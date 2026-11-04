Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο χαρακτήρας της Όλγας στη σειρά «Ριφιφί» είναι εμπνευσμένος από την πραγματική ιστορία της Γεωργίας Πιτσιλάδη, η οποία έχασε τον γιο της λόγω γραφειοκρατικών κωλυμάτων στην εκταμίευση χρημάτων για τη θεραπεία του.

Η ηθοποιός Ευαγγελία Μουμούρη δηλώνει πως η προσέγγιση του συγκεκριμένου ρόλου τη βοήθησε να διαχειριστεί προσωπικές της εμπειρίες και να κλείσει κύκλους της ζωής της.

Ο σκηνοθέτης Σωτήρης Τσαφούλιας χαρακτηρίζεται από την ηθοποιό ως ένας ευφυής δημιουργός που εμπιστεύεται τους συνεργάτες του και προσφέρει ελευθερία στους ηθοποιούς.

Παρά την επιτυχία της παραγωγής, η Ευαγγελία Μουμούρη τονίζει την ανάγκη να αφήσει πίσω της τον συγκεκριμένο ρόλο και να επικεντρωθεί στα επόμενα επαγγελματικά της βήματα.

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Με αφορμή το ρεκόρ τηλεθέασης -αλλά και τις αποθεωτικές κριτικές που έλαβε η ίδια- της σειράς του Σωτήρη Τσαφούλια και τον sold out θεατρικό της μονόλογο με τίτλο «Μια κανονική μέρα», η Ευαγγελία Μουμούρη φωτογραφήθηκε για το περιοδικό ΟΚ! και μίλησε για τη ζωή της και την καριέρα της στον δημοσιογράφο Αστέρη Κασιμάτη.

Πώς νιώθει η ίδια μετά την τεράστια επιτυχία της σειράς; «Μεγάλη ευγνωμοσύνη, αλλά παράλληλα είναι σαν να συμβαίνει σε έναν άλλο άνθρωπο. Όλα τα χρόνια, ήμουν σε συλλογικές δουλειές και έπαιρνα το μερίδιο της επιτυχίας που μου αναλογούσε. Τώρα, νομίζω ότι είναι μεγαλύτερη η χαρά της συνειδητοποίησης ότι με την τέχνη μπορείς να πλησιάσεις τόσο πολύ τις ψυχές των ανθρώπων» εξομολογείται.

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Ο χαρακτήρας της Όλγας, που υποδύθηκες στο «Ριφιφί», είναι εμπνευσμένος από μια τραγική μητέρα, τη Γεωργία Πιτσιλάδη, η οποία ζει σήμερα στη Λέσβο και πριν από 20 χρόνια είχε χάσει τον μικρό γιο της από καρκίνο. Τότε η υπόθεση είχε συνταράξει την ελληνική κοινωνία, καθώς είχαν συγκεντρωθεί χρήματα από προσφορές για να ταξιδέψει το παιδί στο εξωτερικό και να υποβληθεί στην κατάλληλη θεραπεία, αλλά λόγω γραφειοκρατίας δεν εκταμιεύτηκαν ποτέ. Ήταν δύσκολο να προσεγγίσεις αυτόν τον ρόλο;

Όταν διάβασα το σενάριο, δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Πέρα από το κομμάτι της αλήθειας της ιστορίας –γιατί αυτή η γυναίκα υπάρχει, το παιδάκι έχει πεθάνει, τα χρήματα βρίσκονται ακόμη στην τράπεζα– η αδικία έχει γίνει. Δεν μπορώ βέβαια να νιώσω πώς είναι να πεθαίνει το παιδί σου, δεν το έχω ζήσει, αλλά έβαλα δικά μου κομμάτια που ενώθηκαν με το σενάριο. Για μένα το πιο σημαντικό είναι σε ποια στιγμή της πορείας σου σε βρίσκει ένας ρόλος. Η Όλγα με βρήκε σε μια φάση της ζωής μου όπου ήθελα να διώξω τα φαντάσματά μου και να κλείσω δικές μου πόρτες.

Τι εννοείς;

Στην πορεία της ζωής μου έχουν υπάρξει πολλές στιγμές μεγάλης ευδαιμονίας, αλλά και ορισμένες πάρα πολύ δύσκολες. Δεν θα αναφέρω συγκεκριμένα. Αφήνω τον κόσμο να φανταστεί. Οι ηθοποιοί κάνουμε μυθοπλασία. Αν ο θεατής ξέρει τα πάντα για μένα, θα του έχω γκρεμίσει τη φαντασία. Πρέπει να ακουμπά πάνω μου τις δικές του χαρές και απογοητεύσεις.

Η Ευαγγελία Μουμούρη σε μία από τις σκηνές της σειράς που προκάλεσαν αίσθηση.

Για τις ανάγκες του σεναρίου στο Ριφιφί, είχες πολλές σκηνές στο ζαχαροπλαστείο, με μία πάστα αμυγδάλου κάθε φορά μπροστά σου. Πόσες πάστες χρειάστηκε να φας στα γυρίσματα;

Έτρωγα μία κουταλιά για τις σκηνές που προηγήθηκαν από το φινάλε και στην τελευταία σκηνή της προσωπικής μου ιστορίας, έφαγα μία ολόκληρη πάστα και τέλος. Δεν υπήρχε επανάληψη της σκηνής. Θυμάμαι ο Σωτήρης Τσαφούλιας μπήκε στο ζαχαροπλαστείο, αγκαλιαστήκαμε και χρειάστηκα ένα πεντάλεπτο μετά για να συνέλθω. Ήξερα ότι μέσα από τις δουλειές μου έχω δώσει γέλιο στον κόσμο, αλλά τόσο μεγάλη συγκίνηση δεν ήξερα ότι θα μπορούσα να προσφέρω. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση πόσο επηρεάστηκε ο κόσμος.

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Η Ευαγγελία Μουμούρη με τον Σωτήρη Τσαφούλια.

Ευαγγελία Μουμούρη: «Πρέπει να αφήσω πίσω μου το “Ριφιφί”»

Τι διαφορετικό θεωρείς ότι έχει ο Σωτήρης Τσαφούλιας ως σκηνοθέτης;

Είναι πολύ γρήγορος, αποτελεσματικός και ευφυής. Έχει μια κοινωνική τοποθέτηση στα πράγματα και δεν φοβάται να την πει. Είναι ωραίος τύπος. Ως σκηνοθέτης έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στον άνθρωπο που επιλέγει, δίνοντάς του άπλετο χώρο. Επίσης έχει μια ευαισθησία που δεν την κάνει «παντιέρα». Θα σου έλεγα ότι ο Σωτήρης είναι πάντα δύο βήματα μπροστά απ’ όλους μας. Στηρίζει τη δουλειά του και το όραμά του, με όποιο κόστος, και με μεγάλη ανοιχτωσιά κάνει τον ηθοποιό συνδημιουργό.

Η επιτυχία του «Ριφιφί» σού δημιουργεί άγχος για τις επόμενες επιλογές σου;

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Το «Ριφιφί» είναι μια φωτεινή δουλειά και είμαι ευγνώμων που την έζησα. Αλλά θα πρέπει να την αφήσω πίσω μου και να προχωρήσω. Όταν πρωτοξεκίνησα ως ηθοποιός, δεν σκεφτόμουν την επιτυχία. Ήθελα να με αγαπάει το σινάφι μου. Από μικρή ήθελα να ανήκω στην οικογένεια του θεάτρου. Εκεί ένιωθα ασφάλεια. Στην παράσταση ξέρεις ποιο θα είναι το τέλος. Δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Υπάρχει μία αρχή, μία μέση και ένα τέλος. Στη ζωή δεν υπάρχει καμία σταθερά.

Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη της Ευαγγελίας Μουμούρη στο ΟΚ! που κυκλοφορεί σήμερα, Τετάρτη 4/11.