάστρα ή σε βαθύ ταψί, προσθέτουμε τον ζωμό και σκεπάζουμε με τον ίδιο τρόπο με λαδόκολλα και έπειτα με το καπάκι της γάστρας ή, αν χρησιμοποιήσουμε ταψί, καλύπτουμε το σκεύος σφιχτά με αλουμινόχαρτο.

Φουρνίζουμε και ψήνουμε για περίπου 3 ώρες, ώστε το κρέας να μαλακώσει πολύ καλά.

Ξεφουρνίζουμε και με δύο πιρούνια μαδάμε το κρέας σε μικρά κομμάτια μέσα στο σκεύος. Τα ανακατεύουμε με τα ζουμιά του, σκεπάζουμε χαλαρά με αλουμινόχαρτο και το αφήνουμε για 2-3 ώρες κατά μέρος, για να απορροφήσει το ψαχνό τη νοστιμιά από το ζουμί.

για τον πουρές πατάτας

Βράζουμε τις πατάτες σε μπόλικο αλατισμένο νερό μέχρι να μαλακώσουν πολύ καλά και να κομματιάζονται.

Τις στραγγίζουμε, τις αλατίζουμε αμέσως και τις λιώνουμε στο πρες πουρέ ή στον μύλο λαχανικών.

Προσθέτουμε το γάλα και το βούτυρο και ανακατεύουμε καλά με ελαστική σπάτουλα, για να ενσωματωθούν στον πουρέ. Προσθέτουμε τους κρόκους και τη γραβιέρα και ανακατεύουμε καλά.

για το τελικό ψήσιμο

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C.

Αδειάζουμε το κρέας με τα ζουμιά του σε ένα πυρίμαχο μέτριο ταψί και το απλώνουμε σε στρώση με πάχος 3-4 εκ., ομοιόμορφη και χωρίς κενά. Από πάνω απλώνουμε τον πουρέ πατάτας και τον «γδέρνουμε» με ένα πιρούνι, για ωραία εμφάνιση.

Πασπαλίζουμε με το κεφαλοτύρι και φουρνίζουμε.

Ψήνουμε για περίπου 25′, μέχρι να ροδίσει απαλά ο πουρές. Σερβίρουμε αμέσως.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #226» σε συνταγή Βασίλη Μπαρμπαρούση.

Καρυδόπιτα με κρέμα κάστανο

Καρυδόπιτα με κρέμα κάστανο και παγωτό βανίλια

Μερίδες: 10-12

Προετοιμασία: 40′

Ψήσιμο: 1 ώρα

Αναμονή: 5 ώρες

Υλικά

200 γρ. αυγά (είναι περίπου 3 μεγάλα αυγά ή 4 μικρά), χωριστά τα ασπράδια από τους κρόκους

200 γρ. ζάχαρη λευκή, κρυσταλλική

5 γρ. μαγειρική σόδα (σκόνη)

50 ml κονιάκ

200 ml καλαμποκέλαιο

250 ml φρέσκο γάλα, πλήρες

300 γρ. έτοιμος πουρές κάστανο, από βαζάκι

100 γρ. καρυδόψιχα, αλεσμένη στον πολυκόφτη για να γίνει σκόνη

100 γρ. τριμμένη φρυγανιά

50 ml λικέρ πορτοκάλι (αν δεν έχουμε, διπλασιάζουμε την ποσότητα του κονιάκ)

30 γρ. μπέικιν πάουντερ

½ κ.γ. κανέλα σε σκόνη

½ κ.γ. γαρίφαλο σε σκόνη

½ κ.γ. μοσχοκάρυδο σε σκόνη

για το σιρόπι

450 γρ. ζάχαρη λευκή, κρυσταλλική

500 ml νερό

φλούδες από 1 πορτοκάλι

1 ξυλάκι κανέλα

Εκτέλεση

Η διαδικασία ξεκινάει ως εξής: Σε ένα μπολ χτυπάμε με το μίξερ χειρός τα ασπράδια σε σφιχτή μαρέγκα.

Σε άλλο μπολ χτυπάμε τους κρόκους με τη ζάχαρη (δεν χρειάζεται να καθαρίσουμε τα χτυπητήρια), μέχρι να φτιάξουμε ένα αφράτο και ανοιχτόχρωμο μείγμα.

Σε ένα μπολάκι ανακατεύουμε τη σόδα με το κονιάκ και το αδειάζουμε στο μπολ. Ανακατεύουμε καλά.

Προσθέτουμε το λάδι και το γάλα και χτυπάμε καλά, μέχρι να ενσωματωθούν στο μείγμα. Προσθέτουμε τον πουρέ κάστανου, τη σκόνη καρυδόψιχας, τη φρυγανιά, το λικέρ (ή το κονιάκ), το γάλα, το μπέικιν πάουντερ και τα μπαχαρικά και χτυπάμε μέχρι να αναμειχθούν όλα καλά. Ρίχνουμε στο μείγμα τη μαρέγκα σε δύο-τρεις δόσεις, ανακατεύοντας καλά κάθε δόση με ελαστική σπάτουλα, με απαλές και μεγάλες κινήσεις για να μη χάσει τον όγκο της.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 160°C. Λαδώνουμε καλά ένα ταψί διαμέτρου περίπου 26-28 εκ. και αδειάζουμε εκεί το μείγμα, ισιώνοντας την επιφάνεια.

Φουρνίζουμε και ψήνουμε για περίπου 1 ώρα. Ξεφουρνίζουμε και αφήνουμε την καρυδόπιτα να κρυώσει εντελώς.

για το σιρόπι

Ρίχνουμε όλα τα υλικά σε ένα κατσαρολάκι και βράζουμε για 5′, μετρώντας τον χρόνο από τη στιγμή που θα ξεκινήσει ο βρασμός.

Αποσύρουμε από τη φωτιά, σουρώνουμε το σιρόπι και περιχύνουμε αργά την κρύα καρυδόπιτα.

Την αφήνουμε να κρυώσει καλά για 4-5 ώρες, την κόβουμε σε κομμάτια τετράγωνα ή σε καρεδάκια και σερβίρουμε. Αν θέλουμε, συνοδεύουμε με παγωτό βανίλια.

Αναδημοσίευση από το βιβλίο μαγειρικής του γαστρονόμου «Γλυκά ταψιού» σε συνταγή Κατερίνα Λίβα.