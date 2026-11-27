istock/ Τα δαμάσκηνα και οι χουρμάδες μπορούν να αποτελέσουν δύο πρακτικές επιλογές για να εμπλουτίσουμε τη διατροφή μας.

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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τα αποξηραμένα δαμάσκηνα και οι χουρμάδες αποτελούν πηγές φυτικών ινών, οι οποίες συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του πεπτικού συστήματος και καλύπτουν τις καθημερινές διατροφικές ανάγκες του οργανισμού.

Τα αποξηραμένα δαμάσκηνα περιέχουν σορβιτόλη και υποστηρίζονται από κλινικές μελέτες σχετικά με τη βελτίωση της συχνότητας των κενώσεων και της σύστασης των κοπράνων στους ενήλικες.

Οι χουρμάδες προσφέρουν φυτικές ίνες, κάλιο και μαγνήσιο, αποτελώντας μια χρήσιμη εναλλακτική λύση για τη διατροφή, αν και διαθέτουν λιγότερη επιστημονική τεκμηρίωση για την αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας.

Η περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και στα δύο φρούτα είναι παρόμοια, οπότε η επιλογή τους εξαρτάται από τις προσωπικές προτιμήσεις και τους συγκεκριμένους στόχους υγείας του κάθε ατόμου.

Η κατανάλωση αποξηραμένων φρούτων πρέπει να γίνεται με μέτρο, καθώς η διαδικασία αποξήρανσης συμπυκνώνει τα φυσικά σάκχαρα, ενώ συνιστάται η σταδιακή ένταξη και η επαρκής πρόσληψη νερού.

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Στην ελληνική διατροφή έχουμε συνηθίσει να βρίσκουμε φρούτα σε πολλές διαφορετικές μορφές: φρέσκα, αποξηραμένα, μέσα σε γλυκά ή ως ένα γρήγορο σνακ ανάμεσα στα γεύματα. Τα αποξηραμένα σύκα, οι σταφίδες και τα δαμάσκηνα έχουν εδώ και χρόνια τη θέση τους στο τραπέζι μας, ενώ οι χουρμάδες έχουν γίνει επίσης μια δημοφιλής επιλογή, είτε σκέτοι είτε ως συστατικό σε σπιτικές μπάρες και γλυκά.

Η αξία τους δεν περιορίζεται στη φυσική γλυκιά γεύση τους. Τα αποξηραμένα φρούτα περιέχουν φυτικές ίνες, οι οποίες συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του πεπτικού συστήματος. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), οι ενήλικες χρειάζονται τουλάχιστον 25 γραμμάρια φυτικών ινών την ημέρα για τη φυσιολογική λειτουργία του εντέρου. Ωστόσο, δεν είναι πάντα εύκολο να καλύπτουμε αυτή την ποσότητα μόνο μέσα από τα καθημερινά μας γεύματα.

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Τα δαμάσκηνα και οι χουρμάδες μπορούν να αποτελέσουν δύο πρακτικές επιλογές για να εμπλουτίσουμε τη διατροφή μας. Ποιο από τα δύο, όμως, περιέχει περισσότερες φυτικές ίνες; Και ποιο μπορεί να μας βοηθήσει περισσότερο όταν θέλουμε να υποστηρίξουμε την καλή λειτουργία του εντέρου;

pexels/ Τα αποξηραμένα φρούτα περιέχουν φυτικές ίνες, οι οποίες συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του πεπτικού συστήματος.

Γιατί αξίζει να επιλέγουμε αποξηραμένα δαμάσκηνα

Τα αποξηραμένα δαμάσκηνα είναι γνωστά για τη σύνδεσή τους με την υγεία του πεπτικού συστήματος. Δεν είναι μόνο οι φυτικές ίνες που περιέχουν, αλλά και η παρουσία της σορβιτόλης, μιας φυσικής σακχαροαλκοόλης που απορροφάται δύσκολα από το λεπτό έντερο και μπορεί να βοηθήσει στην κατακράτηση νερού στο έντερο, μαλακώνοντας τα κόπρανα.

Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους τα δαμάσκηνα έχουν μελετηθεί ως τρόφιμο που μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας. Σε επιστημονική ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε το 2014 στο περιοδικό Alimentary Pharmacology & Therapeutics, οι ερευνητές εξέτασαν κλινικές δοκιμές σχετικά με την επίδρασή τους στη λειτουργία του γαστρεντερικού συστήματος. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η κατανάλωσή τους μπορεί να βελτιώσει τη συχνότητα των κενώσεων και τη σύσταση των κοπράνων, αν και οι συγγραφείς υπογράμμισαν ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα για ορισμένα από τα ευρήματα.

Μια ακόμη κλινική δοκιμή, που δημοσιεύθηκε το 2019 στο επιστημονικό περιοδικό Clinical Nutrition, εξέτασε 120 ενήλικες με χαμηλή πρόσληψη φυτικών ινών. Οι συμμετέχοντες που κατανάλωναν αποξηραμένα δαμάσκηνα παρουσίασαν αύξηση στο βάρος των κοπράνων και στη συχνότητα των κενώσεων σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Οι ερευνητές παρατήρησαν, ωστόσο, και αυξημένη εμφάνιση αερίων.

Επομένως, τα αποξηραμένα δαμάσκηνα ξεχωρίζουν όχι μόνο για τις φυτικές ίνες τους, αλλά και για τον συνδυασμό συστατικών που μπορούν να υποστηρίξουν την κινητικότητα και τη λειτουργία του εντέρου.

Γιατί οι χουρμάδες είναι επίσης μια καλή επιλογή

Οι χουρμάδες έχουν φυσικά γλυκιά γεύση και μαλακή υφή, γι’ αυτό και χρησιμοποιούνται συχνά σε σπιτικά γλυκά, ενεργειακές μπάρες και συνταγές που δεν χρειάζονται πρόσθετη ζάχαρη. Παράλληλα, αποτελούν πηγή φυτικών ινών και περιέχουν σημαντικά μέταλλα.

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Σύμφωνα με τα διατροφικά στοιχεία της βάσης δεδομένων USDA FoodData Central, οι χουρμάδες Medjool περιέχουν περίπου 6,7 γραμμάρια φυτικών ινών ανά 100 γραμμάρια. Παράλληλα, αποτελούν πηγή καλίου και μαγνησίου, δύο μετάλλων που συμμετέχουν σε σημαντικές λειτουργίες του οργανισμού.

Οι φυτικές ίνες των χουρμάδων συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του πεπτικού συστήματος, ενώ η παρουσία τους μπορεί να μας βοηθήσει να αισθανόμαστε χορτάτοι για μεγαλύτερο διάστημα. Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι οι χουρμάδες έχουν την ίδια τεκμηριωμένη επίδραση στη δυσκοιλιότητα με τα αποξηραμένα δαμάσκηνα. Για τα τελευταία υπάρχουν περισσότερες κλινικές μελέτες που εξετάζουν ειδικά τη λειτουργία του εντέρου.

Δαμάσκηνα vs. χουρμάδες: Ποιο έχει τελικά περισσότερες φυτικές ίνες;

Η διαφορά δεν είναι τόσο μεγάλη ώστε να ανακηρύξουμε έναν ξεκάθαρο νικητή. Με βάση τις διατροφικές τιμές που χρησιμοποιούνται στις βάσεις δεδομένων τροφίμων, και τα δύο αποξηραμένα φρούτα προσφέρουν περίπου 3 με 4 γραμμάρια φυτικών ινών σε μια ποσότητα 50 γραμμαρίων. Οι ακριβείς τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ποικιλία, την προέλευση και τον τρόπο επεξεργασίας τους.

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Επομένως, αν ο βασικός μας στόχος είναι να αυξήσουμε την πρόσληψη φυτικών ινών, μπορούμε να επιλέξουμε όποιο από τα δύο μας αρέσει περισσότερο. Αν, όμως, θέλουμε να υποστηρίξουμε ειδικά την κανονικότητα των κενώσεων, τα αποξηραμένα δαμάσκηνα έχουν ένα επιπλέον πλεονέκτημα χάρη στη σορβιτόλη και στα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα.

Αξίζει να θυμόμαστε ότι κανένα από τα δύο τρόφιμα δεν αποτελεί από μόνο του θεραπεία για τη δυσκοιλιότητα. Η συνολική διατροφή, η επαρκής πρόσληψη υγρών και η καθημερινή κίνηση παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο.

Πώς μπορούμε να τα εντάξουμε στη διατροφή μας

Δεν χρειάζεται να καταναλώνουμε τα αποξηραμένα φρούτα μόνο ως έχουν. Μπορούμε να τα συνδυάσουμε με τρόφιμα που ήδη έχουμε στην κουζίνα μας, δημιουργώντας ένα πιο ολοκληρωμένο σνακ.

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Για παράδειγμα, μπορούμε να προσθέσουμε λίγα ψιλοκομμένα δαμάσκηνα ή χουρμάδες σε ένα μπολ με γιαούρτι, βρώμη και ανάλατους ξηρούς καρπούς. Μπορούμε επίσης να τα χρησιμοποιήσουμε σε σπιτικές μπάρες με βρώμη, ταχίνι και καρύδια ή να τα προσθέσουμε σε σαλάτες, μαζί με πράσινα φυλλώδη λαχανικά και κάποιο τυρί.

Ένας ακόμη εύκολος τρόπος είναι να τα συνδυάσουμε μεταξύ τους. Μια μικρή ποσότητα από χουρμάδες και δαμάσκηνα μαζί με αμύγδαλα ή καρύδια μπορεί να αποτελέσει ένα χορταστικό σνακ, ειδικά όταν θέλουμε κάτι γλυκό χωρίς να καταφύγουμε σε ένα επιδόρπιο με πρόσθετη ζάχαρη.

Χρειάζεται, ωστόσο, να προσέχουμε την ποσότητα. Επειδή η αποξήρανση απομακρύνει μεγάλο μέρος του νερού, τα φυσικά σάκχαρα και οι θερμίδες είναι πιο συμπυκνωμένα σε σχέση με το φρέσκο φρούτο. Επίσης, αν δεν καταναλώνουμε συχνά τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες, είναι προτιμότερο να αυξάνουμε την πρόσληψή τους σταδιακά και να φροντίζουμε να πίνουμε αρκετό νερό.

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Με πληροφορίες από EFSA,Alimentary Pharmacology & Therapeutics, Clinical Nutrition,USDA FoodData Central

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