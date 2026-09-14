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Με μεγάλη συγκίνηση και δάκρυα που σε κάποιες στιγμές δεν του επέτρεπαν να μιλήσει, ο Good Job Nicky αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης την Κυριακή.

Ο τραγουδιστής μίλησε για τον συνάδελφό του, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, τονίζοντας πόσο σημαντικός ήταν για εκείνον. Τα λόγια του προκάλεσαν το θερμό χειροκρότημα των παριστάμενων.

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«Μας έδειξε ειλικρινέστατα τι πάει να πει ελεύθυερος άνθρωπος, γούσταρε πάρα πολύ αυτό που έκανε, τον κρατούσε παιδί, ζωντανό, ελεύθερο» είπε ο γιος του Γιάννη Πάριου.

Στη συνέχεια, ο Good Job Nicky αναφέρθηκε στην αγάπη που έτρεφε ο Γιώργος Μαζωνάκης για τους ανθρώπους γύρω του, αλλά και στην ανάγκη να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας.

«Πραγματικά ελπίζω να του το δείξαμε ότι τον αγαπούσαμε, τον αγαπούσαμε και μας αγαπούσε γιατί να το ξέρετε σας αγαπούσε όλους», είπε, εμφανώς συγκινημένος, πριν ξεσπάσει σε δάκρυα.

«Να δείχνετε ότι αγαπάτε γιατί ένας άνθρωπος σαν τον Γιώργο που το έδειχνε με κάθε ευκαιρία, έπαιρνε τηλέφωνο από το πουθενά για να δείξει το ενδιαφέρον του, ήταν ένα πολύ ευαίσθητο πλάσμα» συνέχισε.

Ο Good Job Nicky ολοκλήρωσε την αναφορά του στον Γιώργο Μαζωνάκη εν μέσω χειροκροτημάτων, με μια έκκληση προς όλους: «να δείχνετε ότι αγαπάτε τους ανθρώπους που σας ενδιαφέρουν».