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Η οικογένεια του καλλιτέχνη διοργανώνει λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου.

Οι αρχές έχουν λάβει αυστηρά μέτρα ασφαλείας για την αναμενόμενη προσέλευση χιλιάδων πολιτών που επιθυμούν να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου σε στενό οικογενειακό κύκλο στον ίδιο ναό της Νίκαιας.

Η ταφή του εκλιπόντος καλλιτέχνη θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την ακολουθία στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών στη Νίκαια.

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Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε πρόωρα και απρόσμενα από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του, τους γονείς, τις αδερφές του, τους στενούς συγγενείς και τους φίλους του. Η λαϊκή αγρυπνία για τον αείμνηστο καλλιτέχνη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια αποτελεί μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές αποχαιρετισμού σε έναν τραγουδιστή που συνδέθηκε όσο λίγοι με τη λαϊκή ψυχή της περιοχής.

Η αγρυπνία, που ξεκινά στις 19:30 το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να συγκεντρώσει έξω από την εκκλησία της Νίκαιας χιλιάδες ανθρώπους. Σύμφωνα με την εκτίμηση της αστυνομίας, ο αριθμός τους αναμένεται να ξεπεράσει τις 25.000. Από το μεσημέρι, οι προετοιμασίες είχαν ολοκληρωθεί, με κιγκλιδώματα να έχουν τοποθετηθεί για την αποφυγή συνωστισμού, σκηνές να έχουν στηθεί για τα τηλεοπτικά συνεργεία, ενώ σε ετοιμότητα θα βρίσκεται και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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Σύμφωνα με το δελτίο ειδήσεων του Mega, σε επιφυλακή θα βρίσκεται και το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη επέλεξε τον συγκεκριμένο ναό, καθώς ήταν η αγαπημένη του εκκλησία και βρίσκεται στη γειτονιά όπου μεγάλωσε.

Η αγρυπνία θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες ανθρώπους, κάθε ηλικίας, να προσέλθουν και να πουν το τελευταίο «αντίο» στον τραγουδιστή.

Η Νίκαια ήταν ο τόπος όπου μεγάλωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης και διαμόρφωσε την προσωπικότητά του. Μια πόλη που δεν ξέχασε ποτέ, ακόμη και όταν η καριέρα του τον οδήγησε μακριά από τη γειτονιά των παιδικών του χρόνων. Όσο ήταν ακόμη στη ζωή, φρόντιζε να βρίσκει χρόνο για να επισκέπτεται το πατρικό του σπίτι, αλλά και τα μέρη όπου συνήθιζε να κάνει τις βόλτες του όταν ήταν παιδί. Παρέμεινε πάντα απλός και προσιτός, με την επιτυχία του να μην έχει αλλοιώσει στο ελάχιστο τον χαρακτήρα του.

Στόχος της οικογένειας είναι να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στον απλό κόσμο που τον αγάπησε να τον αποχαιρετήσει. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 13:00 το μεσημέρι της Δευτέρας, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια. Αμέσως μετά, η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, στη Νίκαια.