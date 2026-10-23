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Το νέο εγχείρημα του παρουσιαστή εμπνέεται από το επιτυχημένο βρετανικό talk show του Γκράχαμ Νόρτον, ενσωματώνοντας στοιχεία ομαδικής αλληλεπίδρασης των καλεσμένων στον ίδιο καναπέ.

Ο Πάνος Κατσαρίδης έχει αναλάβει την επιμέλεια του προγράμματος, το οποίο καθυστέρησε λόγω της προτεραιότητας που δόθηκε από τη διοίκηση σε άλλα τηλεοπτικά projects του σταθμού.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας τηρεί στάση αναμονής, παρά την αντικατάστασή του στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου και τις μεταβολές στον αρχικό προγραμματισμό της βραδινής του εκπομπής.

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Αν και υπάρχουν ακόμα δημοσιεύματα που επιμένουν ότι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας θα συνεχίσει να πληρώνεται από το OPEN μέχρι τη λήξη του συμβολαίου του χωρίς να έχει εκπομπή, η διοίκηση του σταθμού έχει άλλη γνώμη: Σύμφωνα με πηγές της HuffPost, η βραδινή εβδομαδιαία εκπομπή του παραμένει στα πλάνα του σταθμού, με την πρεμιέρα της να μετακινείται, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, στο δεύτερο μισό της σεζόν, δηλαδή στις αρχές του 2027.

Αυτές τις μέρες, μάλιστα, οι διευθυντές προγράμματος των περισσότερων ιδιωτικών σταθμών, έχοντας γυρίσει από το διεθνές τηλεοπτικό παζάρι MIPCOM των Καννών, κλείνουν τα μπάτζετ για το υπόλοιπο της χρονιάς και ήδη οι φήμες λένε ότι θα είναι ακόμη πιο… σφιχτά σε σχέση με την περσινή σεζόν.

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Προς το παρόν ο Λάμπρος Κωνσταντάρας τηρεί μια ψύχραιμη στάση αναμονής, αν και θα είχε αρκετούς λόγους να εκφράζει την απογόητευσή του από τη μεταχείριση του σταθμού, που άφησε τον ίδιο εκτός και την Ιωάννα Μαλέσκου στη θέση του στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Ποιο πετυχημένο format του εξωτερικού όμως έχει αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τη νέα εκπομπή που θέλει να παρουσιάσει ο Λάμπρος Κωνσταντάρας; Πρόκειται για το βρετανικό The Graham Norton show, όπου κάθε επεισόδιο προσελκύει συνήθως 3 έως 4 εκατομμύρια τηλεθεατές, σημειώνοντας μερίδιο τηλεθέασης που κυμαίνεται μεταξύ 25% και 35% στη βραδινή ζώνη της Παρασκευής. Αν συνυπολογιστούν οι προβολές μέσω της πλατφόρμας BBC iPlayer, ο συνολικός αριθμός θεατών ανά επεισόδιο ξεπερνά συχνά τα 5 εκατομμύρια.

Στην τελευταία του εκπομπή ο Γκράχαμ Νόρτον είχε μεταξύ άλλων, καλεσμένο- έκπληξη τον πρίγκιπα Γουίλιαμ. (Instagram/thegrahamnortonshowofficial)

Σημαντικό ρόλο στην εκπομπή είχε συμφωνήσει να έχει ο καλός φίλος του κεντρικού παρουσιαστή, Πάνος Κατσαρίδης, ο οποίος θα είχε όλη την επιμέλεια, ενώ όποτε χρειαζόταν θα εμφανιζόταν και μπροστά στις κάμερες. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας αρχικά γνώριζε ότι το talk show του θα κάνει πρεμιέρα στις αρχές Οκτωβρίου, όμως τελικά η ανώτατη διοίκηση έδωσε προτεραιότα σε άλλα projects, όπως αυτό της Κατερίνας Λάσπα, που δεν ευτύχησε στη βραδινή ζώνη της Τετάρτης και ο σταθμός το μετέφερε απέναντι από την Αγγελική Νικολούλη.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας με τη σύντροφό του, Έλενα Τσαγκρινού και τον Πάνο Κατσαρίδη.

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Θα γίνει ο Έλληνας Γκράχαμ Νόρτον;

Το The Graham Norton Show είναι η δημοφιλέστερη και πιο επιτυχημένη βραδινή ψυχαγωγική εκπομπή της βρετανικής τηλεόρασης εδώ και δύο δεκαετίες: Έκανε πρεμιέρα στις 22 Φεβρουαρίου 2007 στο BBC Two, πριν μετακομίσει μόνιμα στο κεντρικό κανάλι BBC One τον Οκτώβριο του 2009.

Η ειδοποιός διαφορά της σε σχέση με τα αμερικανικά talk shows έγκειται στο πρωτοποριακό format του «ομαδικού καναπέ». Ο 63χρονος παρουσιαστής δεν υποδέχεται τους καλεσμένους έναν-έναν, αλλά τους φέρνει όλους μαζί στον περίφημο κόκκινο καναπέ από την αρχή της εκπομπής.

Αυτή η συνύπαρξη δημιουργεί μια αυθόρμητη, παρεΐστικη ατμόσφαιρα, όπου χολιγουντιανοί σταρ, βρετανοί ηθοποιοί, κωμικοί και τραγουδιστές αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, πίνοντας το ποτό τους και ανταλλάσσοντας αστείες ιστορίες. Το «μυστικό» είναι ότι πάντα υπάρχει μια μικρή ή μεγάλη σύνδεση ανάμεσά τους που λειτουργεί καταλυτικά στην συζήτηση.

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Στον πυρήνα του show βρίσκεται ο ίδιος ο Ιρλανδός κωμικός. Ο Γκράχαμ Νόρτον διακρίνεται για το σπινθηροβόλο, γρήγορο και καυστικό του χιούμορ, καθώς και για τη μοναδική του ικανότητα να χαλαρώνει ακόμα και τους πιο απρόσιτους σταρ, κάνοντάς τους να αυτοσαρκαστούν και να αποκαλύψουν αστεία παρασκήνια.

Η ροή της εκπομπής ξεκινά με έναν σύντομο σχολιασμό της επικαιρότητας, συνεχίζει με την κεντρική συζήτηση στον καναπέ, περιλαμβάνει ζωντανή μουσική από δημοφιλείς καλλιτέχνες και ολοκληρώνεται με τη θρυλική «Κόκκινη Καρέκλα». Στην ενότητα αυτή, μέλη του κοινού αφηγούνται ντροπιαστικές ιστορίες και, αν ο Νόρτον ή οι καλεσμένοι βαρεθούν, τραβούν έναν μοχλό που ανατρέπει την καρέκλα προς τα πίσω.

Η εκπομπή του Νόρτον θεωρείται το χρυσό πρότυπο των talk shows παγκοσμίως και αποτελεί την πιο σημαντική στάση για κάθε μεγάλο σταρ του Χόλιγουντ που πραγματοποιεί περιοδεία προώθησης στην Ευρώπη. Αυτή την άνεση δεν θα έχει φυσικά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, όμως σίγουρα το νέο του τηλεοπτικό βήμα, που έχει πάρει το πράσινο φως από τη διεύθυνση προγράμματος, παρουσιάζει σίγουρα ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

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