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Οι ερευνητές ελέγχουν την επαγγελματική δραστηριότητα των δύο γιατρών, οι οποίοι φέρονται να επιδίωκαν τη μεταφορά εξοπλισμού για ιατρικές υπηρεσίες σε πολυτελή ξενοδοχεία των Κυκλάδων.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ κατήγγειλε την έλλειψη κατάλληλων υποδομών και πιστοποιήσεων στο συγκεκριμένο ιατρείο, κάνοντας λόγο για λειτουργία «ψευτοκλινικών».

Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι ο απινιδωτής του ιατρείου ήταν μη λειτουργικός, ενώ ο κ.

Γιαννάκος κατήγγειλε προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων μέσω της αφαίρεσης φλεβοκαθετήρα.

Όλοι οι παραπάνω ισχυρισμοί αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης από τις αρμόδιες Αρχές.

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Νέα στοιχεία εξετάζουν οι Αρχές σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος κατέληξε σε ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί για να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση.

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται πλέον και η επαγγελματική δραστηριότητα των δύο γιατρών του ιατρείου, καθώς, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, φέρεται να είχαν αναζητήσει συνεργασίες με πολυτελή ξενοδοχεία σε δημοφιλή νησιά των Κυκλάδων.

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Όπως αναφέρεται, οι δύο γιατροί είχαν έρθει σε επαφή με ξενοδόχους, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να μεταφέρουν κατά τους θερινούς μήνες τον εξοπλισμό τους, ακόμη και τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, σε νησιωτικούς προορισμούς. Στόχος φέρεται να ήταν η παροχή των υπηρεσιών τους σε εύπορους πελάτες.

Υπεύθυνος ξενοδοχείου στην Αντίπαρο επιβεβαίωσε, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ότι είχε υπάρξει επικοινωνία με τους δύο γιατρούς για πιθανή συνεργασία, η οποία ωστόσο δεν προχώρησε.

Η Αντίπαρος, πάντως, φέρεται να μην ήταν ο μοναδικός προορισμός που είχαν εξετάσει, καθώς, σύμφωνα με το Star, είχαν προηγηθεί αντίστοιχες επαφές και με ξενοδοχεία σε άλλα δημοφιλή νησιά των Κυκλάδων.

Καταγγελίες από τον Πρόεδρο της ΠΟΕΗΝ

Την ίδια στιγμή, σοβαρές καταγγελίες σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούσαν στο συγκεκριμένο ιατρείο διατύπωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης στην εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο».

Ο κ. Γιαννάκος αναφέρθηκε σε «ψευτοκλινικές», υποστηρίζοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις πραγματοποιούνται σοβαρές ιατρικές πράξεις χωρίς να υπάρχουν οι αναγκαίες υποδομές, ο κατάλληλος εξοπλισμός και οι προβλεπόμενες πιστοποιήσεις.

Στη συνέχεια περιέγραψε την εικόνα που, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, αντίκρισαν οι διασώστες όταν έφτασαν στο ιατρείο. Όπως υποστήριξε, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν χωρίς σφυγμό και αναπνοή, ενώ δίπλα του υπήρχε απινιδωτής, τον οποίο χαρακτήρισε μη λειτουργικό.

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Οι διασώστες, σύμφωνα με τον ίδιο, χρησιμοποίησαν τον δικό τους απινιδωτή, χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθώς δεν διαπιστωνόταν καρδιακός ρυθμός.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ ανέφερε ακόμη ότι στο αριστερό χέρι του τραγουδιστή υπήρχαν γάζα και βαμβάκι, γεγονός που, κατά την εκτίμησή του, παραπέμπει σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης που είχε προηγηθεί. Παράλληλα, έκανε λόγο για αφαίρεση φλεβοκαθετήρα, την οποία συνέδεσε με πιθανή προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί έχουν τεθεί υπό διερεύνηση στο πλαίσιο της έρευνας των Αρχών.

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