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Η δημοσιογράφος δέχτηκε επικριτικά σχόλια στο διαδίκτυο επειδή εμφανίστηκε να χαμογελά κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης από πύρινο μέτωπο.

Τα μέλη του Σωματείου χαρακτήρισαν την επίθεση άδικη και υπογράμμισαν τον επαγγελματισμό που επιδεικνύει η δημοσιογράφος στις δύσκολες συνθήκες εργασίας.

Η ανακοίνωση τονίζει ότι το άγχος και η εξάντληση στις πυρκαγιές μπορούν να προκαλέσουν ακούσιες αντιδράσεις που δεν αντικατοπτρίζουν την προσωπικότητα κάποιου.

Το Σωματείο καταλήγει ζητώντας αυτοσυγκράτηση και αναγνωρίζοντας τη συμβολή των δημοσιογράφων που καλύπτουν με υπευθυνότητα τις μεγάλες καταστροφές.

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Τα μέλη του Πανελλήνιου Σωματείου Πυροσβεστών – Δασοκομάντος έσπευσαν να στηρίξουν, με ανάρτηση στο Facebook, τη δημοσιογράφο Μαρία Σιαμπάνου, με αφορμή τις αντιδράσεις μετά από ένα ατυχές συμβάν την ώρα που η δημοσιογράφος μετέφερε εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς.

Υπενθυμίζεται πως η Μαρία Σιαμπάνου δέχτηκε σφοδρή επίθεση στο διαδίκτυο, καθώς κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ εμφανίστηκε να χαμογελά. Σε ανάρτησή του, το Σωματείο Πυροσβεστών κάνει λόγο για «ακραία και άδικη στοχοποίηση» της δημοσιογράφου, σημειώνοντας ότι η εικόνα που έχουν όσοι έχουν συνεργαστεί μαζί της στα πύρινα μέτωπα είναι διαφορετική.

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«Εμείς τη γνωρίζουμε διαφορετικά. Τη γνωρίζουμε μέσα στα πύρινα μέτωπα. Εκεί όπου έχουμε βρεθεί πολλές φορές μαζί, μέσα στον καπνό, στις φλόγες και στην αγωνία», αναφέρεται στην ανάρτηση και τονίζουν ότι η δημοσιογράφος προσπαθεί «με σεβασμό στους πυροσβέστες και στις επιχειρήσεις» να μεταφέρει την πραγματική εικόνα και τον αγώνα που δίνεται στο μέτωπο της φωτιάς.

«Όσοι επιλέγουν να καταδικάσουν έναν άνθρωπο από λίγα δευτερόλεπτα ενός βίντεο, ας αναλογιστούν πρώτα τι σημαίνει να εργάζεσαι επί ώρες σε ένα πύρινο μέτωπο. Το άγχος, η εξάντληση, η πίεση της ζωντανής μετάδοσης και η ένταση της στιγμής μπορούν να προκαλέσουν μια ακούσια ανθρώπινη αντίδραση. Αυτό δεν χαρακτηρίζει ούτε τον άνθρωπο ούτε την επαγγελματική του πορεία», σημειώνεται στην ίδια ανάρτηση.

«Οι ανθρωποφάγοι του πληκτρολογίου και του καναπέ ας δείξουν λίγη αυτοσυγκράτηση. Είναι πολύ εύκολο να κρίνεις από την ασφάλεια της οθόνης σου. Πολύ πιο δύσκολο είναι να βρίσκεσαι εκεί όπου η φωτιά απειλεί ζωές και περιουσίες, προσπαθώντας ταυτόχρονα να ενημερώσεις με ψυχραιμία και υπευθυνότητα» τονίζεται.

«Μαρία, σε ευχαριστούμε για όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεσαι στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Για τον επαγγελματισμό, τον σεβασμό και την προσπάθεια που καταβάλλεις, κάτω από συνθήκες που λίγοι μπορούν πραγματικά να κατανοήσουν.

Η στήριξή μας ανήκει στη Μαρία Σιαμπάνου και σε κάθε δημοσιογράφο που επιλέγει να βρίσκεται δίπλα στα πύρινα μέτωπα και στις μεγάλες καταστροφές, υπηρετώντας το δικαίωμα των πολιτών στην έγκυρη ενημέρωση» καταλήγει η ανακοίνωση.