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Σήμερα, στις 19:30, θα ξεκινήσει η «λαϊκή αγρυπνία» για τον Γιώργο Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια. Φίλοι, θαυμαστές και άνθρωποι που τον αγάπησαν θα έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν εκεί και να του πουν από κοντά το τελευταίο «αντίο».

Η αγρυπνία θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ως ένας φόρος τιμής στη μνήμη του αγαπημένου τραγουδιστή. Η Αγία Τριάδα Νίκαιας ήταν η εκκλησία και η ενορία με την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ιδιαίτερο δεσμό και την αγαπούσε ιδιαίτερα. Για αυτόν τον λόγο, η οικογένειά του αποφάσισε να επιλέξει τον συγκεκριμένο ναό για τον τελευταίο αποχαιρετισμό.

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Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη θα τελεστεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στη 13:00 στην Αγία Τριάδα Νίκαιας, ενώ στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Παράλληλα, η οικογένεια έχει απευθύνει έκκληση προς όσους επιθυμούν να μην προσφέρουν στεφάνια, αλλά, αντί αυτών, να στηρίξουν οικονομικά το Humanity Greece.