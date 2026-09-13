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Η ανεξέλεγκτη ιατρική πληροφόρηση στο διαδίκτυο ενέχει κινδύνους παραπληροφόρησης, με τον κ.

Φουστάνο να ζητά από την Πολιτεία μέτρα για τον περιορισμό της.

Οι ιατροί οφείλουν να θέτουν όρια στις απαιτήσεις των ασθενών, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια και την υγεία, μακριά από λογικές lifestyle.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δεν δύναται να πραγματοποιεί καθημερινή εποπτεία στα ιατρεία, ωστόσο εξετάζει πειθαρχικές παραβάσεις όταν αυτές παραπέμπονται αρμοδίως για διερεύνηση.

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«Δεν μπορεί να μπλέκουν το lifestyle με την ιατρική», τόνισε ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Ανδρέας Φουστάνος, μιλώντας στο ΕΡΤnews με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, υπογραμμίζοντας την ανάγκη οι ασθενείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ιατρική πράξη. Παράλληλα, έκανε λόγο για ανεξέλεγκτη ιατρική πληροφόρηση στο διαδίκτυο, η οποία, όπως είπε, μπορεί να παρασύρει τους πολίτες σε επιλογές που εγκυμονούν κινδύνους.

Ο κ. Φουστάνος ξεκαθάρισε ότι υπάρχουν γιατροί που τηρούν τους επιστημονικούς κανόνες και τα ιατρικά πρωτόκολλα, αλλά και κάποιοι που τους παραβαίνουν, επισημαίνοντας ότι η ευθύνη του ασθενούς είναι να αναζητά τον κατάλληλο γιατρό πριν από οποιαδήποτε θεραπεία ή ιατρική παρέμβαση.

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«Ο ασθενής πρέπει πριν κάνει οποιαδήποτε ιατρική πράξη να ψάχνει και να βρίσκει τον κατάλληλο γιατρό», ανέφερε χαρακτηριστικά, θέτοντας στο επίκεντρο το ζήτημα της ενημέρωσης των πολιτών.

«Η ιατρική πληροφόρηση μέσω του διαδικτύου είναι ανεξέλεγκτη»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πληροφόρηση που διακινείται μέσω του διαδικτύου, χαρακτηρίζοντάς την σε μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτη.

Όπως σημείωσε, η δυνατότητα οποιουδήποτε να δημοσιεύει και να προβάλλει ιατρικές απόψεις χωρίς ουσιαστικό έλεγχο μπορεί να οδηγήσει σε παραπληροφόρηση και να επηρεάσει ασθενείς που δεν διαθέτουν την απαραίτητη επιστημονική γνώση για να αξιολογήσουν όσα διαβάζουν.

Ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΙΣΑ υποστήριξε ότι η Πολιτεία θα πρέπει να λάβει μέτρα για τον περιορισμό της παραπλανητικής ιατρικής πληροφόρησης στο διαδίκτυο, ενώ ανέφερε ότι ο υφιστάμενος Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας είναι παλαιός και δεν έχει προσαρμοστεί επαρκώς στα νέα δεδομένα που δημιουργεί το διαδίκτυο.

Τι μπορεί να κάνει το Πειθαρχικό Συμβούλιο

Αναφερόμενος στη συγκεκριμένη υπόθεση, ο κ. Φουστάνος εξήγησε ότι το Πειθαρχικό Συμβούλιο θα εξετάσει την υπόθεση όταν αυτή παραπεμφθεί σε αυτό, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συντρέχουν λόγοι επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων.

Όπως διευκρίνισε, η πειθαρχική διαδικασία είναι ανεξάρτητη από τη δικαστική διερεύνηση. Η υπόθεση, όπως εξήγησε, περνά πρώτα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου και, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις πειθαρχικού παραπτώματος, προωθείται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

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Οι κυρώσεις που μπορούν να επιβληθούν είναι αυτές που προβλέπονται από τον Κώδικα, καθώς, όπως υπογράμμισε, το Πειθαρχικό Συμβούλιο δεν μπορεί να επιβάλει ούτε μεγαλύτερη ούτε μικρότερη ποινή από αυτή που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο για κάθε παράπτωμα.

«Ο Ιατρικός Σύλλογος δεν μπορεί να παρακολουθεί καθημερινά κάθε ιατρείο»

Ο Ανδρέας Φουστάνος αναφέρθηκε και στον ρόλο του Ιατρικού Συλλόγου, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ΙΣΑ δεν έχει ως αρμοδιότητα την καθημερινή παρακολούθηση της λειτουργίας κάθε ιατρείου.

Όπως εξήγησε, όταν ένας γιατρός ανοίγει ιατρείο, υποβάλλει αίτηση στον Ιατρικό Σύλλογο και πραγματοποιείται έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο χώρος πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις για να λειτουργήσει ως ιατρείο της συγκεκριμένης ειδικότητας.

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Ο Ιατρικός Σύλλογος μπορεί να πραγματοποιεί ελέγχους και στη συνέχεια, ωστόσο, όπως ανέφερε ο κ. Φουστάνος, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει καθημερινή εποπτεία σε κάθε ιατρείο.

«Δεν μπορεί να υπάρχει γιατρός της μόδας»

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΙΣΑ όταν η συζήτηση στράφηκε στη σχέση της ιατρικής με το lifestyle, ιδιαίτερα στον χώρο της αισθητικής ιατρικής.

Όπως είπε, υπάρχουν ασθενείς που επιθυμούν να αλλάξουν την εμφάνισή τους και ενδέχεται να παραβλέπουν κινδύνους ή να ζητούν από τον γιατρό παρεμβάσεις που δεν είναι ιατρικά ενδεδειγμένες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο γιατρός έχει την ευθύνη να θέσει όρια και να αποτρέψει τον ασθενή από μια επικίνδυνη ή ακατάλληλη πράξη.

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«Η ιατρική έχει όρια. Δεν μπορεί να γίνει ό,τι ο καθένας έχει στο μυαλό του», σημείωσε.

Παράλληλα, επέκρινε την πρακτική προβολής γιατρών μέσα από τη λογική του lifestyle και της δημοφιλίας. «Είναι δυνατόν να υπάρχει γιατρός της μόδας;», διερωτήθηκε, υπογραμμίζοντας ότι ένας γιατρός δεν πρέπει να επιλέγεται επειδή είναι δημοφιλής ή επειδή τον προτείνουν φίλοι και γνωστοί, αλλά με βάση την επιστημονική του κατάρτιση και την ειδικότητά του.

Όπως ανέφερε, η προβολή στο διαδίκτυο και στα μέσα ενημέρωσης μπορεί να δημιουργήσει προσδοκίες που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθώς ορισμένοι γιατροί εμφανίζονται να υπόσχονται αποτελέσματα που δεν είναι επιστημονικά εφικτά ή ασφαλή.

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«Όχι όλοι οι γιατροί, αλλά κάποιοι κοιτούν το χρήμα»

Στο ερώτημα εάν το οικονομικό κίνητρο μπορεί να οδηγήσει γιατρούς στην παράκαμψη κανόνων, ο Ανδρέας Φουστάνος ήταν κατηγορηματικός ότι δεν πρόκειται για γενικευμένο φαινόμενο.

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«Όχι όλοι», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι υπάρχουν πολλοί γιατροί που ασκούν την ιατρική με βάση τους κανόνες και τα επιστημονικά πρωτόκολλα. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι, όπως συμβαίνει σε όλα τα επαγγέλματα, υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπων που δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στο οικονομικό όφελος παρά στο εάν μια πράξη είναι προς όφελος του ασθενούς.

«Ο γιατρός πρέπει να κοιτάζει μόνο την υγεία του ασθενούς»

Ο κ. Φουστάνος υπογράμμισε ότι όταν υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα στην επιθυμία του ασθενούς και στην ασφάλεια της ιατρικής πράξης, προτεραιότητα πρέπει να έχει αποκλειστικά η υγεία του ασθενούς.

«Εάν σου ζητάει κάτι παράλογο και εσύ βλέπεις ότι αυτό που ζητάει θα οδηγήσει σε βλάβη της υγείας του, δεν θα το κάνεις», σημείωσε, παραπέμποντας στην ιατρική δεοντολογία και στον όρκο του Ιπποκράτη.

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Ιδιαίτερα στον χώρο της αισθητικής ιατρικής, πρόσθεσε, οι ασθενείς δεν θα πρέπει να περιμένουν «θαύματα» ή μια πλήρη μεταμόρφωση της εμφάνισής τους. Η ιατρική δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους μόδας, διαφήμισης ή lifestyle, αλλά στη βάση επιστημονικών κανόνων, πρωτοκόλλων και της ασφάλειας του ασθενούς.

«Δεν μπορεί να μπλέκουν το lifestyle με την ιατρική», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η εικόνα ενός γιατρού ως «θαυματοποιού» δεν έχει σχέση με την πραγματική άσκηση της ιατρικής.

Ο ίδιος προειδοποίησε, τέλος, και για την παρουσίαση «νέων μεθόδων» ως θαυματουργών λύσεων. Μια νέα μέθοδος, όπως είπε, δεν μπορεί να εφαρμόζεται στους ασθενείς απλώς και μόνο επειδή είναι καινούργια· πρέπει πρώτα να αξιολογείται και να δοκιμάζεται επιστημονικά.