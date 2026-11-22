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Η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε λόγω του βάρους της στο παρελθόν, αποκαλύπτοντας πως υποβλήθηκε σε βαριατρικό χειρουργείο για να χάσει κιλά.

Μετά την πρώτη της συμμετοχή το 2017, η ίδια έκανε μια μακρόχρονη παύση από τη μουσική για να δώσει προτεραιότητα στην οικογένειά της.

Επιθυμώντας να κυνηγήσει ξανά το όνειρό της, η διαγωνιζόμενη επέλεξε να ενταχθεί στην ομάδα της Πάολας, προσφέροντάς της μια συμβολική τούρτα επί σκηνής.

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Εννέα χρόνια μετά την πρώτη της εμφάνιση στο «The Voice», η Έφη Σιδηροπούλου επέστρεψε στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού, διεκδικώντας ξανά μια θέση στις ομάδες των coaches. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε, παράλληλα, την προσωπική της διαδρομή, μιλώντας για τα σχόλια και την αρνητική αντιμετώπιση που είχε βιώσει στο παρελθόν εξαιτίας του βάρους της.

Η Έφη είχε συμμετάσχει στο σόου το 2017. Αυτή τη φορά ερμήνευσε το «Δύο τσιγάρα θα καπνίσω», κερδίζοντας το ενδιαφέρον των κριτών, οι οποίοι πάτησαν το κουμπί για να τη διεκδικήσουν.

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Στη συζήτηση που ακολούθησε, αποκάλυψε ότι τα προηγούμενα χρόνια πέρασε μια δύσκολη περίοδο, καθώς δεχόταν σχόλια για την εξωτερική της εμφάνιση. Όπως εξήγησε, αποφάσισε να υποβληθεί σε βαριατρικό χειρουργείο, μέσα από το οποίο έχασε περίπου 60 κιλά.

Η απομάκρυνση από το τραγούδι και η απόφαση να επιστρέψει

Η διαγωνιζόμενη μίλησε και για τους λόγους που είχε αφήσει για ένα διάστημα τη μουσική, παρότι το τραγούδι αποτελούσε από μικρή ηλικία σημαντικό κομμάτι της ζωής της.

Όπως ανέφερε, είναι κόρη του Πόντιου τραγουδιστή Γιώργου Σιδηρόπουλου και μεγάλωσε μέσα σε ένα περιβάλλον που την έφερε κοντά στη μουσική. Μετά την πρώτη συμμετοχή της στο «The Voice», το 2017, επέλεξε να δώσει προτεραιότητα στα δύο παιδιά και στην οικογένειά της, αφήνοντας προσωρινά στην άκρη την επαγγελματική της επιθυμία να ασχοληθεί με το τραγούδι.

«Για μία δεκαετία έκανα μία παύση από το τραγούδι και τώρα είπα να ξαναπροσπαθήσω, για να μην σηκωθώ ένα πρωί μετά από 10-15 χρόνια και πω ότι δεν προσπάθησα αρκετά. Οπότε είπα να δώσω άλλη μία ευκαιρία σε εμένα πρώτα απ’ όλα και μετά σε όσους θέλουν να με ακούνε. Ποτέ δεν είναι αργά. Κάνω επανεκκίνηση μέσω του The Voice. Ένα βράδυ είπα πως θέλω να τραγουδήσω. Ανέβηκα, πήρα το μικρόφωνο και ξεκίνησα να τραγουδώ», είπε.

Η επιλογή της Πάολας με μια τούρτα

Μετά την ερμηνεία της, οι coaches προσπάθησαν να την πείσουν να ενταχθεί στις ομάδες τους. Η Έφη Σιδηροπούλου, ωστόσο, είχε ετοιμάσει έναν ιδιαίτερο τρόπο για να ανακοινώσει την απόφασή της.

Συγκεκριμένα, παρουσίασε μία τούρτα που είχε φτιάξει η ίδια και πάνω στην οποία αναγραφόταν το όνομα της τραγουδίστριας που επέλεξε. Έτσι, η διαγωνιζόμενη ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει την πορεία της στο «The Voice» με την ομάδα της Πάολας.

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