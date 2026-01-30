Δύο Έλληνες και δύο υπηκόους Αλβανίας συνέλαβαν τα στελέχη της Ασφάλειας Αθηνών, καθώς προέκυψε από την πολύμηνη έρευνά τους ότι είχαν συστήσει σπείρα διακίνησης ναρκωτικών, η οποία συνήθιζε να δραστηριοποιείται γύρω από την Πανεπιστημιούπολη στην περιοχή των Ιλισσίων.



Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες σε διαμερίσματα κοντά στη φοιτητική εστία του πανεπιστημίου, όπου εντόπισαν έξι κιλά κάνναβης, περίπου είκοσι χιλιάδες ευρώ σε μετρητά, αλλά και συσκευές κινητών τηλεφώνων, τις οποίες έχουν κατασχέσει και το περιεχόμενό τους θα διερευνηθεί στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια.

