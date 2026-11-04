Οι πιο ενδιαφέρουσες ειδήσεις και απόψεις καθημερινά στο e-mail σας.

Ένταση σημειώθηκε στην Πανεπιστημιούπολη το πρωί της Τετάρτης, όταν μέλη του ΕΑΑΚ συγκρούστηκαν με μέλη της ΠΑΣΠ, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ των δύο πλευρών, ενώ υπάρχουν και ανεπιβεβαίωτες αναφορές για έναν τραυματία.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης

Συμπλοκή μεταξύ φοιτητών στην Πανεπιστημιούπολη – Πληροφορίες για τραυματία

Ένταση σημειώθηκε στην Πανεπιστημιούπολη το πρωί της Τετάρτης, όταν μέλη του ΕΑΑΚ συγκρούστηκαν με μέλη της ΠΑΣΠ, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ των δύο πλευρών, ενώ υπάρχουν και ανεπιβεβαίωτες αναφορές για έναν τραυματία.