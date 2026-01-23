Μεγάλη ένταση επικράτησε στο στούντιο του MEGA ανάμεσα σε Ματίνα Παγώνη και Γιώργο Καλλιακμάνη, όταν η Αντιπρόεδρος της ΟΕΝΓΕ έφερε στην συζήτηση το ζήτημα της ατομικής ευθύνης σχετικά με τον θάνατο της 56χρονης στην Άνω Γλυφάδα, με τον Επίτιμο Πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής να ανεβάζει τους τόνους, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι εκείνη έχει χρήματα να επισκευάσει το σπίτι της αν γίνει κάτι, αλλά αυτό δεν ισχύει για τον απλό κόσμο.

Όπως γνωστοποιήθηκε τις τελευταίες ώρες, η 56χρονη βρισκόταν στο φροντιστήριο την ώρα της κακοκαιρίας και εκεί ενημερώθηκε ότι το σπίτι της πλημμύρισε, με αποτέλεσμα να βγει έξω και να βρει τραγικό θάνατο, καθώς κατέληξε κάτω από αυτοκίνητο που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά.

Στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» ήταν καλεσμένος τόσο ο Γ. Καλλιακμάνης, όπου αναλύθηκε διεξοδικά ο ρόλος της αστυνομίας σε περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων, όσο και η Μ. Παγώνη, η οποία έφερε στην κουβέντα το ζήτημα της ατομικής ευθύνης. «Υπάρχει και η προσωπική ευθύνη του καθενός. Είχαν σταλεί μηνύματα για την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «το νερό που έπεφτε εκείνη την ώρα δεν περιγράφεται».

Μεγάλη αντιπαράθεση Παγώνη, Καλλιακμάνη – «Άμα σου κάψουν το σπίτι εσύ έχεις λεφτά να το ξαναφτιάξεις»

Ο Επίτιμος Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής παραδέχτηκε ότι τέτοια φαινόμενα – ο κόσμος να προσπαθεί να σώσει την περιουσία του – παρατηρούνται και στις δασικές πυρκαγιές, ενώ πρόσθεσε ότι η Πολιτεία φέρει ευθύνες, καθώς αν οι αποζημιώσεις ήταν πραγματικές και άμεσες, ο κόσμος θα εγκατέλειπε ευκολότερα τα σπίτια του.

«Αν η πολιτεία αποζημίωνε τους πολίτες, τότε πιο εύκολα θα έφευγαν», τόνισε. «Φταίει η πολιτεία επειδή κάποιος βγήκε από το σπίτι του; Αυτό λες;», ήταν η απάντηση της Μ. Παγώνη, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έντονος διάλογος.

Καλλιακμάνης: «Η Πολιτεία δεν φταίει κ. Παγώνη; Άμα σου κάψουν εσένα το σπίτι σου αλλά εσύ έχεις λεφτά να το ξαναφτιάξεις. Ο φτωχός άνθρωπος που δεν έχει, δεν φταίει η Πολιτεία δεν είναι υποχρέωση της».

Παγώνη: «Σε μένα κάνεις προσωπική επίθεση; Σε μένα; Επειδή ο ρόλος σου είναι άλλος αυτή τη στιγμή, ξέρουμε πολύ καλά τι κάνεις».

Καλλιακμάνης: «Δεν καταλαβαίνω αυτό που λες. Όταν το κράτος δεν αποζημιώνει σεισμόπληκτους και πυρόπληκτους, είναι λογικό να θέλουν να σώσουν τα σπίτια τους».

Παγώνη: «Δεν καταλαβαίνεις τι λέω. Αυτό είναι το πρόβλημά σου».