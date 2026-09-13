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Με την παρουσία κόσμου θα πραγματοποιηθεί τελικά η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη αύριο, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στη Νίκαια.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 13:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, όπου όποιος επιθυμεί θα έχει τη δυνατότητα να παραστεί και να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη. Τη σχετική διευκρίνιση έδωσε σήμερα ο δικηγόρος της οικογένειας, Μπάμπης Λυκούδης.

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Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Λυκούδης ξεκαθάρισε ότι μόνο η ταφή του τραγουδιστή, στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Η ανακοίνωση που είχε εκδώσει η οικογένεια για το ύστατο «χαίρε» στον Γιώργο Μαζωνάκη ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου». Η συγκεκριμένη διατύπωση δημιούργησε την εντύπωση ότι δεν θα επιτρεπόταν η παρουσία κόσμου στην τελετή.

Ωστόσο, με τις σημερινές δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο Μπάμπης Λυκούδης έβαλε τέλος στην παρανόηση, διευκρινίζοντας ότι ο κόσμος θα μπορεί να παραστεί στην εξόδιο ακολουθία και να αποχαιρετήσει τον δημοφιλή τραγουδιστή. Σε στενό οικογενειακό κύκλο θα γίνει μόνο η ταφή.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, στις 19:30, θα ξεκινήσει η λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια.