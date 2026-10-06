Τι απαντάει το περιβάλλον του Νίκου Βέρτη για τις φήμες χωρισμού.

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Πρόσωπο από το στενό περιβάλλον του Νίκου Βέρτη διαψεύδει κατηγορηματικά τις φήμες περί χωρισμού του τραγουδιστή από τη σύντροφό του.

Τα γυρίσματα του τηλεοπτικού προγράμματος The Voice συνεχίζονται με ικανοποιητικά αποτελέσματα και θετική ενσωμάτωση της Πάολα στην ομάδα παραγωγής.

Η Κατερίνα Λάσπα προχωρά σε ριζικές αλλαγές για την εκπομπή της στο OPEN, αναλαμβάνοντας προσωπικά την ευθύνη για τη βελτίωση της πορείας της.

Η πρεμιέρα της ταινίας Η βαλίτσα συγκέντρωσε πλήθος καλλιτεχνών, ενώ παράλληλα συζητήθηκε μια εγκυμοσύνη που έγινε εμφανής κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

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Δεν χώρισε ο Νίκος Βέρτης με την, εδώ και 9 χρόνια, αγαπημένη του, Εμανουέλα, παρά τις φήμες που ισχυρίζονται το αντίθετο. Τη φήμη αυτή διαψεύδει κατηγορηματικά στη HuffPost άνθρωπος από το πολύ στενό περιβάλλον του Έλληνα τραγουδοποιού, ο οποίος συνεχίζει τις sold out εμφανίσεις του στην «Πύλη Αξιού» της Θεσσαλονίκης μέχρι τις 17 Οκτωβρίου.

Ο Νίκος Βέρτης.

Συνεχίζονται αυτή την Τετάρτη και την Πέμπτη με εντατικούς ρυθμούς τα γυρίσματα του The Voice, και οι άνθρωποι του ΣΚΑΪ δηλώνουν ιδιαίτερα ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα αφού οι φήμες λένε ότι η Πάολα φαίνεται να έχει «δέσει» πολύ γρήγορα με την υπόλοιπη ομάδα.

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Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο OPEN για την εκπομπή «Από θαύμα» της Κατερίνας Λάσπα- και αυτό δεν είναι φήμες!- μετην παρουσιάστρια να παίρνει πρωτοβουλία για ριζικές αλλαγές, αναλαμβάνοντας και την ευθύνη. Η αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη εκπομπή, που θα ταίριαζε περισσότερο στη μεσημεριανή ή απογευματινή ζώνη, δεν είχε το αποτέλεσμα που όλοι επιθυμούσαν, τόσο στο αποτέλεσμα όσο και στους πίνακες τηλεθέασης.

Η Κατερίνα Λάσπα με τη 16χρονη κόρη της, Σάρα Νικολοπούλου.

Πρεμιέρα με φήμες εγκυμοσύνης

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας η πρεμιέρα της ταινίας «Η βαλίτσα». Ανάμεσα στα πρόσωπα που έκλεψαν τις εντυπώσεις, ήταν η Τζένη Μπότση, εμφανώς ανανεωμένη μετά τον χωρισμό της, αλλά και το ζεύγος Αποστόλη Τότσικα- Ρούλας Ρέβη που πόζαραν μαζί μετά τα δίδυμα παιδιά τους.

Η Τζένη Μπότση.

Ο Αποστόλης Τότσικας συμμετέχει στην κωμωδία δράσης που έχει ως πρωταγωνίστριες τη Ναταλία Τσαλίκη, την Αναστασία Παντούση και τη Λίλα Μπακλέση. Στην ίδια πρεμιέρα όμως σχολιάστηκε και μια εγκυμοσύνη που δεν μπορεί να κρυφτεί πια.

Η Ρούλα Ρέβη, ο Αποστόλης Τότσικος και τα 12χρονα παιδιά τους, Ειρήνη και Άγγελο.

Κάποιοι κερδίζουν στη δουλειά και άλλοι στον έρωτα. Αυτό ισχύει για την περίπτωση πολυσυζητημένου τηλεοπτικού προσώπου που μπορεί να μην ευτύχησε φέτος στα επαγγελματικά, στην προσωπική ζωή όμως οι τελευταίες εξελίξεις ήταν ραγδαίες και πολλά υποσχόμενες.