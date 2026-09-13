Ο στιχουργός Γιώργος Παριανός, που είχε γράψει μια από τις μεάλες επιτυχίες του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη «Παιδί της Νύχτας Είμαι Εγώ» σε ανάρτησή του αναφέρει πως είχε γράψει ένά ακόμη τραγτούδι ειδικά για τον εκλιπόντα.
Μάλιστα δημοσίευσε τους στίχους του ανέκδοτου τραγουδιού που προοριζόταν να ερμηνεύσει ο Μαζωνάκης αλλά δεν πρόλαβε να το ηχογραφήσει.
Οι στίχοι του τραγουδιού Είδα τον Χριστό Φαντάρο
Με όλα αυτά που πέρασα
και με όλα αυτά που είδα
απ΄την φωτιά επέζησα
κι από την καταιγίδα
γιατί μια μέρα Κυριακή
κλεισμένος σε μια φυλακή
Είδα τον Χριστό φαντάρο
και μου είπε πριν φουντάρω:
“Μη τα κάνεις όλα λίμπα
μόνο σκάσε και κολύμπα!”
Στ΄αγκάθια εγώ περπάτησα
σα να ΄τανε λουλούδια
κι όλους αυτούς που αγάπησα
τους έκανα τραγούδια
γιατί μια μέρα Κυριακή
κλεισμένος μες στην φυλακή
Είδα τον Χριστό φαντάρο
και μου είπε πριν φουντάρω
“Μη τα κάνεις όλα λίμπα
μόνο σκάσε και κολύμπα!”