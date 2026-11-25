Αναρτήθηκαν οι πίνακες με τους επιτυχόντες- επιλαχόντες ΕΠΟΠ (ΓΡ. ΤΥΠΟΥ ΓΕΣ / EUROKINISSI)

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Αναρτήθηκαν οι πίνακες επιτυχόντων – επιλαχόντων ΕΠΟΠ στο πλαίσιο των εν εξελίξει διαγωνισμών στον Στρατό Ξηράς, στο Πολεμικό Ναυτικό, στην Πολεμική Αεροπορία και στα Κοινά Σώματα Νομικού και Πληροφορικής, όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ.

Για τον Στρατό Ξηράς

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Για το Πολεμικό Ναυτικό

Για την Πολεμική Αεροπορία

Για το Κοινό Νομικό Σώμα

Για το Κοινό Σώμα Πληροφορικής

Οι απορριπτέοι υποψήφιοι ενημερώνονται για τον λόγο απόρριψής τους με αποκλειστικά δική τους ευθύνη από τις σχετικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Για τον Στρατό Ξηράς

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Για το Πολεμικό Ναυτικό

Για την Πολεμική Αεροπορία

Για το Κοινό Νομικό Σώμα

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Για το Κοινό Σώμα Πληροφορικής

Οι επιτυχόντες σε περισσότερους από έναν διαγωνισμούς πρόσληψης ΕΠΟΠ έτους 2026, θα λάβουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο οποίο οφείλουν να δηλώσουν τον Κλάδο στον οποίο επιθυμούν να καταταγούν (Στρατό Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία ή Κοινά Σώματα Νομικού και Πληροφορικής).

Με νεότερη ανακοίνωση οι επιτυχόντες ΕΠΟΠ θα ενημερωθούν για τις ημερομηνίες που θα κληθούν για κατάταξη.

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