Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ιατρός Ματίνα Παγώνη ζητά την αυστηρή εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου για τη διαφήμιση των γιατρών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την επιβολή προστίμων.

Παράλληλα, επισημαίνεται η ανάγκη για εντατικούς ελέγχους σχετικά με τις προδιαγραφές λειτουργίας ιατρείων και τη χρήση εξειδικευμένου ιατρικού εξοπλισμού από το κατάλληλο προσωπικό.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, εξετάζοντας τη νόμιμη λειτουργία του ιατρείου και τη δραστηριότητα των εμπλεκόμενων γιατρών.

Η έρευνα εστιάζει επίσης σε πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό ασφαλείας του χώρου, εξετάζοντας αν ο απινιδωτής που υπήρχε στο ιατρείο ήταν όντως εκτός λειτουργίας.

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Νέα διάσταση παίρνει το θέμα που έθεσα στο σημερινό μου Opinion σχετικά με τη διαφήμιση γιατρών, ιδιαίτερα μέσα από τα social media, αλλά και με τη λειτουργία ιατρείων και τη χρήση εξειδικευμένου ιατρικού εξοπλισμού χωρίς τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ασφάλεια των ασθενών.

Επικοινώνησα με τη κα Ματίνα Παγώνη,ιατρός παθολόγος, με ειδικότητα στην Εσωτερική Παθολογία. Έχει διατελέσει πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ (Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών–Πειραιώς).

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Στη συζήτησή μας ήταν απολύτως σαφής ως προς το πρώτο ζήτημα: για τη διαφήμιση των γιατρών υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο και αυτό που χρειάζεται είναι να εφαρμοστεί.

Όπως μου επισήμανε, το φαινόμενο γιατρών που αυτοδιαφημίζονται μέσω βίντεο στο διαδίκτυο δεν μπορεί να παραμένει ανεξέλεγκτο. Κατά την άποψή της, στις περιπτώσεις παραβίασης των κανόνων πρέπει να προβλέπονται και να επιβάλλονται ιδιαίτερα αυστηρές κυρώσεις, με πρόστιμα που θα μπορούσαν να φθάνουν ακόμη και τις 10.000 ευρώ, ώστε να λειτουργούν πραγματικά αποτρεπτικά.

Έλεγχος και στα εξειδικευμένα ιατρικά μηχανήματα

Η κα Ματίνα Παγώνη συμφώνησε επίσης με ένα δεύτερο ζήτημα που ανέδειξα: την ανάγκη να υπάρχει αυστηρός έλεγχος και συγκεκριμένη διαδικασία για τη διάθεση και χρήση πολύ εξειδικευμένων ιατρικών μηχανημάτων, όπως εκείνων που χρησιμοποιούνται για πλασμαφαίρεση.

Δεν μιλάμε για απλό εξοπλισμό ενός συνηθισμένου ιατρείου. Πρόκειται για μηχανήματα και ιατρικές πράξεις που απαιτούν κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, συγκεκριμένες προδιαγραφές και ασφαλές, αυστηρά ελεγχόμενο ιατρικό ή νοσοκομειακό περιβάλλον.

Το ερώτημα επομένως είναι απλό: ποιος αγοράζει τέτοια μηχανήματα, πού τα εγκαθιστά, ποιος τα χειρίζεται και ποιος ελέγχει ότι πληρούνται όλες οι νόμιμες και επιστημονικές προϋποθέσεις;

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Η έρευνα για το ιατρείο όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης

Την ίδια ώρα συνεχίζεται η έρευνα γύρω από τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και τη λειτουργία του ιατρείου στο οποίο άφησε την τελευταία του πνοή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ρεπορτάζ μου, η Αστυνομία προσανατολίζεται να λάβει καταθέσεις και από κατοίκους της πολυκατοικίας όπου λειτουργούσε ο συγκεκριμένος χώρος. Οι μαρτυρίες τους ενδέχεται να αποδειχθούν σημαντικές για να διαπιστωθεί η πραγματική έκταση της δραστηριότητάς του και η κίνηση προσώπων προς και από αυτόν.

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Παράλληλα διερευνώνται οι δραστηριότητες των γιατρών που συνδέονται με την υπόθεση, ενώ οι αρμόδιες αρχές καλούνται να εξακριβώσουν ποιοι ακριβώς παρείχαν θεραπείες, με ποια ειδικότητα και άδεια, καθώς και αν τηρούνταν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας.

Στο πλαίσιο του ρεπορτάζ κυκλοφορούν πληροφορίες για επισκέψεις στον συγκεκριμένο χώρο προσώπων με ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στη showbiz, την τηλεόραση και το τραγούδι. Οι πληροφορίες αυτές, όμως, πρέπει να επιβεβαιωθούν από την επίσημη έρευνα και δεν μπορούν από μόνες τους να θεωρηθούν αποδεδειγμένα γεγονότα.

Και ένας απινιδωτής που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν λειτουργούσε

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Υπάρχει όμως και ένα ακόμη στοιχείο που προκαλεί πολύ σοβαρά ερωτήματα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν προκύψει για την υπόθεση, ο απινιδωτής που βρισκόταν στον χώρο φέρεται να ήταν εκτός λειτουργίας.

Αν αυτό επιβεβαιωθεί από την έρευνα, πρόκειται για εύρημα εξαιρετικής σοβαρότητας. Σε έναν χώρο όπου πραγματοποιούνται ιατρικές πράξεις – και μάλιστα θεραπείες που μπορεί να απαιτήσουν άμεση αντιμετώπιση μιας επείγουσας κατάστασης – ο εξοπλισμός ασφαλείας δεν αρκεί απλώς να υπάρχει. Πρέπει να λειτουργεί και να είναι άμεσα διαθέσιμος.

Η υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στην αναζήτηση των συγκεκριμένων συνθηκών του θανάτου του. Αναδεικνύει ένα πολύ μεγαλύτερο ζήτημα: ποιος ελέγχει τα ιατρεία, ποιος ελέγχει τον εξοπλισμό τους, ποιος επιτρέπει τη χρήση εξειδικευμένων μηχανημάτων και ποιος παρεμβαίνει όταν η ιατρική μετατρέπεται σε ανεξέλεγκτη αυτοπροβολή στα social media.

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Οι νόμοι υπάρχουν. Αυτό που ζητά πλέον και η Ματίνα Παγώνη είναι να εφαρμοστούν.

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