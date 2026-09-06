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Τα γενέθλιά τους γιορτάζουν σήμερα τα δίδυμα παιδιά της Όλγας Κεφαλογιάννη, με την υπουργό Τουρισμού να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους μια τρυφερή φωτογραφία και ένα συγκινητικό μήνυμα για την ξεχωριστή ημέρα της οικογένειάς της.

Η ανάρτηση της Όλγας Κεφαλογιάννη για τα γενέθλια των παιδιών της

Όπως έγραψε, η συγκεκριμένη ημέρα φέρνει στο μυαλό της όλες τις στιγμές που έχουν ζήσει μαζί, από τις χαρές και τα γέλια μέχρι τις αγωνίες, τις δυσκολίες και τις καθημερινές προκλήσεις.

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Η υπουργός σημείωσε πως τα παιδιά την έχουν διδάξει ότι η αγάπη δεν περιορίζεται μόνο στο συναίσθημα, αλλά εκφράζεται μέσα από την παρουσία, τη συνέπεια, την πίστη και την αφοσίωση. Όπως ανέφερε, σημαντικό είναι να βρίσκεται κανείς δίπλα τους τόσο στις εύκολες όσο και στις δύσκολες στιγμές, γνωρίζοντας παράλληλα πότε πρέπει να τους δώσει χώρο ώστε να προχωρήσουν μόνα τους.

Αναφερόμενη στην οικογένειά της, τόνισε πως αποτελεί για εκείνη το πιο σταθερό σημείο της ζωής της, αλλά και την πρώτη της ευθύνη, τη μεγαλύτερη δύναμή της και την απόλυτη προτεραιότητά της.

Κλείνοντας, ευχήθηκε στα παιδιά της να έχουν υγεία, φως και ευτυχία στη ζωή τους, διαβεβαιώνοντάς τα πως θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό τους, όποιον δρόμο κι αν επιλέξουν στο μέλλον.