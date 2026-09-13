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Ο παπά Στράτης αποχαιρέτησε με έναν ιδιαίτερο τρόπο τον Γιώργο Μαζωνάκη, με τον οποίο συνεργάστηκε μουσικά και τον συνόδευσε στην αρχή της καριέρας του, ως βιολιστής.

Πριν ακολουθήσει τον δρόμο της ιεροσύνης, ο Ευστράτιος Συρίγος είχε τη δική του διαδρομή στη μουσική. Εργάστηκε ως βιολιστής σε μεγάλες πίστες της Αθήνας και συνεργάστηκε με γνωστά ονόματα του ελληνικού τραγουδιού. Βρέθηκε στο πλευρό του όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε ακόμη τα πρώτα του βήματα στις αθηναϊκές πίστες, ως ο πρώτος βιολιστής του.

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Θέλοντας να πει το δικό του «αντίο», ο παπά Στράτης πήρε ξανά το βιολί του και έπαιξε το τραγούδι «Μου λείπεις», σε μια συμβολική αναφορά στη συνεργασία και τη φιλική σχέση τους.

Η μουσική υπήρξε σημαντικό κομμάτι της ζωής του πατέρα Ευστράτιου πριν από την ιεροσύνη. Οι νυχτερινές πίστες, οι ορχήστρες και οι συνεργασίες με καλλιτέχνες αποτέλεσαν για χρόνια την καθημερινότητά του.

Αργότερα άφησε πίσω του τη νύχτα και ακολούθησε τον δρόμο της Εκκλησίας. Το βιολί, όμως, δεν έπαψε να αποτελεί μέρος της προσωπικής του ιστορίας.