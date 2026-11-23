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Ο Νίκος Στραβελάκης εξετάζει τους όρους του συμβολαίου του με τους νομικούς του συμβούλους μετά το περιστατικό και την υποβολή καταγγελίας εναντίον του.

Παρά την προσωρινή ανακωχή, αμφότεροι οι συμπαρουσιαστές φέρονται να μην επιθυμούν τη συνέχιση της συνεργασίας τους λόγω των αντίξοων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί.

Ο σταθμός καλείται να επιλύσει το ζήτημα, καθώς η εκπομπή σημειώνει υψηλές επιδόσεις, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο μετακίνησης του Νίκου Στραβελάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

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Η έντονη διένεξη που είχε ο Νίκος Στραβελάκης με την Κατερίνα Παπακωστοπούλου το πρωί της Παρασκευής απασχόλησε όλες τις πρωινές εκπομπές της Δευτέρας, καθώς είχαν πλέον διαρρεύσει όλες οι λεπτομέρειες του σοβαρού σκηνικού που διαδραματίστηκε στις εγκαταστάσεις του OPEN.

Πληροφορίες της HuffPost αναφέρουν ότι την ίδια κιόλας μέρα ο Νίκος Στραβελάκης, σοβαρά θιγμένος από όσα είχαν προηγηθεί, συνομίλησε με τους νομικούς του συμβούλους εξετάζοντας λεπτομερώς τους όρους του συμβολαίου του με τον σταθμό.

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Μπορεί οι δύο συμπαρουσιαστές της εκπομπής «10 παντού» να έκαναν μια προσωρινή «ανακωχή» στην αρχή της εβδομάδας, αυτό που ακούγεται όμως έντονα τις τελευταίες ώρες είναι ότι κανένας από τους δύο δεν είναι διατεθειμένος να συνεχίσει σε μία τόσο αντίξοη συνθήκη μέχρι τον Ιούλιο του 2027.

Αυτό που ακούγεται έντονα πλέον είναι ότι ο Νίκος Στραβελάκης έχει ζητήσει εδώ και καιρό να αναλάβει τον ρόλο του σχολιαστή στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN που παρουσιάζει η Εύα Αντωνοπούλου, κάτι που πλέον αρχίζει να γίνεται πιο πιθανό.

Από την άλλη το δίλημμα του σταθμού είναι μεγάλο, καθώς όλοι είναι απόλυτα ευχαριστημένοι από τις υψηλές επιδόσεις που σημειώνει η πρωινή εκπομπή στο σύνολο κοινού. Αν και λέγεται ότι στον τελευταίο διαπληκτισμό της Παρασκευής που έχουν καταγράψει οι κάμερες και έχει παρακολουθήσει η διοίκηση, δικαιολόγησαν περισσότερο την Κατερίνα Παπακωστοπούλου, ο Νίκος Στραβελάκης εξακολουθεί να θεωρείται ένα μεγάλο «όπλο» του καναλιού ενόψει προεκλογικής περιόδου καθώς είναι ένας από τους λίγους δημοσιογράφους που έχουν απευθείας πρόσβαση στα κέντρα εξουσίας.

Γιώργος Λιάγκας: «Θα χαλάσουν την υγεία τους ο Στραβελάκης και η Παπακωστοπούλου»

«Η κυρία Παπακωστοπούλου μετά το τέλος της εκπομπής επισκέφτηκε το HR και έκανε καταγγελία κατά του κυρίου Στραβελάκη» αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας. «Εδώ έγινε το εξής, στο διάλειμμα ο Νίκος Στραβελάκης μιλούσε σε έναν καλεσμένο μπροστά στην κυρία Παπακωστοπούλου ότι “η εκπομπή είναι όλη πάνω σε εμένα, ξενυχτάω εδώ γι’ αυτό έχουμε θέματα, ευτυχώς ασχολούμαι εγώ προσωπικά”. Αυτό ακούστηκε στα αυτιά της κυρίας Παπακωστοπούλου εγωπαθές.

Δεν είναι άδικο να κάνουν σήμερα εκπομπή μαζί; Μισιούνται αυτοί οι άνθρωποι μεταξύ τους. Στην αρχή της σεζόν ο κύριος Στραβελάκης είχε φύγει από την εκπομπή. Ακούστηκαν χυδαία πράγματα. Θα χαλάσουν την υγεία τους έτσι όπως πάει. Επειδή είναι μία εκπομπή απέναντι δεν θέλω να μπω στην ουσία, ποιος έχει δίκιο και ποιος όχι».