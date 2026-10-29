Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Εφετείο Αθηνών απέρριψε την έφεση της Όλγας Κεφαλογιάννη, διατηρώντας σε ισχύ το καθεστώς της συνεπιμέλειας για τα δύο ανήλικα παιδιά της με τον Μίνω Μάτσα.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η από κοινού άσκηση της επιμέλειας και η ισόχρονη εναλλασσόμενη κατοικία εξυπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο το συμφέρον και την ανάπτυξη των ανηλίκων.

Η απόφαση βασίστηκε στην ενεργή παρουσία και των δύο γονέων στη ζωή των παιδιών, καθώς και στην άριστη επικοινωνία που διατηρούν οι γονείς για τα θέματα αυτά.

Κατά την αξιολόγηση, το δικαστήριο συνεκτίμησε την προσωπική επικοινωνία με τα παιδιά, τα οποία παρουσιάστηκαν ψυχολογικά ισορροπημένα και ευτυχισμένα στο οικογενειακό τους περιβάλλον.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στο καθεστώς της συνεπιμέλειας παραμένουν τα δύο ανήλικα παιδιά της Όλγας Κεφαλογιάννη και του Μίνω Μάτσα, καθώς το Εφετείο Αθηνών απέρριψε την έφεση που είχε καταθέσει η υπουργός Τουρισμού, με αίτημα να της ανατεθεί η αποκλειστική επιμέλεια.

Με την υπ’ αριθμ. 4793/2026 απόφασή του, το δικαστήριο απέρριψε επί της ουσίας και τα δύο αιτήματα που περιλαμβάνονταν στην έφεση, διατηρώντας την πρωτόδικη απόφαση τόσο για την από κοινού άσκηση της επιμέλειας όσο και για την εναλλασσόμενη κατοικία των παιδιών.

Advertisement

Advertisement

Η έφεση είχε συζητηθεί τον Μάρτιο του 2026 και, εκτός από το ζήτημα της επιμέλειας, αφορούσε και την εξαφάνιση της πρωτόδικης απόφασης ως προς τους λόγους λύσης του γάμου.

Ισόχρονη διαμονή στις κατοικίες και των δύο γονέων

Η απόφαση του Εφετείου διατηρεί σε ισχύ όσα είχαν οριστεί με την υπ’ αριθμ. 2226/2025 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, τον Νοέμβριο του 2025. Σύμφωνα με την πρωτόδικη κρίση, οι δύο γονείς ασκούν από κοινού την επιμέλεια των παιδιών, τα οποία διαμένουν ισόχρονα στις κατοικίες της μητέρας και του πατέρα τους.

Βασικό κριτήριο για τη δικαστική κρίση αποτέλεσε το συμφέρον των ανηλίκων και η ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξή τους. Με βάση το σκεπτικό που περιγράφεται στην απόφαση, η ενεργή παρουσία και των δύο γονέων στη ζωή των παιδιών θεωρείται ότι εξυπηρετεί τις ανάγκες τους.

Οι προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις

Από τον Σεπτέμβριο του 2024, οι δικαστικές αποφάσεις που είχαν εκδοθεί για την υπόθεση, τόσο στο πλαίσιο των ασφαλιστικών μέτρων όσο και επί των αγωγών, κατέληγαν στην από κοινού άσκηση της επιμέλειας από τους δύο γονείς.

Στο πλαίσιο των προηγούμενων διαδικασιών είχε απορριφθεί επανειλημμένα το αίτημα της Όλγας Κεφαλογιάννη για αποκλειστική επιμέλεια. Η νέα απόφαση του Εφετείου διατηρεί το ίδιο πλαίσιο, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση της συνεπιμέλειας και της εναλλασσόμενης κατοικίας.

Η επικοινωνία των δικαστών με τα παιδιά

Στα στοιχεία που συνεκτιμήθηκαν περιλαμβάνεται και η προσωπική επικοινωνία του δικαστηρίου με τα δύο παιδιά, η οποία πραγματοποιήθηκε έπειτα από σχετικό αίτημα της Όλγας Κεφαλογιάννη.

Advertisement

Σύμφωνα με την περιγραφή της δικαστικής κρίσης, τα παιδιά παρουσιάστηκαν ως ήρεμα, ευτυχισμένα και ψυχολογικά ισορροπημένα. Η εικόνα αυτή συνεκτιμήθηκε κατά την αξιολόγηση του συμφέροντός τους, καθώς και της σημασίας που έχει η διατήρηση ουσιαστικών δεσμών και με τους δύο γονείς.

Παράλληλα, φέρεται να αξιολογήθηκαν οι δεσμοί των παιδιών με καθέναν από τους γονείς τους, η μικρή απόσταση ανάμεσα στις δύο κατοικίες, αλλά και η επικοινωνία μεταξύ της Όλγας Κεφαλογιάννη και του Μίνω Μάτσα για ζητήματα που αφορούν τα ανήλικα παιδιά τους. Η επικοινωνία αυτή, σύμφωνα με τα αναφερόμενα, χαρακτηρίζεται ως άριστη στο συγκεκριμένο πεδίο.

Το σκεπτικό για τη συνεπιμέλεια

Στο επίκεντρο της δικαστικής κρίσης βρίσκεται η ανάγκη των παιδιών να έχουν τόσο τη μητρική όσο και την πατρική φροντίδα, με ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην καθημερινότητά τους.

Advertisement

Η διατήρηση της συνεπιμέλειας και της εναλλασσόμενης κατοικίας συνδέεται, σύμφωνα με το σκεπτικό που περιγράφεται, με τις ιδιαίτερες συνθήκες της οικογένειας, τις ανάγκες των παιδιών και τη δυνατότητα των δύο γονέων να συμμετέχουν ενεργά στη ζωή τους.

Η απόφαση του Εφετείου Αθηνών αποτελεί την τελευταία εξέλιξη στη δικαστική διαμάχη της Όλγας Κεφαλογιάννη και του Μίνω Μάτσα για την επιμέλεια των παιδιών τους, διατηρώντας το καθεστώς που είχε καθοριστεί πρωτοδίκως τον Νοέμβριο του 2025.

Advertisement