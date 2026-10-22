Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Μάνος Ιωάννου πραγματοποιεί guest εμφάνιση πέντε επεισοδίων στη σειρά του Αντρέα Γεωργίου με τίτλο Αντώνιος και Κλεοπάτρα στη Λευκωσία.

Η νέα αυτή συνεργασία σηματοδοτεί τη λήξη μιας δεκαετούς ψυχρότητας που προκλήθηκε από παλαιότερη επαγγελματική παρεξήγηση κατά τη διάρκεια γυρισμάτων.

Ο ηθοποιός είχε αποχωρήσει στο παρελθόν από άλλη παραγωγή λόγω παρασκηνιακών κινήσεων του σκηνοθέτη που τον είχαν εκθέσει στα στελέχη του τηλεοπτικού σταθμού.

Οι δύο άντρες άφησαν πίσω τους τις διαφορές του παρελθόντος και πολλοί εκτιμούν πως θα συνεργαστούν ξανά στο άμεσο μέλλον.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στη Λευκωσία βρίσκεται αυτές τις μέρες ο Μάνος Ιωάννου για μία guest εμφάνιση 5 επεισοδίων στη σειρά του Αντρέα Γεωργίου «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» μαζί με τη Γωγώ Φαρμάκη που υποδύεται την εν διαστάσει σύζυγό του. Ο 38χρονος ηθοποιός δημοσίευσε μάλιστα μια σειρά φωτογραφιών από τα γυρίσματα με το βασικό πρωταγωνιστικό ζευγάρι της σειράς, Μάριο Μαριόλου και Ειρήνη Τάσσου.

Η συνεργασία του Μάνου Ιωάννου με τον Αντρέα Γεωργίου προκάλεσε αρκετή εντύπωση στους καλά γνωρίζοντες καθώς ανάμεσα στους δύο άντρες υπήρχε μια έντονη ψυχρότητα που μετράει σχεδόν μία δεκαετία.

Advertisement

Advertisement

Ο Μάριος Μαριόλος και ο Μάνος Ιωάννου

Μάνος Ιωάννου: Τα μυστικά γυρίσματα στο Λονδίνο με τον Γεωργίου

Τι είχε όμως συμβεί; Το 2017, ο Αντρέας Γεωργίου ολοκλήρωνε τη σειρά «Μπρούσκο» στον ΑΝΤ1 και ξεκινούσε γυρίσματα για το «Τατουάζ». Ο Μάνος Ιωάννου, που συμμετείχε στην πρώτη σεζόν της επιτυχημένης σειράς του ALPHA, «Έλα στη θέση μου», είχε δεχτεί πρόταση από τον Κύπριο σκηνοθέτη και παραγωγό να πάρει ένας από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στη σειρά «Τατουάζ» που προοριζόταν για τον ΑΝΤ1.

Ο Μάνος Ιωάννου μάλιστα είχε ταξιδέψει κάτω από άκρα μυστικότητα στο Λονδίνο για να γυρίσει εξωτερικές σκηνές για τρία πρώτα επεισόδια του «Τατουάζ». Στην πορεία όμως ο Αντρέας Γεωργίου ήρθε σε ρήξη με τον ΑΝΤ1, έχοντας δεχτεί μια δελεαστική πρόταση από τον ALPHA με αποτέλεσμα να δείξει τον πιλότο της σειράς στο κανάλι της Παλλήνης χωρίς να το γνωρίζουν οι πρωταγωνιστές. Εκεί όμως τα στελέχη είδαν με έκπληξη στο καστ το όνομα του Μάνου Ιωάννου, ο οποίος υποτίθεται ότι θα συνέχιζε στο «Έλα στη θέση σου» που ολοκληρώθηκε τελικά μετά από 5 σεζόν.

Με την Ειρήνη Τάσσου.

Όπως ήταν λογικό, η αντίδραση του σταθμού ήταν άμεση και καθόλου ευχάριστη, αφού ο Μάνος Ιωάννου απομακρύνθηκε από τη σειρά του ALPHA, ενώ ο ρόλος του στο «Τατουάζ» κατέληξε στον Μιχάλη Λεβεντογιάννη, που μετά τη συνεργασία του με τον Αντρέα Γεωργίου είδε την καριέρα του να εκτοξεύεται.

Ο Μάνος Ιωάννου είχε τότε θυμώσει με τον Αντρέα Γεωργίου καθώς έμεινε εκτεθειμένος μην έχοντας ενημερωθεί ποτέ για τις παρασκηνιακές κινήσεις που είχαν μεσολαβήσει, έτσι ώστε να προλάβει να ενημερώσει πρώτος τη διεύθυνση προγράμματος του ALPHA. Από τότε οι δύο άντρες είχαν διακόψει κάθε επαφή, αλλά τελικά ο χρόνος αποδείχτηκε και σε αυτή την περίπτωση ο καλύτερος γιατρός.

Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης είχε ζητήσει αποχωρήσει από το «Τατουάζ» του Αντρέα Γεωργίου μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης σεζόν.

Μάλιστα ο Αντρέας Γεωργίου και ο Μάνος Ιωάννου συναντήθηκαν στα γυρίσματα έχοντας αφήσει πίσω τους την παρεξήγηση που τους είχε απομακρύνει και πολλοί πιστεύουν μάλιστα πως οι δυο τους δεν θα αργήσουν να συνεργαστούν ξανά.