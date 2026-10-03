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Η Έλενα Παπαρίζου, ο Χρήστος Μάστορας και ο Πάνος Μουζουράκης ερμήνευσαν το τραγούδι «Ανήκω σε μένα» κατά την έναρξη της εκπομπής για να τιμήσουν τον καλλιτέχνη.

Ο παρουσιαστής Γιώργος Λιανός και ο Γιώργος Καπουτζίδης αναφέρθηκαν με συγκίνηση στη διαδρομή του τραγουδιστή και στη σύνδεσή του με το τηλεοπτικό κοινό μέσα από τα τραγούδια του.

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής εξέφρασαν την αμηχανία και το σοκ τους, επισημαίνοντας ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης εξέφραζε πάντα την προσωπική του αλήθεια μέσα από την τέχνη του.

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Αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζωνάκη είναι το αποψινό «The Voice», με τους συντελεστές του μουσικού talent show να τιμούν τον δημοφιλή τραγουδιστή, ο οποίος είχε βρεθεί στο παρελθόν στην κριτική επιτροπή του προγράμματος και είχε χαρίσει ξεχωριστές μουσικές στιγμές στο τηλεοπτικό κοινό.

Στην έναρξη της εκπομπής, η Έλενα Παπαρίζου, ο Χρήστος Μάστορας και ο Πάνος Μουζουράκης ένωσαν τις φωνές τους, ερμηνεύοντας το «Ανήκω σε μένα», ένα από τα γνωστά τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Με αυτή την ερμηνεία, οι τρεις καλλιτέχνες θέλησαν να αποτίσουν φόρο τιμής στον τραγουδιστή και να θυμίσουν τη σύνδεσή του με το «The Voice», όπου είχε αφήσει το δικό του στίγμα.

Λιανός: Απόψε το Voice τραγουδάει Γιώργο Μαζωνάκη



«Υπάρχουν τραγούδια που τα ακούμε και υπάρχουν τραγούδια που τα ζούμε. Τραγούδια που κάποια στιγμή έγιναν η μουσική της δικής μας ιστορίας, ενός έρωτα, ενός χωρισμού, μιας παρέας, μιας νύχτας που δεν ξεχάστηκε ποτέ. Και πίσω από πολλά από αυτά τα τραγούδια υπάρχει μια φωνή, μια φωνή που εδώ και χρόνια έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο ελληνικό τραγούδι. Ο Γιώργος Μαζωνάκης», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιανός.

Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο Γιώργος Καπουτζίδης, που εμφανίστηκε στο πλατό. «Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, Γιώργο. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα πολύ να είμαι. Εγώ σκεφτόμουν ότι θα ερχόμουν έτσι κι αλλιώς να σας έβλεπα στο πρώτο επεισόδιο. Δε φανταζόμουν ότι θα ήταν αυτό το πρώτο επεισόδιο. Όντως τον ζήσαμε, τον αγαπήσαμε. Θέλω να πιστεύω ότι και αυτός μας αγάπησε και ας πούμε ότι αυτή η βραδιά είναι η δική μας υπόσχεση ότι δε θα τον ξεχάσουμε ποτέ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Το μήνυμα του Χρήστου Μάστορα για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Οι σιωπές είναι εκκωφαντικές»

«’Ηθελα να σου πω κι εγώ λίγο πώς αισθάνομαι σήμερα. Αισθάνομαι ότι οι σιωπές είναι εκκωφαντικές. Τις φοβάμαι σχεδόν. Φοβάμαι να αφήνουμε κενά, γιατί σ’ αυτά τα κενά είναι διαρκώς ο Γιώργος στο μυαλό μας», δήλωσε ο Χρήστος Μάστορας.

Μουζουράκης για Μαζωνάκη: «Βρισκόμαστε σε ένα σοκ»

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«Υπάρχει πραγματική αμηχανία σ’ αυτό που σήμερα γίνεται, με πολύ σεβασμό αλλά και με όλες τις περιφερειακές σκέψεις. Έγινε τόσο απότομα και νομίζω πως όλοι ακόμα βρισκόμαστε σε ένα σοκ» επισήμανε, τότε, ο Πάνος Μουζουράκης.

Παπαρίζου για Μαζωνάκη: «Μέσα από τα τραγούδια, έλεγε την αλήθεια του»

«Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι ο Γιώργος ο Μαζωνάκης θα μας λείψει πάρα πολύ. Για τον περισσότερο κόσμο σαν καλλιτέχνη, που η αλήθεια είναι ότι μέσα από τα τραγούδια του έλεγε πάντα την αλήθεια του. Νομίζω ότι με όλα του τα τραγούδια ξαναποκτήσαμε και μια δεύτερη σχέση μαζί με τον Γιώργο μέσα από τους στίχους που έχουν γράψει όλοι οι υπέροχοι συνθέτες και στιχουργοί. Αυτός είπε τη δική του αλήθεια, αλλά εμείς παράλληλα δέσαμε και μια δεύτερη ιστορία. Καταλάβαμε την αλήθεια του, αλλά αποκτήσαμε και μια καινούργια δικιά μας», ανέφερε συγκινημένη η Έλενα Παπαρίζου.

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