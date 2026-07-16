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Ένα ασυνήθιστο οικογενειακό περιστατικό σημειώθηκε στο Άργος Ορεστικό, με πρωταγωνίστριες μια θεία και την ανιψιά της. Η υπόθεση έφτασε μέχρι το Αστυνομικό Τμήμα, όπου η θεία συνελήφθη και κατηγορείται για φραστική επίθεση, η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, εμπίπτει στις διατάξεις περί διακρίσεων. Η υπόθεση αναμένεται πλέον να πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το περιστατικό ξεκίνησε όταν οι δύο γυναίκες ενεπλάκησαν σε έντονη λογομαχία.

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Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, η θεία φέρεται να εξαπέλυσε υβριστικούς και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της ανιψιάς της. Μεταξύ άλλων, φέρεται να την αποκάλεσε «χοντρή», επικεντρώνοντας τα σχόλιά της στην εξωτερική της εμφάνιση.

Η ανιψιά, από την πλευρά της, δεν αποδέχθηκε τη συμπεριφορά αυτή και αποφάσισε να προσφύγει στις αρχές. Μετέβη άμεσα στο Αστυνομικό Τμήμα Άργους Ορεστικού, όπου κατέθεσε επίσημη μήνυση σε βάρος της θείας της. Στη συνέχεια, την υπόθεση ανέλαβε το Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς.

Η καταγγελία δεν αξιολογήθηκε ως μια απλή οικογενειακή διαμάχη. Μετά την ενημέρωση των αρμόδιων δικαστικών αρχών, κινήθηκαν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Με εισαγγελική εντολή, η θεία συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Οι χαρακτηρισμοί που φέρεται να χρησιμοποίησε κρίθηκε ότι ενδέχεται να εμπίπτουν στις διατάξεις του αντιρατσιστικού νόμου, καθώς συνδέονταν με προσβολή και διακριτική μεταχείριση λόγω σωματικών χαρακτηριστικών, δηλαδή με περιστατικό body shaming.

Η συλληφθείσα παραμένει κρατούμενη στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος Άργους Ορεστικού. Η κατηγορούμενη αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Εισαγγελέα, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τις πράξεις που της αποδίδονται και να κριθεί η περαιτέρω ποινική της μεταχείριση.