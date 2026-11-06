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Ο τραγουδιστής εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την υποδοχή του τουρκικού κοινού, τονίζοντας πως οι παρευρισκόμενοι γνώριζαν τους στίχους των ελληνικών τραγουδιών του.

Ο καλλιτέχνης απάντησε στα αρνητικά σχόλια που δέχεται για τις εμφανίσεις του στο εξωτερικό, υποστηρίζοντας ότι προωθεί την ελληνική κουλτούρα μέσα από τη μουσική του.

Η επιλογή του Αργυρού να μιλήσει για δεύτερη συνεχή εβδομάδα στη συγκεκριμένη εκπομπή προκάλεσε σχόλια σχετικά με τη στενή επικοινωνία του με τον παρουσιαστή.

Ο τραγουδιστής μοιράστηκε επίσης την εμπειρία του μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, λαμβάνοντας θετική ανταπόκριση από το κοινό της Τουρκίας.

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Για δεύτερη συνεχόμενη Πέμπτη, ο Κωνσταντίνος Αργυρός επέλεξε να μιλήσει αποκλειστικά στη βραδινή εκπομπή «Κοινωνία άνω κάτω» του Κωνσταντίνου Μπογδάνου στο OPEN. Αφορμή αυτή τη φορά στάθηκε η πετυχημένη συναυλία του 40χρονου τραγουδιστή στην Άγκυρα της Τουρκίας, γεγονός που, όπως είπε ο παρουσιαστής, «χτυπάει τα ευαίσθητα κέντρα μου, πήραμε την Άγκυρα και διάφορα άλλα τέτοια».

«Είναι απίστευτο αυτό που συνέβη, δεν μπορώ να το περιγράψω» είπε ο Κωνσταντίνος Αργυρός στον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, «Δεν ακραίο να μπορέσει να ακουστεί ελληνική μουσική στην Άγκυρα και να αγαπηθεί από τους ίδιους τους ντόπιους γιατί το 95% των ανθρώπων δεν ήταν Έλληνες, αυτό είναι το τρομέρο. Τις «Καμπάνες», το «Ελεύθερος», το «Αθήνα μου», ήξεραν τα τραγούδια απέξω, σοκαρίστηκα.

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«Κάνεις πολιτισμική εισβολή» του είπε με ικανοποίηση ο γνωστός δημοσιογράφος. «Δεν ήταν πάντα ο πολιτισμος το υπερόπλο του Ελληνισμού;». «Βέβαια, η μουσική είναι να περνάμε καλά, να χαιρόμαστε, είναι η στιγμή που μαζευόμαστε γύρω από ένα τραγούδι, χορεύουμε και διασκεδάζουμε» απάντησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός. «Η μουσική είναι μια γλώσσα. Από ό,τι με ενημέρωσαν οι συνεργάτες μου δεν έχει πάει άλλος Έλληνας καλλιτέχνης εκεί, εκτός από τον Φραγκούλη νομίζω (σ.σ νωρίτερα ο Μπογδάνος είχε πει ότι στην Άγκυρα είχε τραγουδήσει παλιότερα και η Άντζελα Δημητρίου).

Για τα αρνητικά σχόλια που κατά καιρούς δέχεται με αφορμή τις συναυλίες του στο εξωτερικό απάντησε: «Δεν μπορώ να ασχολούμαι με τέτοιου είδους σχόλια, εγώ θα κάνω τη μουσική μου με βάση την ελληνική κουλτούρα και τον τρόπο που εγώ έμαθα από μικρός. Αυτό κάνω και στο εξωτερικό. Θα προσπαθήσω να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό για τον κόσμο που αγαπάει τα τραγούδια μου».

Μεγαλύτερη εντύπωση πάντως προκάλεσαν, όχι οι νέες δηλώσεις που έκανε ο Αργυρός, αλλά ότι τις έκανε ξανά στον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, με τον οποίο φαίνεται πως διατηρεί πλέον ένα ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας. Ο τραγουδιστής εξάλλου το περασμένο διάστημα υπήρξε ιδιαίτερα ενοχλημένος από τον αρνητικό σχολιασμό που έγινε σε πρωινές εκπομπές για το βίντεό του να τραγουδάει μπροστά από τον πύργο του Άιφελ τη στιγμή που «καιγόταν» το Παρίσι αλλά και για την άρνησή του να τοποθετηθεί σχετικά με τη φίλη του Κίμπερλι Γκίλφοϊλ πο έχει πλέον επιστρέψει στη Φλόριντα της Αμερικής.

Ακόμα και ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος είχε ερωτηθεί την περασμένη εβδομάδα γιατί δεν έκανε τις ερωτήσεις, που περίμεναν όλοι στον τραγουδιστή, με τον ίδιο να απαντάε ότι ήταν καθαρά δική του επιλογή να μην τον φέρει σε δύσκολη θέση και πως δεν ήταν κάτι που το είχε θέσει ως όρο ο Αργυρός προκειμένου να βγει αποκλειστικά στην εκπομπή του.

Κωνσταντίνος Αργυρός: Οι ανάρτηση από τη συναυλία στην Άγκυρα

«Σε ευχαριστώ Άγκυρα. Η ενέργειά σου ήταν υπέροχη. Τα λέμε σύντομα» έγραψε ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Instagram του ανεβάζοντας μια σειρά εικόνων από την εμφάνισή του στην πρωτεύουσα της Τουρκίας. Η ανάρτηση ξεπέρασε τα 19 χιλιάδες like μέσα σε μία μέρα, ενώ πολλά σχόλια είχαν γίνει από Τουρκάλες φαν που τον χαρακτήριζαν «Έλληνα θεό».