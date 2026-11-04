Ένταση σημειώθηκε στην Πανεπιστημιούπολη το πρωί της Τετάρτης, όταν μέλη του ΕΑΑΚ συγκρούστηκαν με μέλη της ΠΑΣΠ, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ των δύο πλευρών, ενώ υπάρχουν και ανεπιβεβαίωτες αναφορές για έναν τραυματία.
Συμπλοκή μεταξύ φοιτητών στην Πανεπιστημιούπολη – Πληροφορίες για τραυματία
Ένταση σημειώθηκε στην Πανεπιστημιούπολη το πρωί της Τετάρτης, όταν μέλη του ΕΑΑΚ συγκρούστηκαν με μέλη της ΠΑΣΠ, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ των δύο πλευρών, ενώ υπάρχουν και ανεπιβεβαίωτες αναφορές για έναν τραυματία. Advertisement Advertisement
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NEWSROOM - HUFFPOST
Ένταση σημειώθηκε στην Πανεπιστημιούπολη το πρωί της Τετάρτης, όταν μέλη του ΕΑΑΚ συγκρούστηκαν με μέλη της ΠΑΣΠ, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.