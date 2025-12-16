Η Μαντόνα και ο Γκάι Ρίτσι επανενώθηκαν για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια, μετά το οδυνηρό διαζύγιο τους.

Η 57χρονη Αμερικανίδα τραγουδίστρια ήταν παντρεμένη με τον 57χρονο Βρετανό σκηνοθέτη από το 2000 έως το 2008.

Advertisement

Advertisement

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, απέκτησαν τον γιο τους Ρόκο και υιοθέτησαν μαζί τον γιο τους Ντέιβιντ.

Ωστόσο, λίγο μετά το χωρισμό τους, το ζευγάρι εμπλέχθηκε σε μια διαμάχη για την επιμέλεια των παιδιών, αφού ο μεγαλύτερος γιος τους αρνήθηκε να επιστρέψει στις ΗΠΑ και παρακάλεσε να μείνει στο Ηνωμένο Βασίλειο με τον πατέρα του.

Το δικαστήριο τελικά έκανε δεκτό το αίτημά του, με τη Μαντόνα να αποκαλύπτει νωρίτερα φέτος ότι «σκέφτηκε να αυτοκτονήσει» εκείνη την περίοδο.

Κάποτε παραδέχτηκε επίσης ότι ένιωθε «φυλακισμένη» κατά τη διάρκεια του γάμου τους, ενώ ο Γκάι είπε ότι ο γάμος του ήταν «σαπουνόπερα».

Παρά τις εντάσεις του παρελθόντος, το πρώην ζευγάρι επανενώθηκε αυτή την εβδομάδα για χάρη του Ρόκο, που είναι πλέον 25 ετών.

Σε μια φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του Ρόκο στο Instagram, η Μαντόνα και ο Γκάι ποζάρουν εκατέρωθεν του γιου τους στην έκθεση Talk is Cheap, που πραγματοποιήθηκε σε ένα στούντιο-αποθήκη στο Σόχο.

Advertisement

Στεκόμενοι μπροστά από δύο έργα τέχνης του Ρόκο, οι τρεις τους χαμογελούν συγκρατημένα στη φωτογραφία, αλλά αγκαλιάζονται.

Φαίνεται ότι ο Ρόκο αναφέρεται στις παλιές διαμάχες των γονιών του, καθώς έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης: «Είναι προφανές γιατί κάποιοι μπορεί να με κρίνουν, δεν τους κατηγορώ. Ωστόσο, είμαι περήφανος για το ποιος είμαι, αλλά είμαι ακόμα πιο περήφανος που έχω και τους δύο γονείς μου μαζί σε ένα δωμάτιο να με υποστηρίζουν. Το έργο πρέπει να μιλάει από μόνο του, γι’ αυτό και η έκθεση ονομάστηκε «Talk Is Cheap»».

Η Μαντόνα και ο Γκάι Ρίτσι γνωρίστηκαν το 1999, απέκτησαν τον Ρόκο τον Αύγουστο του 2000 και παντρεύτηκαν τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς στη Σκωτία. Το 2008 χώρισαν, έπειτα από μία έντονη περίοδο δημοσιότητας γύρω από το διαζύγιό τους. Η τραγουδίστρια έχει αποκτήσει συνολικά έξι παιδιά, ενώ ο Ρίτσι έχει δημιουργήσει τη δική του οικογένεια με την Τζάκι Έινσλι, με την οποία έχει τρία παιδιά.