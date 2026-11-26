Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ρένια Λουιζίδου εκφράζει την ικανοποίησή της για την επιτυχημένη επιστροφή της σειράς «Το σόι σου», τονίζοντας πως η διατήρηση του αρχικού καστ ήταν καθοριστική για το αποτέλεσμα.

Η ηθοποιός αναγνωρίζει την ευθύνη που νιώθει απέναντι στο κοινό, το οποίο την αντιμετωπίζει με οικειότητα, ενώ επισημαίνει ότι η συνεργασία με τους συγγραφείς συμβάλλει στην αυθεντικότητα των χαρακτήρων.

Παράλληλα, η ίδια υπογραμμίζει τη σημασία της προσωπικής της ζωής και του συζύγου της στην ισορροπία της, βοηθώντας την να διαχειρίζεται το άγχος της δουλειάς.

Αναφορικά με το επάγγελμα, υποστηρίζει τον ομαδικό χαρακτήρα της υποκριτικής, ενώ παρατηρεί ότι οι γυναίκες στον χώρο του θεάματος αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες και διακρίσεις σε σχέση με τους άνδρες συναδέλφους τους.

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Αυτή την περίοδο η Ρένια Λουιζίδου έχει την τύχη να πρωταγωνιστεί στην πιο πετυχημένη σειρά των τελευταίων ετών, «Το Σόι σου» του ALPHA, μια οικογενειακή κωμωδία που ξεκίνησε το 2014, σταμάτησε το 2019 και επέστρεψε το 2025, σημειώνοντας ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία.



«Καθόλου δεν περίμενα την επιτυχία που θα έκανε η επιστροφή της» παραδέχεται η Ρένια Λουιζίδου. «Και είχα και έξτρα αγωνία ας πούμε, γιατί υπήρχαν πέντε χρόνια πετυχημένης πορείας και δεν έλεγα τώρα θα είναι ξαναζεσταμένο φαγητό, θα το πετύχουμε αυτό που είχαμε πετύχει παλιά, που ποιος ξέρει και τι ήταν. Να πεις ότι υπάρχει και μια συνταγή και ξέρεις να την κάνω ίδια. Το μόνο που είπαμε ότι αυτός είναι απαράβατος όρος για να γίνει, να είμαστε όλο το καστ αυτό που έκανε αυτή τη σειρά 5 χρόνια επιτυχία να είναι με καμία απώλεια, Όλα τα άλλα για μένα ήταν εντελώς στον αέρα και φοβόμουν πάρα πολύ για να μη μαγαρίσουν και την προηγούμενή του πορεία.

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Καταλαβαίνω ότι επειδή έχει κρατήσει πάρα πολύ καιρό και επειδή μας το λένε κιόλας οι άνθρωποι στο δρόμο. Εννοώ ότι έχουμε γίνει σαν μέλη της ευρύτερης οικογένειας. Δηλαδή πολλές φορές ας πούμε, έρχονται και μιλάνε με μια υπερβολική οικειότητα που και μόνοι τους την καταλαβαίνουν και λένε συγγνώμη αλλά είστε μέσα στο σπίτι μου όλη μέρα. Μας αντιμετωπίζουν σαν μέλη της οικογένειάς τους και η οικειότητα που έχουν μαζί μας είναι αυτής της κατηγορίας».

«Μου λέει ο κόσμος “είναι η μόνη σειρά που αφήνω το παιδί μου να τη δει ή “Έχετε μεγαλώσει το παιδί μου” Πάρα πολλοί άνθρωποι διαφόρων ηλικιών. Σου λένε “με έχετε μεγαλώσει”. το οποίο πρώτη φορά μου μου το είπαν το ένα από τα δύο τα κορίτσια που παίζανε τα παιδάκια τότε και παίζουν τις 20χρονες τώρα. Και λέω “αμάν τι ευθύνη! Τεράστια”. Έτσι και αυτές οι δύο γίνανε δύο υπέροχες κοπέλες. Αλλά λες έχω παίξει πιο σημαντικό ρόλο από αυτόν που που νόμιζα. Είναι ένα είδος ευθύνης πια το “Σόι” για εμάς» εξομολογείται η Ρένια Λουιζίδου.

Επεμβαίνετε καθόλου στο κείμενο;

Ναι άλλα όχι για να αλλάξουμε άρδην πράγματα. Αλλά επειδή και οι συγγραφείς αλλάζουν κτλ, υπάρχουν πράγματα τα οποία ξέρουμε καλύτερα εμείς μετά από τον 7ο χρόνο τι θα έλεγε η Χαρούλα ή τι θα έλεγε η Λυδία ή τι θα έλεγε ο Σάββας από οποιονδήποτε συγγραφέα. Πολλές φορές λέμε “εντάξει η Χαρούλα, αυτό δεν θα το έλεγε τόσο ωμά. Η Χαρούλα αυτό θα το πήγαινε λίγο πιο πλάγια”. Και τη φτιάχνεις λίγο τη φράση, έτσι όπως θα την έλεγε περισσότερο η Χαρούλα ή ο εκάστοτε ήρωας.

Σε τι ταυτίζεσαι περισσότερο με την Χαρούλα και τι είναι αυτό που θα ήθελες να μην έχει η Χαρούλα;

(Γελάει).Δεν μπορώ να ταυτιστώ. Εκτός του ότι αγαπάει τα παιδιά και την οικογένειά της και από το ότι είναι ένας θερμός άνθρωπος, ας πούμε καλών προθέσεων. Κατά τ’ άλλα είναι παρεμβατική, είναι ανακατώστρα., τα τρελαίνει τα παιδιά της, τα καπελώνει. Είναι η Ελληνίδα μάνα στο 100%.

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Νομίζω εσύ είχες καλή πεθερά στη ζωή σου.

Ναι έχω πολύ καλή πεθερά που δεν ανακατεύεται καθόλου. Κι έχει τρεις γιους. Εχτές το βράδυ μιλάγαμε με ανοιχτή ακρόαση με τον άντρα μου και την πεθερά μου και της έλεγε “Εμένα πρέπει να υπερασπιστείς” κι εκείνη έλεγε “αφού η Ρένια έχει δίκιο”.

Είναι τελικά καλύτερο, πιο εύκολο, πιο ανώδυνο ο σύζυγός σου να είναι εκτός δουλειάς;

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Για τον δικό μου χαρακτήρα, ναι. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά ζευγάρια συναδέλφων που λένε ότι εμάς μας έχει βοηθήσει, ότι έχουμε να κάνουμε την ίδια δουλειά, αλλά νομίζω ότι είναι θέμα χαρακτήρα αυτό. Εγώ επειδή τα παίρνω τα πράγματα πολύ βαριά, πολύ κατάκαρδα, τα μεγεθύνω μέσα μου παραπάνω από ότι θα έπρεπε, με βοηθάει να έχω έναν άνθρωπο απέξω να μπορεί να τα δει στην πραγματική τους διάσταση και να μου χτυπάει όλη την ώρα το καμπανάκι. “Μην τρελαίνεσαι. Δεν γυρίζει ο κόσμος γύρω από το τι έγινε σαν επεισόδιο ή πώς ένιωσες την παράσταση”.

Ένιωσες δηλαδή να φλερτάρεις πότε με την ματαιοδοξία.

Όχι. Με ρουφούσε η δουλειά τα πρώτα χρόνια και πολλές φορές από την καψούρα για τη δουλειά. Άμα δεις πέντε ηθοποιούς να κάτσουν γύρω από ένα τραπέζι, είναι ζήτημα 10 λεπτών να αρχίσουν να μιλάνε για θέατρο. Μπορεί να γίνεται της τρελής στον πλανήτη να υπάρχουν χίλια άλλα θέματα. Θα τα πούμε για ένα, δύο, τρία λεπτά και σε δέκα λεπτά θα λέμε όλοι “Είδα αυτό το αυτό το έργο δεν το ήξερα. Αυτόν τον είδες εκεί; Πώς έπαιζε; Καταπληκτικός”. Θα γυρίσει όλο γύρω από τη δουλειά. Μας τραβάει κάτω με μια τρομακτική δύναμη. Γιατί έχει τόση γοητεία αυτή η δουλειά; Μας κατακλύζει και αρχίζεις χωρίς να το καταλαβαίνεις, να μην είσαι σε κανονική επαφή με την πραγματικότητα. Αυτό που παθαίνουμε,ν το βλέπεις και τώρα στην τηλεόραση που καταπιάνεται η τηλεόραση με την τηλεόραση.

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Ισχύει βεβαίως. Αυτοαναφορικότητα λέγεται.

Δηλαδή θέλεις να τους πεις “καλέ, είμαστε κι εμείς εδώ οι θεατές! Ξεκολλήστε από το μεταξύ σας ρούφηγμα! Αλλά δεν είναι αυτή η προτεραιότητα για μένα που είμαι ένας απλός θεατής. Το θέατρο με άλλο τρόπο σου κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ασχολείσαι 24 ώρες το 24ωρο με αυτό και το απολαμβάνεις. Κάποια στιγμή αρρωσταίνεις. Δεν την καταλαβαίνεις αυτή τη στιγμή που αρρωσταίνεις. Και είναι περιττά άγχη, λάθος εκτίμηση του εαυτού σου, του πόσο σημαντικός μπορεί να θεωρείς ότι είσαι. Κι εμένα με βοήθησε πάρα πολύ ότι ο Θάνος ήταν ένας άνθρωπος έξω από αυτό.

Ρένια Λουιζίδου: «Αν από τα 25 σου μέχρι τα 50 σου δεν έχει αλλάξει τίποτα στον τρόπο που σκέφτεσαι και λειτουργείς, κάτι έχεις κάνει λάθος»

Μετά από σχεδόν 31 χρόνια κοινής πορείας πώς επαναπροσδιορίζονται τα πράγματα σε μια σχέση;

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Δεν έχω ιδέα. Σίγουρα οι άνθρωποι αλλάζουν, όλοι αλλάζουν. Δεν είναι εύκολο. Το ζήτημα είναι αν αλλάζεις με τον ίδιο ή όχι με τον ίδιο τρόπο. Αν ο ένας συνεχίζει να αναγνωρίζει τον άλλον, παρά τις αλλαγές που συμβαίνουν, να έχεις μια πορεία και να πηγαίνεις προς την ίδια κατεύθυνση. Μπορεί να γίνουν πολλές μετατροπές και για μένα είναι και σωστό. Δηλαδή αν από τα 25 σου μέχρι τα 50 σου δεν έχει αλλάξει τίποτα στον τρόπο που σκέφτεσαι και στον τρόπο που λειτουργείς, κάτι έχεις κάνει λάθος. Δεν είσαι συνεπής με τον εαυτό σου. Είσαι με παρωπίδες και δεν παίρνεις πληροφορία από τη ζωή.

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Σε ρωτάω γιατί βλέπουμε ότι οι πιο νέοι άνθρωποι παραιτούνται πιο εύκολα από τις σχέσεις.

Φυσικά, αλλά αυτά είναι θέματα. Νομίζω είναι και θέμα ταχύτητας πια της εποχής. Όλα γίνονται ασύλληπτα. Πολύ γρήγορα τουλάχιστον. Δεν ξέρω. Είμαι ένας μεγάλος άνθρωπος πια, με τον τρόπο που εγώ έχω συνηθίσει να βλέπω τα πράγματα. Η ταχύτητα της σημερινής εποχής σε όλα είναι εξοντωτική. Το ίδιο εύκολα και με την ίδια ταχύτητα μπαίνουμε στις σχέσεις και βγαίνουμε και από τις σχέσεις το οποίο δείχνει σε πρώτη ανάγνωση σαν να διορθώνουμε πιο εύκολα τα λάθη μας. Μας εξαντλεί όμως στην πορεία περισσότερο από το να προσπαθούσες μέσα σε μια σχέση να την κρατήσεις ζωντανή και ενδιαφέρουσα.

Όταν γνωριστήκατε είχες κάνει μια πολύ μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία. Τους Απαράδεκτους ως “Αστροπελέκι”.Πάρα πολύς κόσμος που δεν σε ήξερε μπορεί να σε είχε ταυτίσει με αυτή την εικόνα. Το είχες φοβηθεί αυτό; Όταν γνώριες τον άντρα σου;

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Τι θα σκεφτούν οι δικοί του, όχι ο ίδιος. Ότι αυτή θα λέει “ποια μου φέρνει και αν θα είναι αυτό που ξέρω από την τηλεόραση”, αλλά δεν το αντιμετώπισα στην πραγματικότητα. Δηλαδή οι άνθρωποι αμέσως το κατάλαβαν. Το αντιμετώπισα πάρα πολύ στη δουλειά, στην ίδια τη δουλειά, όχι στη ζωή.

Που θέλανε να τυποποιηθείς σε αυτό το ρόλο.

Ήταν και λογικό γιατί δεν υπήρχε και κανένα άλλο δικό μου στίγμα.

Αντιστάθηκες όμως.

Είχα ένα ένστικτο τότε ότι αυτό δεν θα είναι για καλό. Ήταν και μόλις είχαν ανοίξει τα ιδιωτικά κανάλια. Δηλαδή δεν ξέραμε και πως θα πάει αυτό το πράγμα με την τηλεόραση.

Η Ρένια Λουιζίδου με τον Γιώργο Γιαννόπουλο που υποδύεται τον σύζυγό της στη σειρά.

Μα το σίριαλ αυτό ήταν και πολύ διαφορετικό από όσα είχαμε δει μέχρι τότε στην τηλεόραση. Το κείμενο ήταν πολύ μπροστά για την εποχή του.

Όπως μιλάνε στα αλήθεια οι άνθρωποι, δεν υπήρχε αυτό το στρογγύλεμα, το φόβο. Γιατί τότε για να βγει κάτι στην τηλεόραση έπρεπε να είναι, ας πούμε εξωραϊσμένο. Η Δήμητρα έγραψε με τη γλώσσα και με τα αστεία που μιλούσαν τότε οι άνθρωποι κανονικά μεταξύ τους. Ήταν επίσης μια σειρά που ο πιο γνωστός απ’ όλους μας ήταν ο Βλάσης και η Δήμητρα, η οποία είχε κάνει ένα δυο πράγματα. Τα δυο αγόρια ήταν ο Σπύρος και ο Γιάννης. Ήταν δέκα χρόνια ηθοποιοί, αλλά όχι πρωταγωνιστές που τους ήξερε ο κόσμος, δεν ήταν διάσημοι. Ο Χαλακατεβάκης κι εγώ το τίποτα. Ούτε κι αυτό ήταν σύνηθες, δηλαδή να βάζεις άγνωστες φάτσες.

«Μετά άρχισαν να με καλούν σε δουλειές και να μου ζητάνε το ακριβώς ίδιο πράγμα, με τον ακριβώς ίδιο τρόπο χωρίς και το κείμενο της Δήμητρας από από πίσω. Λέω “τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί με το δίκιο τους δεν έχουν άλλη πληροφορία για μένα, δεν έχουν άλλο στίγμα. Σε μένα έχουν δει αυτό μόνο”. Αλλά αν εγώ το κάνω δυο τρεις φορές αυτό, πάει τελείωσε. Και σαν ηθοποιός, καλλιτεχνικά δηλαδή, δεν θα μπορέσω ποτέ να κάνω κάτι άλλο και άρα και για πόσα χρόνια θα είμαι η νέα που μπορεί να το υποστηρίξει.

Τη δεύτερη σεζόν έκανα κι άλλες δουλειές. Έκανα “Το τελευταίο αντίο” με τον Διαμαντόπουλο, με την Καρυοφυλλιά και τον Κιμούλη. Άλλου τύπου δηλαδή. Το προσπάθησα και στο θέατρο επίσης. Προσπαθούσα να δίνω και κάποια άλλη πληροφορία για το τι θα μπορούσε ενδεχομένως να κάνω. Υπήρχαν άνθρωποι που μου έλεγαν ότι είναι τεράστιο λάθος. Έχασα πολλά χρήματα, έχασα μια θέση πιο υπέρλαμπρη στη δουλειά, πιο πρωταγωνιστική.

Αλλά, εγώ προερχόμουν από το ΚΘΒΕ. Τίποτα από όλα αυτά δεν είχα φανταστεί. Δεν αισθανόμουν ότι χάνω τίποτα απολύτως. Αποφάσισα να γίνω ηθοποιός για να παίρνω ένα βασικό μισθό στο ΚΘΒΕ και ούτε είχα φανταστεί ότι θα γίνω γνωστή κάτι τέτοιο. Ποτέ δεν μου έλειπαν αυτά που οι άλλοι μου έλεγαν ότι κάνω τεράστιο λάθος που τα αφήνω και νομίζω ότι στη σούμα ήταν σωστή επιλογή. Λειτούργησε το ένστικτό μου.

«Είναι μεγάλη ευθύνη αυτή η σειρά» ισχυρίζεται η Ρένια Λουιζίδου.

Ο Χάρης Ρώμας για παράδειγμα, θεωρείς ότι είναι και λίγο αδικημένος; Όχι από το τηλεοπτικό κοινό, από το χώρο μας.

Είναι με έναν τρόπο. Ότι είναι κάτι εύκολο αυτό που κάνει και όχι σπουδαίο καλλιτεχνικά. Η ιστορία θα μας πει στο τέλος. Έχουμε 2026 και βλέπουν όλοι το Κωνσταντίνου και Ελένης, οπότε ο Χάρης δικαιώνεται. Εγώ έχω πολύ καλή εικόνα από τη συνεργασία μου με το Χάρη. Είναι ένας άνθρωπος που φροντίζει απίστευτα πολύ τη δουλειά του, φροντίζει τους ανθρώπους που είναι μαζί του, δεν είναι καθόλου ανταγωνιστικός, καθόλου τσιγκούνης. Είναι γενναιόδωρος στο να σου δώσει χώρο και. Να σου γράψει πράγματα.

Η Ρένια Λουιζίδου με τον Σπύρο Παπαδόπουλο και τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη.

Και ο ρόλος σου ήταν φροντισμένος.

Και στο Κωνσταντίνου και Ελένης και στο Καφέ της Χαράς είχε δύο γυναίκες συμπρωταγωνιστές. Έγραφε για τον εαυτό του τον αντιπαθητικό γρουσούζη που δεν θα χώνευε ο κόσμος και για τη γυναίκα έγραφε την αξιολάτρευτη τύπισσα που τα λέει ωραία, που είναι όμορφη και όλος ο κόσμος ήταν με το μέρος της Ράντου και το δικό μου. Ε, δεν το λες και εύκολο αυτό, δεν το κάνει και ο καθένας.

Άκουσα πρόσφατα μια συζήτηση για το γεγονός ότι δεν σκηνοθετούν γυναίκες στην τηλεόραση. Σε έχει προβληματίσει αυτό;

Καλά. Και στο θέατρο οι αναλογίες είναι συντριπτικές και πάλι. Και αυτές που υπάρχουν στο θέατρο είναι προϊόντα της τελευταίας δεκαετίας και μετά από πολύ μπλα μπλα μπλα μπλα. Και στη τηλεόραση βρίσκεις ελάχιστες.

Σε ρόλο βοηθού συνήθως. Δηλαδή ξέρεις, είχε πάει κάποτε να γίνει κάτι που μιλούσαν όλοι για την Πηγή Δημητρακοπούλου που είναι εξαιρετική για παράδειγμα. Και μετά λίγο, αυτό πάλι χάθηκε.

Που σκάνε κάποιες οι οποίες δεν έχουν την πορεία και την εξέλιξη που πραγματικά δικαιούνταν από την αρχή να έχουν με βάση το έργο τους. Αλλά έτσι είναι με τις γυναίκες σε όλα.

Η Ρένια Λουιζίδου με τον σύζυγό της, Θάνο Κωνσταντάκη και τον γιο τους, Βίκτωρα το 2015.

Νιώθεις ότι και στη δική σου δουλειά οι άντρες είναι ίσως πιο κερδισμένοι;

Κοίταξε. Εγώ είμαι ένας τυχερός άνθρωπος που μου ήρθαν ωραία πράγματα. Χωρίς να χρειαστεί να μαυρίζω μέσα μου από πίκρα ή από απωθημένο. Βέβαια αισθάνομαι ότι δικαιούμαι να το λέω για μένα προσωπικά, αλλά δεν είμαι εγώ και τελειώνει ο κόσμος. Από εκεί και πέρα το βλέπω γύρω μου και ακόμα και για τον εαυτό μου, μιλώντας με άλλους, αν μπορεί να μετρηθεί σε ένα επάγγελμα σαν το δικό μας, με τους αντίστοιχους άντρες που έχουμε, συνομήλικους, που έχουμε κάνει παρόμοιες πορείες, παρόμοιες επιτυχίες κτλ. Από πίσω είμαι και στο πώς αμείβομαι και στο πώς μπορώ να διεκδικήσω κάποια πράγματα. Μία διανομή θα αρχίσει από τον άντρα πρωταγωνιστή. Με αυτόν δηλαδή θα πρέπει να βρουν να κουμπώσουν την παρτενέρ.

Αυτός είναι φυσιολογικό να πει “δεν θέλω αυτόν, δεν θα θελα εκείνη”. Αν το πει η γυναίκα αυτό θα πουν “Πω πω, τι στρίγγλα είναι, ανταγωνιστική. Μου είπε να μην πάρω αυτόν. Μου είπε να μην κάνω εκείνο. Έχει άποψη για όλα”. Θα είναι ενοχλητικό αν το κάνω εγώ. Αν το κάνει ο άντρας, συμπρωταγωνιστής μου, θα πουν “προσέχει τη δουλειά του”. Ο άνθρωπος διεκδικεί τα πράγματα που δικαιούται να διεκδικεί. Αυτή η εικόνα θα μείνει γι αυτόν, ότι είναι ένας σοβαρός επαγγελματίας που προσέχει τα βήματά του.

Η Ρένια Λουιζίδου έγινε γνωστή από τη συμμετοχή της στη θρυλική σειρά «Οι Απαράδεκτοι» του MEGA το 1991.

Παρόλα αυτά, έχω καταλάβει ότι έτσι, με ανθρώπους που δούλεψες μαζί με άντρες που είναι πρώτα ονόματα που κατάφερες και δέθηκες και σε προσωπικό επίπεδο δηλαδή κρατήσατε σχέσεις.

Ναι και με άντρες και με γυναίκες. Δεν μπορώ να δω τον παρτενέρ μου, ας πούμε, ανταγωνιστικά. Δηλαδή πρώτα από όλα είναι βλακώδες. Δεν είναι το συμφέρον σου να το κάνεις γιατί δεν συμφέρει τη δουλειά. Και γιατί αυτό το άθλημα της υποκριτικής είτε είναι στην οθόνη είτε είναι στη θεατρική σκηνή, είναι απολύτως ομαδικό. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι μόνος σου. Κρέμεσαι με χίλιους τρόπους από χίλιους ανθρώπους. Και δεν είναι μόνο οι άλλοι ηθοποιοί από τους οποίους κρέμεσαι. Οι άνθρωποι που κατά κανόνα, ας πούμε, επιδιώκω να έχω σχέση μαζί τους και με νοιάζει πώς είναι μέσα στη δουλειά, στα γυρίσματα είναι οι τεχνικοί.

Υπάρχουν τεχνικοί που είναι φίλοι μου, 20 30 χρόνια, παιδιά που δουλεύαμε μαζί στους Απαράδεκτους. Με τον σημερινό μας μπούμερ στο Σόι, τον Σάκη έχουμε ξαναδουλέψει μαζί την εποχή των Απαράδεκτων. Είμαι σε απόλυτη εξάρτηση από αυτούς και είναι και οι άνθρωποι που θα ρωτήσω τη γνώμη τους πάνω στο πλάνο. Όταν τελειώνει η λήψη τους κοιτάω να δω πώς αν τους άρεσε ή δεν τους άρεσε. Είναι οι άνθρωποι που θα με προστατεύσουν, οπότε τι να ανταγωνιστώ;».

Η Ρένια Λουιζίδου παραδέχεται ότι είχε την τύχη να συνεργαστεί με πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους. «Τον Σπύρο, τον Μπέζο, τον Χάρη Ρώμα, το Νίκο Σεργιανόπουλο στο θέατρο, τον Αντώνη Καφετζόπουλο, τον Βαλτινό στο θέατρο. Μα τι να πετάξεις απ αυτούς τους ανθρώπους είναι ο καθένας με τελείως διαφορετικό τρόπο αστέρια στο είδος τους και πολύ καλοί συνεργάτες και άνθρωποι. Με τον Μπέζο βρεθήκαμε πολλές φορές θεατρικά. Με τον Γιάννη δούλεψα πολύ περισσότερο μέσα στα χρόνια, γιατί έχω παίξει και σε παραστάσεις που σκηνοθέτησε. Εντάξει, με την Μίρκα ήταν μια ζωή παρότι δεν δουλεύαμε μαζί από το 90.

Ρένια Λουιζίδου: «Ο γιος μου είναι παραπάνω καλός από ό,τι αντέχει η κοινωνία»

«Η Μίρκα είναι πολύ προστατευτική, την κοροϊδεύουμε όλοι. Με τον Σπύρο παίξαμε τέσσερα χρόνια στο Sexy Laundry, θα μπορούσαμε να το παίζουμε για πάντα. Η αφηρημάδα του είναι κάτι το αδιανόητο, δεν ξέρει που πατάει και πού βρίσκεται! Απορώ πώς διατηρείται ακέραιος! Στο διάστημα είναι χαμένος!

Ο Γιάννης Μπέζος είναι το ακριβώς αντίθετο, είναι για να ακουμπήσεις επάνω του. Άντε καλέ που είναι αυστηρός. Είναι ένας τρυφερός και γλυκός άνθρωπος και καθόλου απόλυτος, αλλά πρέπει σε προσωπική επαφή μαζί του για να τον καταλάβεις».

Τι αποκαλύπτει η Ρένια Λουιζίδου για τις κακοποιητικές συμπεριφορές στον θεατρικό χώρο; «Πολλές φορές κράταγα πολύ περισσότερη απόσταση που δεν ήταν ωφέλιμη για τη δουλειά μου ούτε για την κοινωνική μου ζωή».

Πώς διαχειρίστηκε την πρόσφατη απώλεια της μητέρας της; Ποιο είναι το πιο πολύτιμο μάθημα ζωής που της έδωσε; Στον εαυτό της βάζει καλό βαθμό ως μητέρα; «Ο Βίκτωρας είναι παραπάνω καλός από ό,τι αντέχει η κοινωνία». Σε τι θαυμάζει περισσότερο τον σύζυγό της;

Το φετινό καλοκαίρι η Ρένια Λουιζίδου συμπλήρωσε τα 60 της χρόνια. Αισθάνεται καλύτερα με τον εαυτό της σε σχέση με το παρελθόν; «Ήταν πολύ γενναιόδωρη η ζωή μαζί μου» παραδέχεται.

«Εγώ δεν ήμουν ποτέ πεντάμορφη. Πεντάμορφη είναι η Ζέτα Μακρυπούλια. Εγώ ήμουν μια καλοβαλμένη γυναίκα της διπλανής πόρτας».

Γιατί η Ρένια Λουιζίδου δεν έχει social media; «Αν η λειτουργία τους ήταν υγιής θα μου άρεσε πάρα πολύ. Ακόμα κυριαρχεί η τοξικότητα».