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Ο συνήγορος υποστηρίζει ότι οι κατηγορίες αποδίδονται στον εντολέα του αποκλειστικά λόγω της θεσμικής του ιδιότητας ως επικεφαλής του ελληνικού μπάσκετ.

Η υπεράσπιση διαψεύδει το περιεχόμενο της δικογραφίας, τονίζοντας πως δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για μηνύματα ή παράνομες πράξεις του Βαγγέλη Λιόλιου.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον των αρχών για να απολογηθεί σχετικά με τις κατηγορίες που τον βαραίνουν στις 25 Οκτωβρίου.

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Ως θύμα «κακοστημένης σκευωρίας» παρουσιάζει τον πρόεδρος ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιο-συλληφθέντα για την υπόθεση με τα στημένα παιχνίδια στο μπάσκετ– ο δικηγόρος του Παναγιώτης Παπαϊωάνου

Ο Παναγιώτης Παπαϊωάννου, μιλώντας στο MEGA υποστήριξε πως ο Λιόλιος εμπλέκεται στο κατηγορητήριο γιατί είναι η κεφαλή του μπάσκετ στη χώρα μας και υπογράμμισε ότι «όλα τα ψέματα της δικογραφίας έχουν απάντηση», ενώ τόνισε ότι ένα από αυτά είναι αυτό με την υπόθεση του Γιώργου Μπόγρη.

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Σημειώνεται πως ο Λιόλιος αναμένεται να απολογηθεί την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.

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Για το ενδεχόμενο προφυλάκισης ο δικηγόρος ανέφερε: «Καταρχήν η προσωρινή κράτηση, να διαταχθεί από εισαγγελέα, μια ποινική κατηγορία, δε σημαίνει ότι αυτόματα κάποιος μπαίνει στη φυλακή. Αλλιώς, θα έμπαιναν όλοι στη φυλακή την πρώτη μέρα. Για να κρατηθείς προσωρινά απαιτούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με το αν δίνεις εχέγγυα ότι θα παραστείς στη δίκη, ή αν υπάρχει κίνδυνος να τελέσεις ξανά κάποιο αδίκημα. Είναι ξεχωριστό πράγμα. Το να βρίσκεις κάποια μετρητά σπίτι σου, δε σημαίνει ότι συνδέονται με τη συγκεκριμένη κατηγορία. Και δεν υπερασπίζομαι τον συγκεκριμένο διαιτητή, δε βρέθηκαν τα χρήματα στο σπίτι του εντολέα μου».

Σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες και τις καταγγελίες σε βάρος τους είπε πως «Θα αποδειχθεί ότι υπάρχει κακοστημένη σκευωρία εις βάρος του Βαγγέλη Λιόλιου. Ένα από τα ψέματα είναι αυτό με τον Μπόγρη. Να δείτε πόσο κακοστημένο είναι το πράγμα. Όταν ισχυρίζεται ο μάρτυρας ότι χρειάζεται εγώ να πω σε διαιτητή να δώσει τεχνική ποινή για να διώξω κάποιον από την ομάδα και υπάρχει απόδειξη ότι τον διώχνω για όλους λόγους και αποζημιώνεται, τότε αυτός που κατήγγειλε, λέει ψέματα. Υπάρχει απάντηση για όλα τα ψέματα, δεν προλαβαίνουμε και οκτώ εκπομπές να έχουμε. Δεν υπάρχουν αποδείξεις που να δείχνουν ότι ο Λιόλιος έστελνε μηνύματα. Κατηγορηματικά όχι. Τα κατηγορητήρια εμπλέκουν τον εντολέα μου επειδή είναι η κεφαλή. Η δωροδοκία και η αθέμιτη παρέμβαση από κοινού με άλλους, είναι στο κατηγορητήριο για τον εντολέα μου. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο μήνυμα. Θα απολογηθεί αύριο ο κύριος Λιόλιος».