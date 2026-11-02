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Κανονικά συνεχίζεται στον ΑΝΤ1 η προετοιμασία για τα γυρίσματα των νέων επεισοδίων του Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια, ενώ ο Αλέξανδρος Τσουβέλας θα ήταν ένας από τους διάσημους Έλληνες που είχαν συμφωνήσει να εμφανιστούν ως κεντρικοί καλεσμένοι στην εκπομπή.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που κάνουν τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου, ο πετυχημένος κωμικός αποχώρησε την τελευταία στιγμή από το προγραμματισμένο γύρισμα και ο «λόγος» ήταν ότι ο Αλέξανδρος Τσουβέλας διαφώνησε έντονα με τις επιλογές των προσώπων που θα μιλούσαν στο αφιέρωμά του.

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Στο τελευταίο Moments της περασμένης σεζόν καλεσμένος ήταν ο Φάνης Μουρατίδης.

Αλέξανδρος Τσουβέλας: Ενοχλημένος με τα δημοσιεύματα

Τι είχε συμβεί στην πραγματικότητα: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας δεν αποχώρησε από κάποιο γύρισμα, γιατί αυτό δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Ούτε φυσικά ήρθε σε ρήξη με τη λαμπερή παρουσιάστρια, ούτε με την ομάδα της Παραγωγής.

Σε αντίθεση με ό,τι έχει γραφτεί, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας ήθελε να μιλήσουν και οι δυο γονείς του στο αφιέρωμα που ετοίμαζαν για τη ζωή του, αλλά εκείνοι προτίμησαν να μην εμφανιστούν στην εκπομπή, καθώς δεν επιθυμούσαν να εκτεθούν τηλεοπτικά. Ο δημοφιλής κωμικός είπε τότε, χωρίς εκείνους, δεν είχε νόημα να γίνει η συγκεκριμένη εκπομπή και έτσι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ακυρωθεί το γύρισμα.

Το βράδυ της Παρασκευής, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας διασκέδασε στο Enastron μαζί με τη γλύπτρια σύντροφό του Ευαγγελία Καρύδη.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτές οι συζητήσεις είχαν γίνει στα τέλη Σεπτεμβρίου, ενώ στη συνέχεια έγινε το πρώτο- και μοναδικό μέχρι στιγμής- γύρισμα με καλεσμένο τον Ρένο Χαραλαμπίδη. Ο ΑΝΤ1 δεν έχει βάλει ακόμα το Moments στον προγραμματισμό του, ενώ το επόμενο γύρισμα είναι πολύ πιθανό να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς η Ζέτα Μακρυπούλια ολοκληρώνει τις παραστάσεις του «Τζένη Τζένη» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.