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Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή στο ιατρείο, εξετάζοντας κρίσιμα ψηφιακά στοιχεία και αντιφάσεις στις καταθέσεις.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται ογδόντα τέσσερα λεπτά της ώρας, κατά τα οποία προκύπτουν ερωτήματα για τη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης και τη διαγραφή φωτογραφικού υλικού.

Οι δύο γιατροί αντιμετωπίζουν κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία θανάτου.

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Απόψε, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, φίλοι, συνεργάτες και απλός κόσμος θα έχουν την ευκαιρία να πουν το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη. Και την ίδια ώρα που η οικογένεια προετοιμάζεται για την κηδεία του, η δικαστική έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του αποκτά καθημερινά νέα, δραματικά στοιχεία.

Η σορός του τραγουδιστή θα βρίσκεται από τις 19.30 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νίκαιας, την εκκλησία και την ενορία που, σύμφωνα με την οικογένειά του, αγαπούσε ιδιαίτερα. Η «λαϊκή αγρυπνία» θα συνεχιστεί έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, σε στενό οικογενειακό κύκλο, και η ταφή θα γίνει στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών. Αντί στεφάνων, η οικογένεια ζητεί από όσους επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece.

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Η αγρυπνία πριν από το τελευταίο αντίο

Η επιλογή της Αγίας Τριάδος στη Νίκαια δεν είναι τυχαία. Είναι η περιοχή με την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ισχυρούς δεσμούς και ο χώρος στον οποίο η οικογένειά του θέλησε να δοθεί η δυνατότητα στον κόσμο να τον αποχαιρετήσει χωρίς το αυστηρό πλαίσιο μιας ιδιωτικής κηδείας.

Μετά την ολονύκτια αγρυπνία θα ακολουθήσει τη Δευτέρα το τελευταίο αντίο της οικογένειας.

Και τότε, όμως, η δεύτερη μεγάλη υπόθεση που συνοδεύει τον θάνατό του θα παραμένει ανοικτή: τι ακριβώς συνέβη μέσα στο ιατρείο του Κολωνακίου την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου;

Τα 84 λεπτά που βρίσκονται στο μικροσκόπιο

Τα νεότερα ψηφιακά στοιχεία δίνουν πλέον στις Αρχές ένα πολύ συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο.

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Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν ανακτηθεί από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, η συσκευή τέθηκε σε λειτουργία στις 14:14:10 και λειτούργησε για περίπου 42 λεπτά, έως τις 14:57.

Το γεγονός αυτό θεωρείται εξαιρετικά σημαντικό, καθώς επιβεβαιώνει ότι η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης είχε πράγματι αρχίσει.

Ακόμη πιο κρίσιμο είναι ένα άλλο ψηφιακό εύρημα.

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Στις 14:45:22, ενώ το μηχάνημα εξακολουθούσε να λειτουργεί, φέρεται να τραβήχτηκε φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη ξαπλωμένου στο κρεβάτι και χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, η φωτογραφία φέρεται να εστάλη από τη γιατρό στον σύζυγό της, ο οποίος εκείνη την ώρα βρισκόταν σε κοντινό κατάστημα του Κολωνακίου και επέστρεψε στο ιατρείο.

Το μηχάνημα σταμάτησε στις 14:57.

Η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 16:21.

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Ανάμεσα στα δύο αυτά χρονικά σημεία μεσολαβούν 84 λεπτά.

Αυτά ακριβώς τα 84 λεπτά είναι σήμερα ένα από τα κεντρικά αντικείμενα της έρευνας.

Τι έγινε από τις 14:57 έως τις 16:21

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Οι Αρχές επιχειρούν να απαντήσουν σε μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα:

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Πότε διαπιστώθηκε ότι ο τραγουδιστής είχε υποστεί ανακοπή;

Πότε άρχισαν οι προσπάθειες ανάνηψης;

Πόσο διήρκεσαν;

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Γιατί το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 16:21;

Και κυρίως, ποια ακριβώς ήταν η κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη σε όλο αυτό το διάστημα;

Ο γιατρός έχει υποστηρίξει ότι έγινε προσπάθεια ανάνηψης με ΚΑΡΠΑ και χορήγηση αδρεναλίνης. Ωστόσο, η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων βρίσκεται πλέον υπό διερεύνηση.

Από τη στιγμή που κλήθηκε το ΕΚΑΒ, η ανταπόκριση ήταν ταχύτατη. Ο πρώτος διασώστης φέρεται να έφτασε στις 16:24, μόλις τρία λεπτά μετά την κλήση. Ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε στις 16:45 στο νοσοκομείο «Ελπίς» και στις 17:40 διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η φωτογραφία που διαγράφηκε και ανακτήθηκε

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η τύχη της φωτογραφίας που φέρεται να τραβήχτηκε στις 14:45.

Σύμφωνα με τα ψηφιακά ευρήματα, η συγκεκριμένη φωτογραφία διαγράφηκε από το κινητό της γιατρού στις 19:09, πριν από τη μετάβαση του ζευγαριού στην Ασφάλεια.

Η διαγραφή, όμως, δεν ήταν οριστική.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ανακτήσουν τη φωτογραφία και το υλικό αποτελεί πλέον τμήμα της δικογραφίας.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. έχει επιβεβαιώσει ότι οι Αρχές ανέκτησαν στοιχεία τα οποία είχαν διαγραφεί, ενώ παράλληλα εξετάζονται αντιφάσεις στις αρχικές καταθέσεις.

Το ιατρείο είχε καθαριστεί

Νέα ερωτήματα δημιουργούν και οι φωτογραφίες από το εσωτερικό του ιατρείου μετά το περιστατικό.

Όπως προκύπτει από το υλικό που παρουσιάστηκε, όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στον χώρο, είχε ήδη προηγηθεί καθαρισμός.

Νοσηλεύτρια φέρεται να κατέθεσε ότι καθάρισε μαζί με ακόμη μία εργαζόμενη, ενώ από την πλευρά της γραμματείας υποστηρίχθηκε ότι πρόκειται για πάγια διαδικασία μετά από κάθε ιατρική πράξη.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν δύο κηλίδες καστανέρυθρης ουσίας σε καλύμματα μαξιλαριών καναπέ, ίχνη καφέ ουσίας στο κάλυμμα του καναπέ και ένα κομμάτι γάζας. Το τι ακριβώς είναι οι ουσίες αυτές και ποια σχέση μπορεί να έχουν με το περιστατικό αποτελεί αντικείμενο εργαστηριακού ελέγχου.

Τι βρήκαν οι διασώστες

Σύμφωνα με κατάθεση διασώστριας του ΕΚΑΒ, όταν το πλήρωμα μπήκε στο ιατρείο βρήκε τον Γιώργο Μαζωνάκη ανάσκελα σε ιατρικό κρεβάτι, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ενώ γιατρός του ιατρείου πραγματοποιούσε ΚΑΡΠΑ.

Οι διασώστες δεν διαπίστωσαν αίμα στον χώρο και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης δεν βρισκόταν τότε σε λειτουργία.

Σύμφωνα με την ίδια κατάθεση, ο γιατρός φέρεται να είπε αρχικά ότι ο τραγουδιστής είχε προσέλθει για κάποια θεραπεία και ότι υπέστη ανακοπή μετά την τοποθέτηση φλεβικής γραμμής, πριν αρχίσει η θεραπεία.

Όμως, το ψηφιακό αρχείο του μηχανήματος φαίνεται να δείχνει ότι η πλασμαφαίρεση είχε ήδη πραγματοποιηθεί επί περίπου 42 λεπτά. Αυτή η απόκλιση αποτελεί ένα από τα στοιχεία που αξιολογούν οι ανακριτικές Αρχές.

Το μηχάνημα που δεν είχε εντοπιστεί στους ελέγχους

Σοβαρό είναι και το ζήτημα της ίδιας της λειτουργίας του ιατρείου.

Εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών έχει αναφέρει ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης δεν είχε παρουσιαστεί σε προηγούμενους ελέγχους του χώρου.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης έχει δηλώσει ότι στους προηγούμενους ελέγχους δεν είχε εντοπιστεί τέτοιο μηχάνημα και ότι η συγκεκριμένη διαδικασία απαιτεί ειδικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό.

«Πρώτα ο Θεός και μετά εγώ» – Η καταγγελία ασθενούς

Στο μεταξύ, νέα μαρτυρία πρώην ασθενούς του ιδιοκτήτη του ιατρείου δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη συζήτηση για τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε.

Γυναίκα που μίλησε στον ΣΚΑΪ υποστήριξε ότι ο γιατρός συνήθιζε να εμφανίζεται με μεγάλη βεβαιότητα για τις μεθόδους του και να λέει στους ασθενείς ότι «πρώτα είναι ο Θεός και μετά εγώ».

Η ίδια κατήγγειλε ότι σε γυναίκα με επιθετικό καρκίνο του μαστού είχαν προταθεί, μεταξύ άλλων, καθαρισμός εντέρου και μεγάλες ποσότητες βιταμινών, έναντι υψηλού οικονομικού κόστους. Πρόκειται για καταγγελία ασθενούς και όχι για δικαστικά διαπιστωμένο γεγονός.

Κακουργηματική δίωξη στους δύο γιατρούς

Η υπόθεση έχει ήδη περάσει σε νέο δικαστικό επίπεδο.

Ο εισαγγελέας άσκησε στους δύο γιατρούς ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση και οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι δύο γιατροί αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα, την ίδια ημέρα που η οικογένεια θα κηδεύει τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η πλευρά της οικογένειας έχει ζητήσει ακόμη αυστηρότερη ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης. Ωστόσο, αυτή αποτελεί θέση της οικογένειας και των νομικών της εκπροσώπων και όχι απόφαση της Δικαιοσύνης.

Οι κατηγορούμενοι, όπως σε κάθε ποινική υπόθεση, θεωρούνται αθώοι μέχρι την οριστική δικαστική κρίση.

Η νεκροτομή δεν έδωσε ακόμη την τελική απάντηση

Παρά την πληθώρα των στοιχείων, υπάρχει ένα θεμελιώδες ερώτημα που ακόμη δεν έχει απαντηθεί:

Από τι ακριβώς πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης;

Η νεκροψία-νεκροτομή δεν κατέληξε μέχρι στιγμής σε σαφή αιτία που να εξηγεί τι προκάλεσε την ανακοπή.

Οι ιατροδικαστές αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία θεωρούνται καθοριστικά για το επόμενο στάδιο της έρευνας.

Και αυτή είναι ίσως η πιο σημαντική επισήμανση σε μία υπόθεση που κάθε λίγες ώρες αποκτά και ένα νέο στοιχείο: άλλο η ανακοπή ως τελικό γεγονός και άλλο η αιτία που την προκάλεσε.

Αυτό καλούνται τώρα να διαπιστώσουν οι ιατροδικαστές και, στη συνέχεια, να αξιολογήσει η Δικαιοσύνη.

Το τελευταίο αντίο και η έρευνα που συνεχίζεται

Έτσι, η Κυριακή και η Δευτέρα θα έχουν δύο εντελώς διαφορετικές εικόνες.

Στη Νίκαια, χιλιάδες άνθρωποι αναμένεται να αποχαιρετήσουν έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους τραγουδιστές των τελευταίων δεκαετιών.

Και λίγα χιλιόμετρα μακριά, στις δικαστικές αίθουσες και στα εργαστήρια, θα συνεχίζεται η προσπάθεια να απαντηθεί το ερώτημα που βρίσκεται πίσω από ολόκληρη την υπόθεση: τι συνέβη πραγματικά από τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης μπήκε στο ιατρείο μέχρι τη στιγμή που κλήθηκε το ΕΚΑΒ.

Τα 84 λεπτά, τα ψηφιακά ίχνη, το μηχάνημα, η φωτογραφία, οι καταθέσεις και τα ιατροδικαστικά αποτελέσματα θα κρίνουν πλέον την πορεία μιας υπόθεσης που απέχει ακόμη πολύ από το να θεωρηθεί κλειστή.