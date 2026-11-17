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Η ίδια αρνήθηκε ευγενικά να κάνει δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες για να μην αποσπάσει την προσοχή από την επαγγελματική επιτυχία του γιου της.

Ο 31χρονος τραγουδοποιός αναφέρθηκε σε προσωπικές δυσκολίες του παρελθόντος, όπως οι κρίσεις πανικού, και συνομίλησε με τον Γιώργο Νταλάρα για την καλλιτεχνική του πορεία.

Ο Γιάννης Πάριος δεν παρευρέθηκε στην εκδήλωση λόγω της παραμονής του στην Πάρο, ενώ η Σοφία Αλιμπέρτη διαμένει μόνιμα στην Αίγινα απέχοντας από τη δημοσιότητα.

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Μπορεί η Σοφία Αλιμπέρτη να απέχει συνειδητά από τη δημοσιότητα τα τελευταία χρόνια, δεν θα μπορούσε όμως να μη δώσει το παρών στην παρουσιάση της νέας δισκογραφικής δουλειάς του μικρότερου γιου της Νικόλα Βαρθακούρη που είναι ευρύτερα γνωστός με το καλλιτεχνικό όνομα Good Job Nicky.

Ο 31χρονος τραγουδοποιός πόζαρε με περηφάνια αγκαλιά με την 63χρονη μητέρα του.

Παρά την πίεση που δέχτηκε από τους δημοσιογράφους, η Σοφία Αλιμπέρτη αρνήθηκε ευγενικά να μιλήσει στις τηλεοπτικές κάμερες, καθώς δεν ήθελε να τραβήξει την προσοχή από τη σημαντική βραδιά του γιου της.

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Ο Good Job Nicky, μιλώντας στους δημοσιογράφους, παραδέχτηκε ότι στο παρελθόν είχε ταλαιπωρηθεί από κρίσεις πανικού και δυσφαγία, ενώ όταν τον ρώτησαν αν ο Γιάννης Πάριος ήταν πιο αυστηρός κριτής στη δουλειά του εκείνος απάντησε αφοπλιστικά: «Ποιος νομίζεις ότι διάλεγε τα κομμάτια που θα κυκλοφορούσε ο πατέρας μου; Ποια νομίζεις ότι επιλέγει πάνω- κάτω ποια θα βγάλει ο γιος της;».

Το νέο άλμπουμ του Good Job Nicky έχει τίτλο Gone Missing.

Με τον Γιώργο Νταλάρα, ο οποίος συνοδευόταν από τη σύζυγό του, Άννα.

Ο Γιώργος Νταλάρας δεν δίστασε να πει στον Good Job Nicky μπροστά στις κάμερες ότι πρέπει να βρει το «σθένος» να πάει για δύο χρόνια στο Λονδίνο ώστε να βρει εκεί τους σωστούς ανθρώπους που θα κάνουν πραγματικότητα τα καλλιτεχνικά του όνειρα. «Αυτό που κάνει είναι μοναδικό» τόνισε.

Σοφία Αλιμπέρτη: Η ζωή στην Αίγινα

Ο πρώην σύζυγος της, Γιάννης Πάριος, αν και το ήθελε πολύ, τελικά δεν μπόρεσε να ταξιδέψει από την Πάρο όπου βρίσκεται το τελευταίο διάστημα, ενώ η ίδια ήρθε κατευθείαν από την Αίγινα όπου ζει μόνιμα τα τελευταία χρόνια.

Παρά τις φήμες που τη θέλουν κατά καιρούς να επιστρέφει στην τηλεόραση μετά το τέλος της εκπομπής «Ζήσε αλλιώς» που είχε παρουσιάσει στον ΑΝΤ1 πριν από τρία χρόνια, η ίδια δεν κρύβει ότι απολαμβάνει πολύ την ήσυχη καθημερινότητά της στο νησί του Αργοσαρωνικού.

Η τελευταία φορά που η Σοφία Αλιμπέρτη μίλησε δημόσια για τον γιο της, ήταν την περασμένη άνοιξη μέσω τηλεφώνου στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού: «Ο Νικόλας είναι ο δάσκαλός μου» είχε παραδεχτεί τότε