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Η απόφαση για την πώληση της επιχείρησης, η οποία είχε απαιτήσει επένδυση άνω των 300.000 ευρώ, αποδίδεται στις αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις και τις επαγγελματικές ανάγκες του ζευγαριού.

Ο Δημήτρης Μακρυνιώτης παραβρέθηκε στο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη, παρέχοντας στήριξη στην οικογένεια της συντρόφου του κατά τη διάρκεια της δύσκολης αυτής περιόδου.

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Δέκα χρόνια κοινής ζωής συμπλήρωσαν φέτος ο Δημήτρης Μακρυνιώτης και η αδελφή του αδικοχαμένου Γιώργου Μαζωνάκη, Βάσω. Το ζευγάρι που ζει σαν παντρεμένο από τον πρώτο χρόνο της σχέσης του, το 2025 είχε εγκαινιάσει το κοινό του επιχειρηματικό βήμα στον χώρο της εστιάσης, ανοίγοντας το all day cafe- ζαχαροπλαστείο Routina στο κέντρο της Γλυφάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, το ζευγάρι πριν από λίγες εβδομάδες πήρε μια δύσκολη απόφαση: Να πουλήσει την επιχείρηση που έστησαν με πολλή αγάπη και ακόμα περισσότερο κόπο, χωρίς να ξεκαθαρίζεται αν η κίνησή τους αυτή συνδέεται με τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και όσα ακολούθησαν.

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Ο Δημήτρης Μακρυνιώτης και η Βάσω Μαζωνάκη.

«Η Βάσω προσπαθεί να στηρίξει τους γονείς της, που, εκτός από τον αβάστακτό τους πόνο, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με την υγεία τους οπότε είναι αναγκασμένη να λείπει πολλές ώρες από το μαγαζί, ενώ ο Δημήτρης ασχολείται πολύ και με το consulting αφού έχει μεγάλη ζήτηση ως ένας από τους πιο πετυχημένους pastry chef στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα και εκείνος να έχει αρκετά ταξίδια και άλλες υποχρεώσεις».

Μάλιστα τον περασμένο χρόνο είχε ακουστεί πως η επένδυση που είχε κάνει η Βάσω Μαζωνάκη και ο Δημήτρης Μακρυνιώτης στο κατάστημά του είχε ξεπεράσει τις 300.000 ευρώ.

Δημήτρης Μακρυνιώτης: Η στήριξη στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη

Πριν από δύο χρόνια ο σύντροφος της Βάσως Μαζωνάκη είχε μιλήσει ανοιχτά για το σοβαρό αυτοάνοσο που αντιμετώπισε στις αρχές της δεκαετίας: «Είναι μια ασθένεια, Gravis λέγεται. Ήταν ένα διάστημα που μου είχε πέσει το μάτι και το πρώτο που έκανα μετά την διάγνωση και ήταν μεγάλο λάθος, μπήκα στην google και έλεγε το προσδόκιμο όριο της ζωής. Χτυπάει τους μυς».

Για τη σύντροφό του, ο Δημήτρης Μακρυνιώτης είχε αποκαλύψει: «Με στηρίζει σε όλα. Από την ημέρα που την γνώρισα νιώθω πολύ τυχερός. Δεν ένιωθα τυχερός, μου πήγαιναν όλα στραβά, όταν την γνώρισα όλα άλλαξαν».

Ο Δημήτρης Μακρυνιώτης με την Κλειώ Μαζωνάκη.

Το πρωί της Κυριακής, ο Δημήτρης Μακρυνιώτης όχι μόνο έδωσε το παρών στο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον οποίο συνδεόταν με στενή φιλία μέχρι τη ρήξη των σχέσεών του με την αδελφή του, αλλά κρατούσε από τον χέρι τη συντετριμμένη μητέρα του, Κλειώ, καθώς έβγαινε από την εκκλησία. «Όλη η οικογένεια τον αγαπάει πολύ» λέει άνθρωπος που τους γνωρίζει. «Ο Δημήτρης είναι ένας πραγματικά καλός άνθρωπος».