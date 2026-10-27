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Λιόλιος υποστήριξε ότι δεν γνώριζε για τις ενέργειες του συνεργάτη του και διέψευσε κατηγορηματικά ότι δόθηκαν χρήματα για την άνοδο του Προμηθέα.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Μαυραγάνης ισχυρίστηκε ότι προσπαθούσε να παρουσιάσει μια εικόνα δύναμης που δεν διέθετε πραγματικά, παρά τα μηνύματα που αντάλλασε με διαιτητές.

Επιπλέον, η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα αρνήθηκε οποιαδήποτε επιρροή, παρά τη διαμονή της σε ξενοδοχείο που πληρώθηκε από τον Βαγγέλη Τσάπα.

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Ευθύνες στον συγκατηγορούμενο του και στενό του συνεργάτη Γιώργο Μαυραγάνη απέδωσε μεταξύ άλλων ο παραιτηθείς Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μπάσκετ Βαγγέλης Λιόλιος σχετικά με τα όσα υποστήριξαν στις απολογίες τους για την υπόθεση με τους στημένους αγώνες μπάσκετ, για την οποία προφυλακίστηκαν και οι δύο.

Επίσης, ο δικηγόρος του, Χρήστος Τσόλκας αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι δόθηκαν χρήματα για την άνοδο του Προμηθέα στην πρώτη εθνική κατηγορία. Αναφέρθηκε στους ορισμούς των διαιτητών, στη λύση του συμβολαίου του Γιώργου Μπόγρη και στις σχέσεις μεταξύ ομάδων του ελληνικού μπάσκετ.

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Σύμφωνα με το Live News, ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας, είπε αρχικά ότι «ναι, τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια, είμαστε πολύ καλοί φίλοι, όμως με απογοήτευσε, γιατί δίπλα μου ένιωθε ισχυρός».

Επίσης αναφέρθηκε και στο περιστατικό με τον διεθνή μπασκετμπολίστα Γιώργο Μπόγρη, για το οποίο ουσιαστικά παραδέχτηκε στον ανακριτή πως πράγματι «εγώ τον έδιωξα γιατί είχε κάνει μια κλίκα με τρία, τέσσερα άτομα και πράγματι έλυσα το συμβόλαιό του νωρίτερα».

Για τον Γιώργο Μαυραγάνη, ο Βαγγέλης Λιόλιος είπε: «Ο Μαυραγάνης πριν κάποια χρόνια μου ζήτησε να ανοίξω μια θυρίδα στην Εθνική Τράπεζα μαζί του και στα δύο ονόματα. Δεν ήξερα για την δράση του. Όταν κάποιος είναι δίπλα σε έναν ισχυρό άνθρωπο, νομίζει ότι και ο ίδιος είναι ισχυρός. Ο κύριος Μαυραγάνης δεν είχε γνώση ούτε για την ΕΟΚ, ούτε για τη λειτουργία της ΚΕΔ, ούτε για την ΟΔΚΕ.

Δεν γνώριζα ούτε για συναντήσεις του κυρίου Μαυραγάνη με διαιτητές στην καφετέρια του. Ο κύριος Μαυραγάνης δεν είχε καμία πληροφόρηση για τη διαιτησία από εμένα, όπως δεν είχα και εγώ καμία πληροφόρηση. Δεν ξέρω τις προσωπικές σχέσεις του κυρίου Μαυραγάνη με τους ανθρώπους της ΕΟΚ. Ο κύριος Μαυραγάνης πήρε δύναμη από τη θέση που είχε δίπλα μου. Με απογοήτευσε.

Ο Μπόγρης δημιούργησε μια κλίκα τριών τεσσάρων παικτών προκειμένου να κάνει κουμάντο στην ομάδα. Τον καλώ μαζί με τον μάνατζερ του στο Promitheas Park, στο γραφείο μου και του λέω ότι επειδή είχε κάνει όσα είχε κάνει από εμένα έχεις τελειώσει και απευθύνθηκα στο μάνατζερ του να βρει τρόπο να λύσουμε το συμβόλαιο. Ο Μπόγρης σοκαρίστηκε. Βρήκε ο μάνατζερ του τη λύση και λύσαμε το συμβόλαιο κοινή συναίνεση».

Τα μηνύματα

Σύμφωνα με το Live News, τα νέα στοιχεία όπως προκύπτουν από τις απολογίες και βρίσκονται στα χέρια της Δικαιοσύνης, αφορύν μία σειρά από μηνύματα του επιχειρηματία και στενού συνεργάτη του. Είναι διάλογοι με διαιτητές, παίκτες ακόμα και παράγοντες.

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Μαυραγάνης : Μπράβο σ’ όλους πολύ καλή διαιτησία.

: Μπράβο σ’ όλους πολύ καλή διαιτησία. Διαιτητής : Δεν ήμουν καλός ρε Γιώργο.

: Δεν ήμουν καλός ρε Γιώργο. Μαυραγάνης : Αδικείσαι. Πρέπει να σε προσέξουν αυτοί που θα έρθουν.

: Αδικείσαι. Πρέπει να σε προσέξουν αυτοί που θα έρθουν. Διαιτητής : Δεν ευχαριστήθηκα το παιχνίδι. Μεγάλη πίεση η παρουσία σας.

: Δεν ευχαριστήθηκα το παιχνίδι. Μεγάλη πίεση η παρουσία σας. Μαυραγάνης : Ν’ αρχίσεις να συνηθίζεις. Από εδώ και πέρα όποια πέτρα και να σηκώσεις θα είμαι από κάτω.

: Ν’ αρχίσεις να συνηθίζεις. Από εδώ και πέρα όποια πέτρα και να σηκώσεις θα είμαι από κάτω. Διαιτητής : Ισχύει. Συγχαρητήρια στον πρόεδρο να πεις.

: Ισχύει. Συγχαρητήρια στον πρόεδρο να πεις. Μαυραγάνης: Θα σε πάρω μετά να στα πει κι ο ίδιος.

Σε μία σειρά από συνομιλίες, ο Γιώργος Μαυραγάνης έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για συγκεκριμένες ομάδες. Μία από αυτές ήταν ο Προμηθέας Πατρών, όπου ο Βαγγέλης Λιόλιος σύμφωνα με το κατηγορητήριο, συνέχιζε να παίρνει αποφάσεις και μετά την αποχώρησή του.

Μαυραγάνης : Δεν πιστεύω να πήγες διακοπές και να μην σφυρίξεις Προμηθέα;

: Δεν πιστεύω να πήγες διακοπές και να μην σφυρίξεις Προμηθέα; Διαιτητής : Πρώτα το μπάσκετ, μετά οι διακοπές.

: Πρώτα το μπάσκετ, μετά οι διακοπές. Μαυραγάνης : Έτσι σε θέλω. Κανόνισε να παίξεις Προμηθέα. Παιδικό σε θέλω με ΠΑΟ κι εφηβικό βλέπουμε. Ένα, ένα.

: Έτσι σε θέλω. Κανόνισε να παίξεις Προμηθέα. Παιδικό σε θέλω με ΠΑΟ κι εφηβικό βλέπουμε. Ένα, ένα. Διαιτητής: Βάλε πλάτη.

Σε ανοιχτή γραμμή για χρόνια με μία ομάδα διαιτητών, όπως προκύπτει από τα μηνύματα:

Μαυραγάνης : Σου χρωστάω κάτι.

: Σου χρωστάω κάτι. Διαιτητής : Καλημέρα. Θα κατέβω μεσημεράκι προς απόγευμα. Μπορείς; Ξέχασα να σου πω ότι το παιχνίδι το έπαιξε η ΚΕΔ.

: Καλημέρα. Θα κατέβω μεσημεράκι προς απόγευμα. Μπορείς; Ξέχασα να σου πω ότι το παιχνίδι το έπαιξε η ΚΕΔ. Μαυραγάνης: Μ… ρε για να τσιμπήσετε.

Σε ορισμένα από τα μηνύματα, ο Μαυραγάνης έδειχνε να «λύνει και να δένει» στα θέματα της διαιτησίας

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Μαυραγάνης : Θα σε βάλω σύντομα πολλά Προμηθέα.

: Θα σε βάλω σύντομα πολλά Προμηθέα. Διαιτητής : Κυβερνάς ρε μάγκα.

: Κυβερνάς ρε μάγκα. Μαυραγάνης : Όχι ρε έτυχε.

: Όχι ρε έτυχε. Διαιτητής : Είμαι πολύ τυχερός.

: Είμαι πολύ τυχερός. Μαυραγάνης: Εγώ… που είσαι εξηγημένος… και ακούς…

Τη συνεργασία του με τον Βαγγέλη Λιόλιο φρόντιζε να την κάνει γνωστή καθώς οι περισσότεροι γνώριζαν τον ρόλο που είχε στο πλάι υοτυ πρώην προέδρου της ΕΟΚ:

Μαυραγάνης : Τώρα πίνω καφέ με τον πρόεδρο και πάω γραφείο. Έχεις χαιρετίσματα.

: Τώρα πίνω καφέ με τον πρόεδρο και πάω γραφείο. Έχεις χαιρετίσματα. Διαιτητής: Την καλημέρα μου, θα χαρώ πολύ να τον (δω) την Κυριακή 13:00 στο Πανελλήνιο.

Για όλα αυτά, ο Γιώργος Μαυραγάνης ισχυρίζεται πλέον ότι προσπαθούσε να πείσει τότε πως είχε δύναμη, χωρίς αυτό να ισχύει στην πραγματικότητα.

Μαυραγάνης: Οι μάρτυρες φαντάζομαι έχουν πρόβλημα με τον κ. Λιόλιο γιατί δεν ήταν μαζί του, εγώ δεν έχω καμία σχέση μαζί τους. Είμαι φίλος του κ. Λιόλιου όχι το δεξί του χέρι.

Οι μάρτυρες φαντάζομαι έχουν πρόβλημα με τον κ. Λιόλιο γιατί δεν ήταν μαζί του, εγώ δεν έχω καμία σχέση μαζί τους. Είμαι φίλος του κ. Λιόλιου όχι το δεξί του χέρι. Ανακριτής : Γιατί λέτε στον κ. Καλογερόπουλο την 20-1-2019 ότι «δεν θα ξεχάσω τι έκανες για μένα»;

: Γιατί λέτε στον κ. Καλογερόπουλο την 20-1-2019 ότι «δεν θα ξεχάσω τι έκανες για μένα»; Μαυραγάνης : Δεν μπορώ να θυμηθώ. Σίγουρα δεν έχει να κάνει με αγώνα.

: Δεν μπορώ να θυμηθώ. Σίγουρα δεν έχει να κάνει με αγώνα. Ανακριτής : Τι εννοείτε στα μηνύματα «να αλλάξω ΚΕΔ μόνο»;

: Τι εννοείτε στα μηνύματα «να αλλάξω ΚΕΔ μόνο»; Μαυραγάνης: Αυτό ήταν μέσα στο πλαίσιο που του έδειχνα ότι έχω δύναμη, ενώ αποδεικνύεται ότι δεν είχα. Ήταν λάθος μου να δείχνω ότι έχω δύναμη. Ήθελα εκείνη την ώρα να του προβάλω κάτι που δεν είμαι.

Το Costa Navarino

Ο πρώην ισχυρός άνδρας του Ιωνικού Νίκαιας, Βαγγέλης Τσάπας, είχε αναφέρει στο «Live News» πως είχε δωροδοκήσει στο παρελθόν τη Βάσω Τσαρούχα με 5.000 ευρώ και μεσολάβησε, όπως είπε, για να της κλείσει δωμάτιο στο Costa Navarino.

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«Αρνούμαι κατηγορηματικά οποιαδήποτε επιρροή. Δεν έχω προσωπικές σχέσεις με κανέναν. Στο Costa Navarino πήγα, ζήτησα από τον Τσάπα να κάνει κράτηση επειδή δεν έβρισκα διαθέσιμα, αλλά δεν του ζήτησα να πληρώσει. Δεν θυμάμαι την περίοδο που πήγα, αλλά σίγουρα έχω πάει. Όταν πήγα να πληρώσω, μου είπαν ότι έχει ήδη εξοφληθεί.

Μόλις τον είδα, του είπα ότι δεν υπήρχε λόγος να πληρώσει και αρνήθηκε να μου πει το ποσό που πλήρωσε για να του το εξοφλήσω. Αν ήξερα ότι είναι προπληρωμένο, θα είχα φύγει, ήρθα προ τετελεσμένου. Είμαι πολύ ακέραιη, δεν θα είχα λόγο να διακινδυνεύσω τη δουλειά μου. Δεν μπορώ να εξηγήσω την κίνησή του. Μπορεί να ήθελε αργότερα να επηρεάσει, αλλά είμαι σε ένα επίπεδο διαιτησίας που δεν θα μπορούσε να με επηρεάσει, γι’ αυτό όταν τον είδα του είπα ότι θέλω να το εξοφλήσω. Είναι πολύ πιθανό μετά από αυτό το γεγονός να μην τον ξανασυνάντησα», είπε η διαιτητής στην απολογία της.

Η διαμονή της Βάσως Τσαρούχα κλείστηκε στο όνομα του Βαγγέλη Τσάπα, με την ημερήσια χρέωση να φτάνει τα 985 ευρώ και το συνολικό ύψος της διαμονής τα 17.730 ευρώ.

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