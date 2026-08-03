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Φθορές και κλοπές στα αυτοκίνητά τους, τα οποία ήταν σταθμευμένα στη Μαγούλα, καταγγέλλουν πυροσβέστες, την ώρα που επιχειρούσαν στη μεγάλη πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής.



Βάσει της καταγγελίας, ομάδα ατόμων εκμεταλλεύτηκε την απουσία τους και εισέβαλε στον χώρο στάθμευσης των εγκαταστάσεων του Πυροσβεστικού Σώματος στη Μαγούλα.

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Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση της σελίδας «Εποχικοί πυροσβέστες» στο Facebook, «την ώρα που οι πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις φλόγες για να προστατεύσουν ζωές και περιουσίες, κάποιοι εκμεταλλεύονταν την απουσία τους για να κλέβουν ζάντες και να προκαλούν φθορές στα αυτοκίνητά τους στη Μαγούλα».

«Την ώρα που οι Πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις φλόγες για να προστατεύσουν ζωές και περιουσίες, κάποιοι εκμεταλλεύονταν την απουσία τους για να κλέβουν ζάντες και να προκαλούν φθορές στα αυτοκίνητά τους στη Μαγούλα. Την ώρα της αυτοθυσίας, κάποιοι επέλεξαν τον δρόμο της ντροπής. Η κοινωνία ας βγάλει τα δικά της συμπεράσματα για τη γνωστή αντι- κοινωνική ομάδα. Εμάς ποιος θα μας προστατεύσει τελικά;», αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης.