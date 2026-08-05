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Τις εντυπώσεις έκλεψε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε πανηγύρι όπου βρέθηκε, όταν ανέβηκε στη σκηνή και πήρε το μικρόφωνο, προκαλώντας ενθουσιασμό στο κοινό.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο TikTok έχουν ήδη γίνει viral και δείχνουν τον γνωστό κωμικό να τραγουδά παραδοσιακά τραγούδια μαζί με τους μουσικούς και τους τραγουδιστές, ενώ ο κόσμος από κάτω χορεύει και διασκεδάζει.

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Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας εμφανίζεται ιδιαίτερα χαλαρός και ευδιάθετος, απολαμβάνοντας τη στιγμή δίπλα στους καλλιτέχνες του πανηγυριού. Η παρουσία του στη σκηνή και η ερμηνεία του προκάλεσαν θετικά σχόλια από πολλούς χρήστες, οι οποίοι στάθηκαν στις φωνητικές του ικανότητες.

Τα βίντεο που ανέβηκαν στην πλατφόρμα έχουν συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές, ενώ τα σχόλια συνεχίζονται με αμείωτο ενδιαφέρον. Αρκετοί χρήστες χαρακτήρισαν την εμφάνισή του ως μια ευχάριστη έκπληξη, με κάποιους να σχολιάζουν χιουμοριστικά ότι ήταν «καλύτερος και από τη Χαρά Βέρρα».

Ένας από τους χρήστες που δημοσίευσε σχετικό βίντεο έγραψε στη λεζάντα: «Οι πιο ωραίες στιγμές είναι οι αυθόρμητες… στα πανηγύρια γνωστοί άγνωστοι γινόμαστε μια παρέα».