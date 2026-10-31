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Από την έρευνα προέκυψε ότι το παράνομο όφελος ξεπερνά τα 2,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα χρήματα κατέληγαν σε πολυτελή διαβίωση των δραστών και στη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών δραστηριοτήτων.

Μεταξύ των δωρητών περιλαμβάνονται γνωστοί καλλιτέχνες και αθλητές, των οποίων η συμμετοχή χρησιμοποιήθηκε από την οργάνωση για την ενίσχυση της αξιοπιστίας της.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν έξι άτομα, ενώ κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά και είδη πολυτελείας, με την υπόθεση να παραπέμπεται πλέον στη δικαιοσύνη για τη διερεύνηση κακουργηματικών πράξεων.

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Από τη μία πλευρά, παιδιά με καρκίνο, γονείς που αγωνιούσαν για τη ζωή τους, οικογένειες που αναζητούσαν απεγνωσμένα χρήματα για θεραπείες, νοσήλια και μετακινήσεις. Από την άλλη, σουίτες των 500 ευρώ, επώνυμες τσάντες Louis Vuitton, κοσμοπολίτικες διακοπές στη Μύκονο, νυχτερινή διασκέδαση και ένας τρόπος ζωής που ελάχιστη σχέση είχε με την προσφορά και την αλληλεγγύη.

Αυτές είναι οι δύο όψεις μιας συγκλονιστικής υπόθεσης που αποκαλύφθηκε από την Ελληνική Αστυνομία, με επίκεντρο μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση η οποία εμφανιζόταν να συγκεντρώνει δωρεές για παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, στους λογαριασμούς του σωματείου και σε προσωπικούς λογαριασμούς βασικού κατηγορουμένου πιστώθηκαν περισσότερα από 5,8 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε οκτώ χρόνια. Ήδη, μόνο από την εξέταση των περιπτώσεων 34 παιδιών, οι Αρχές υπολογίζουν το παράνομο περιουσιακό όφελος σε περίπου 2,83 εκατομμύρια ευρώ.

Και το ερώτημα που προκαλεί ανατριχίλα είναι απλό: Πόσα από τα χρήματα που έδιναν ανυποψίαστοι πολίτες, πιστεύοντας ότι σώζουν μια παιδική ζωή, κατέληγαν τελικά σε πολυτελείς αγορές, προσωπικούς λογαριασμούς και ποδοσφαιρικά παρασκήνια;

Σουίτες, επώνυμες τσάντες και ζωή μέσα στη χλιδή

Η πολυτελής καθημερινότητα των φερόμενων πρωταγωνιστών αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, στο κάδρο βρίσκονται ακριβές ξενοδοχειακές σουίτες, διακοπές στη Μύκονο, νυχτερινές έξοδοι και αγορές ειδών πολυτελείας.

Η επίσημη αστυνομική έρευνα επιβεβαιώνει ότι εντοπίστηκαν δαπάνες για πολυτελή καταλύματα, εστιατόρια και επώνυμα καταναλωτικά αγαθά. Κατασχέθηκαν επίσης τσάντες, πορτοφόλια και ρολόγια γνωστών οίκων μόδας.

Οι σουίτες των 500 ευρώ και οι αναφορές στη Μύκονο και στα μπουζούκια δίνουν μια ακόμη πιο προκλητική διάσταση στην εικόνα που περιγράφει το σχετικό ρεπορτάζ του «Πρώτου Θέματος».

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Η αντίθεση είναι εξοργιστική. Την ώρα που μια μητέρα μπορούσε να ζητά λίγα χρήματα για τη θεραπεία του παιδιού της, άνθρωποι που εμφανίζονταν ως μεσολαβητές της φιλανθρωπίας φέρονται να απολάμβαναν έναν τρόπο ζωής που χρηματοδοτούνταν, τουλάχιστον εν μέρει, από χρήματα τα οποία δεν αποδόθηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους.

Το κόλπο με τις φωτογραφίες των άρρωστων παιδιών

Η οργάνωση, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., είχε αναπτύξει έναν ιδιαίτερα αποτελεσματικό μηχανισμό προσέλκυσης δωρεών.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσιεύονταν φωτογραφίες παιδιών που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας. Οι αναρτήσεις περιέγραφαν τις ανάγκες των οικογενειών, τις ιατρικές θεραπείες, τα έξοδα νοσηλείας και τις μετακινήσεις.

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Η συγκίνηση των πολιτών μετατρεπόταν σε οικονομική ενίσχυση. Μόνο που, όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί, σε αρκετές περιπτώσεις τα πραγματικά δεδομένα παρουσιάζονταν παραποιημένα.

Φέρονται να χρησιμοποιούνταν διαφορετικές φωτογραφίες και στοιχεία για το ίδιο παιδί σε επαναλαμβανόμενους εράνους, ώστε οι δωρητές να μην αντιλαμβάνονται ότι είχαν ήδη συγκεντρωθεί χρήματα.

Άλλοτε παρουσιάζονταν ως αναγκαία έξοδα θεραπειών που στην πραγματικότητα καλύπτονταν από ασφαλιστικούς φορείς. Σε άλλες περιπτώσεις το κόστος εμφανιζόταν σημαντικά μεγαλύτερο από το πραγματικό.

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Ακόμη και υποσχέσεις οικονομικής ενίσχυσης νοσοκομείων φέρονται να έμεναν στα λόγια.

Η αστυνομική έρευνα κατέγραψε συνολικά 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα, από τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί 55.

Η απίστευτη παγίδα σε μητέρα παιδιού με καρκίνο

Ανάμεσα στα περιστατικά που περιγράφει η Ελληνική Αστυνομία, ένα ξεχωρίζει για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να οργανώθηκε.

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Μητέρα παιδιού που έπασχε από καρκίνο είχε αποφασίσει να συγκεντρώσει μόνη της δωρεές, χωρίς τη μεσολάβηση του σωματείου.

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Σύμφωνα με την αστυνομική ανακοίνωση, μέλη της οργάνωσης κατέθεσαν χρήματα στον λογαριασμό της και στη συνέχεια υπέβαλαν καταγγελία στην τράπεζα για απάτη, προκαλώντας την απενεργοποίησή του.

Και τότε εμφανίστηκαν ως σωτήρες!

Προσφέρθηκαν να βοηθήσουν τη μητέρα, με σκοπό να την οδηγήσουν ξανά στη συγκέντρωση χρημάτων μέσω της δικής τους οργάνωσης.

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Μια υπόθεση που, εφόσον αποδειχθεί πλήρως στη Δικαιοσύνη, δείχνει ότι η φερόμενη δράση δεν περιοριζόταν στην παρακράτηση δωρεών, αλλά περιλάμβανε και μεθοδεύσεις για τον έλεγχο του τρόπου με τον οποίο οι οικογένειες αναζητούσαν βοήθεια.

Οικονομόπουλος, Σάκκαρη και Τούνη στους δωρητές

Ένα ακόμη στοιχείο που προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η παρουσία γνωστών ονομάτων μεταξύ των ανθρώπων που ενίσχυσαν οικονομικά τη συγκεκριμένη οργάνωση.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες ανάμεσα στους δωρητές περιλαμβάνονται ο τραγουδιστής Νίκος Οικονομόπουλος, με τουλάχιστον 13.000 ευρώ, και ο ποδοσφαιριστής Τάσος Χατζηγιοβάνης, με 12.450 ευρώ.

Στην ίδια λίστα αναφέρονται η τενίστρια Μαρία Σάκκαρη, με 8.000 ευρώ, η παρουσιάστρια Μαίρη Συνατσάκη, με 1.570 ευρώ, και η influencer Ιωάννα Τούνη, με 800 ευρώ.

Η παρουσία των συγκεκριμένων προσώπων δεν υποδηλώνει καμία εμπλοκή τους στην καταγγελλόμενη απάτη. Αντιθέτως, εμφανίζονται ως δωρητές που ανταποκρίθηκαν σε εκκλήσεις για βοήθεια.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η προβολή δωρεών γνωστών καλλιτεχνών, αθλητών και επιχειρηματιών αποτελούσε μέρος της μεθόδου με την οποία η οργάνωση ενίσχυε την αξιοπιστία της και προσέλκυε περισσότερους πολίτες.

Τα χρήματα που δεν έφτασαν ποτέ στις οικογένειες

Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί. Από την εξέταση των περιπτώσεων 34 παιδιών προέκυψε ότι είχαν συγκεντρωθεί περίπου 3,94 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στις οικογένειές τους είχαν αποδοθεί περίπου 1,11 εκατομμύρια.

Η διαφορά των 2.829.516 ευρώ αποτελεί, σύμφωνα με τις Αρχές, το εκτιμώμενο παράνομο περιουσιακό όφελος για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Η οικονομική έρευνα επεκτάθηκε σε 29 τραπεζικούς λογαριασμούς και λογαριασμούς ιδρυμάτων πληρωμών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι αστυνομικοί ανέλυσαν περισσότερες από 246.000 τραπεζικές κινήσεις.

Και υπάρχει μια ακόμη άγνωστη παράμετρος: τα μετρητά που συγκεντρώνονταν από εκδηλώσεις και κουμπαράδες σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Το συνολικό ύψος αυτών των εισπράξεων δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί. Επομένως, η πλήρης οικονομική διάσταση της υπόθεσης παραμένει ανοιχτή.

Από τους εράνους στα ποδοσφαιρικά γήπεδα

Η υπόθεση δεν σταματά στις πολυτελείς αγορές και στα ακριβά ξενοδοχεία.

Η αστυνομική έρευνα εντόπισε ενδείξεις ότι μέρος των παράνομων εσόδων διοχετευόταν στη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων και σε δραστηριότητες που συνδέονται με τη χειραγώγηση αγώνων.

Κατά την ΕΛ.ΑΣ., η οργάνωση είχε δύο υποομάδες με διαφορετικά πεδία δράσης, αλλά και κοινό πρόσωπο που εξασφάλιζε τη μεταξύ τους σύνδεση.

Έτσι, χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί με την επίκληση της ανάγκης θεραπείας παιδιών φέρονται να κατέληγαν και σε δραστηριότητες του ποδοσφαίρου.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση αποτελεσμάτων αγώνων, εκτός από απάτη, υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Έξι συλλήψεις και κατασχέσεις πολυτελών αντικειμένων

Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, και οδήγησε στη σύλληψη έξι φερόμενων μελών της οργάνωσης.

Μεταξύ των κατασχεθέντων βρίσκονται κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ψηφιακά αποθηκευτικά μέσα, επώνυμες τσάντες, πορτοφόλια, ρολόγια και μετρητά ύψους 18.330 ευρώ.

Η έρευνα εξετάζει επίσης μεταφορές χρημάτων μεταξύ προσωπικών λογαριασμών, αναλήψεις και επανακαταθέσεις, καθώς και συναλλαγές μέσω εταιρειών που φέρονται να χρησιμοποιούνταν για να εμφανίζονται ως νόμιμα έσοδα παράνομης προέλευσης.

Πρόκειται για υπόθεση με σοβαρότατες κακουργηματικές κατηγορίες, οι οποίες θα κριθούν από τη Δικαιοσύνη. Οι κατηγορούμενοι διατηρούν το τεκμήριο της αθωότητας.

Το μεγαλύτερο θύμα είναι η εμπιστοσύνη

Πέρα από τα εκατομμύρια, τις σουίτες, τα ακριβά αξεσουάρ και τις ποδοσφαιρικές διασυνδέσεις, υπάρχει μια ακόμη σοβαρή διάσταση.

Η ζημιά που μπορεί να προκαλέσει μια τέτοια υπόθεση στην εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στη φιλανθρωπία.

Χιλιάδες οικογένειες στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν πραγματικές δυσκολίες. Υπάρχουν παιδιά που χρειάζονται δαπανηρές θεραπείες, γονείς που αναζητούν οικονομική στήριξη και οργανώσεις που προσφέρουν ουσιαστικό κοινωνικό έργο.

Η αποκάλυψη μιας φερόμενης απάτης τέτοιας έκτασης μπορεί να κάνει τον επόμενο υποψήφιο δωρητή πιο επιφυλακτικό. Και αυτό θα ήταν μια δεύτερη, εξίσου οδυνηρή συνέπεια.

Το ζητούμενο, επομένως, δεν είναι να σταματήσουν οι πολίτες να βοηθούν. Είναι να υπάρχει διαφάνεια, έλεγχος και πλήρης λογοδοσία για κάθε ευρώ που συγκεντρώνεται στο όνομα της ανθρώπινης ανάγκης.

Γιατί πίσω από κάθε φωτογραφία ενός άρρωστου παιδιού υπάρχει μια πραγματική οικογένεια. Και πίσω από κάθε δωρεά ένας άνθρωπος που πίστεψε ότι μπορούσε να προσφέρει λίγη ελπίδα.

Αυτή την εμπιστοσύνη κανείς δεν δικαιούται να την εμπορεύεται.