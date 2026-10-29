Ο Μάθιου Μακόναχι με την Καμίλα Άλβες στο Airbnb.org Gala

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Η αλληλεγγύη και η προσφορά βρέθηκαν στο επίκεντρο του Airbnb.org Gala, μίας ξεχωριστής βραδιάς αφιερωμένης στην ενίσχυση του έργου του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Airbnb.org.

Η Σαρλίζ Θερόν (με δημιουργία Givenchy) και ο Μπράιαν Τσέσκι, CEO της Airbnb.

Σε μια λαμπερή ατμόσφαιρα με την παρουσία προσωπικοτήτων από τον χώρο του θεάματος, της επιχειρηματικότητας και της ανθρωπιστικής δράσης, η εκδήλωση ανέδειξε τη δύναμη της κοινότητας και της προσωρινής στέγασης σε στιγμές κρίσης.

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Η Τζέσικα Άλμπα με Donna Karan φόρεμα του 2003.

Από την ίδρυσή της, η Airbnb.org έχει προσφέρει εκατοντάδες χιλιάδες δωρεάν διανυκτερεύσεις σε οικογένειες που εκτοπίστηκαν λόγω φυσικών καταστροφών ή πολεμικών συρράξεων, αξιοποιώντας το παγκόσμιο δίκτυο οικοδεσποτών της πλατφόρμας.

Η Σιένα Μίλερ με Alberta Ferretti Resort 2027.

Όπως τονίστηκε κατά τη διάρκεια της βραδιάς, το 100% των δωρεών που συγκεντρώνονται διοχετεύεται απευθείας στη χρηματοδότηση στεγαστικής βοήθειας έκτακτης ανάγκης, καθώς τα λειτουργικά έξοδα του οργανισμού καλύπτονται εξ ολοκλήρου από την Airbnb.

Η Ζόι Σαλντάνια με κοστούμι The Row.

Η βραδιά έκλεισε με μηνύματα ελπίδας και δέσμευσης για τη συνέχιση της υποστήριξης ευάλωτων ομάδων παγκοσμίως, υπενθυμίζοντας πως η έννοια της φιλοξενίας αποκτά την πιο ουσιαστική της μορφή όταν προσφέρεται σε όσους τη χρειάζονται περισσότερο.

Η Σερένα Γουίλιαμς με Clio Peppiatt στο Airbnb.org Gala.

O Μάθιου Μακόναχι με τη σύζυγό του Καμίλα Άλβες με φόρεμα Sergio Hudson Spring 2026.

Η Σίνθια Ερίβο με φόρεμα Cong Tri.