Δύο νεαρούς, ηλικίας 19 και 21 ετών, συνέλαβαν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας, καθώς προέκυψαν στοιχεία ότι από τις αρχές του περασμένου χρόνου είχαν φτιάξει συμμορία και λήστευαν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Δυτική Αττική.

Τα μέλη της συμμορίας δρώντας κατά κύριο λόγο μεταμεσονύκτιες με πρώτες πρωινές ώρες, επέλεγαν καταστήματα τα οποία λειτουργούσαν σε αυτό το χρονικό διάστημα και στα οποία είτε είχαν εργαστεί στο παρελθόν, είτε είχαν επισκεφθεί σε προγενέστερο χρόνο προκειμένου να πραγματοποιήσουν κατόπτευση των χώρων.

Στη συνέχεια, εισέρχονταν έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με μάσκες και κουκούλες και αφού ακινητοποιούσαν τους υπαλλήλους με την απειλή χρήσης πιστολιού και μαχαιριού, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά.

Σε πολλές περιπτώσεις πριν από την τέλεση των ληστειών, αφαιρούσαν δίκυκλες μοτοσυκλέτες τις οποίες χρησιμοποιούσαν για την προσέγγιση και τη διαφυγή τους από τα σημεία των ληστειών.

Σε μία περίπτωση οι δράστες δε δίστασαν να τραυματίσουν υπάλληλο με τη χρήση αεροβόλου όπλου.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

ρουχισμός που είχαν χρησιμοποιήσει κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων,

-7- αμπούλες αερίου αεροβόλου όπλου,

-2- τρίφτες και

μικροποσότητα κάνναβης.



Ενδεικτικό της θρασύτητας της δράσης τους αποτελεί το γεγονός ότι είχαν αποκρύψει αεροβόλο πιστόλι, μαχαίρι και γάντια που είχαν χρησιμοποιήσει στις εγκληματικές τους πράξεις σε θαμνώδες σημείο στον προαύλιο χώρο σχολικού κτιρίου στο Χαϊδάρι.Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 17 περιπτώσεις ληστειών και κλοπών σε Χαϊδάρι, Αιγάλεω και Περιστέρι.