Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα action movie με θέμα την εκδίκηση και φόντο τον υπόκοσμο του Λονδίνου, είναι η νέα ταινία «Dogfight», που φέρνει κοντά ακόμη μία φορά, τον Γκάι Ρίτσι με τον Τζέισον Στέιθαμ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποκαλυφθεί περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση, ωστόσο, η ιστορία αναμένεται να κινηθεί στο γνώριμο κλίμα -έγκλημα, αίμα, σκληροτράχηλοι και επικίνδυνοι χαρακτήρες.

Advertisement

Advertisement

Η έναρξη της παραγωγής προγραμματίζεται για τις αρχές του 2027, με τα γυρίσματα να πραγματοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως σχεδόν σε όλες τις προηγούμενες συνεργασίες τους, ο Ρίτσι θα αναλάβει το σενάριο, τη σκηνοθεσία και την παραγωγή, ενώ ο Στέιθαμ θα πρωταγωνιστήσει.

Το «Dogfight» που ανακοινώθηκε από το Netflix, έρχεται να προστεθεί σε μια μακρόχρονη και εξαιρετικά επιτυχημένη συνεργασία ανάμεσα στον σκηνοθέτη και τον πρωταγωνιστή των ταινιών δράσης, η οποία ξεκίνησε το 1998, όταν ο Ρίτσι έδωσε στον Στέιθαμ τον πρώτο του κινηματογραφικό ρόλο, στο σκηνοθετικό του ντεμπούτο «Lock, Stock and Two Smoking Barrels» (Δύο καπνισμένες κάννες).

Η συνεργασία τους συνεχίστηκε με τις ταινίες «Snatch», «Revolver», «Wrath of Man» και «Operation Fortune: Rose de Guerre».

Η πιο πρόσφατη κοινή κινηματογραφική τους δουλειά, είναι η ταινία δράσης και αγωνίας «Viva La Madness». Πρόκειται για κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος του J.J. Connolly, το οποίο αποτελεί συνέχεια του βιβλίου «Layer Cake», που μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη το 2004 από τον Μάθιου Βον.

Ωστόσο, αν και οι λεπτομέρειες της υπόθεσης παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, το «Viva La Madness» έχει χαρακτηριστεί ως μια αυτοτελής ταινία και όχι ως συνέχεια κάποιας προηγούμενης κινηματογραφικής δουλειάς. Τα κύρια γυρίσματα της ταινίας ολοκληρώθηκαν μέσα στη χρονιά, με την Black Bear να αναλαμβάνει τη διανομή στη Βόρεια Αμερική και την Amazon MGM Studios να εξασφαλίζει τα δικαιώματα διανομής στις περισσότερες διεθνείς αγορές.

Με πληροφορίες από Variety