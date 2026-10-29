Η αλληλεγγύη και η προσφορά βρέθηκαν στο επίκεντρο του Airbnb.org Gala, μίας ξεχωριστής βραδιάς αφιερωμένης στην ενίσχυση του έργου του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Airbnb.org.
Σε μια λαμπερή ατμόσφαιρα με την παρουσία προσωπικοτήτων από τον χώρο του θεάματος, της επιχειρηματικότητας και της ανθρωπιστικής δράσης, η εκδήλωση ανέδειξε τη δύναμη της κοινότητας και της προσωρινής στέγασης σε στιγμές κρίσης.
Από την ίδρυσή της, η Airbnb.org έχει προσφέρει εκατοντάδες χιλιάδες δωρεάν διανυκτερεύσεις σε οικογένειες που εκτοπίστηκαν λόγω φυσικών καταστροφών ή πολεμικών συρράξεων, αξιοποιώντας το παγκόσμιο δίκτυο οικοδεσποτών της πλατφόρμας.
Όπως τονίστηκε κατά τη διάρκεια της βραδιάς, το 100% των δωρεών που συγκεντρώνονται διοχετεύεται απευθείας στη χρηματοδότηση στεγαστικής βοήθειας έκτακτης ανάγκης, καθώς τα λειτουργικά έξοδα του οργανισμού καλύπτονται εξ ολοκλήρου από την Airbnb.
Η βραδιά έκλεισε με μηνύματα ελπίδας και δέσμευσης για τη συνέχιση της υποστήριξης ευάλωτων ομάδων παγκοσμίως, υπενθυμίζοντας πως η έννοια της φιλοξενίας αποκτά την πιο ουσιαστική της μορφή όταν προσφέρεται σε όσους τη χρειάζονται περισσότερο.